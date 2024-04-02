Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», – передает ТАСС слова главы государства.

Путин добавил, что для таких, как сотрудники МВД, «людей в погонах – это самая очевидная вещь». «Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России», – заключил президент.

Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.