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Путин: МВД должно обеспечить спокойную жизнь, но само работать в «военных условиях»
Сотрудники МВД должны обеспечить россиянам спокойную жизнь, но сами работать в условиях военного времени, подчеркнул президент Владимир Путин на коллегии ведомства.
«Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени», – передает ТАСС слова главы государства.
Путин добавил, что для таких, как сотрудники МВД, «людей в погонах – это самая очевидная вещь». «Я очень на вас рассчитываю, и именно такой работы ждет от вас народ России», – заключил президент.
Ранее Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, на прорыв суверенитета.