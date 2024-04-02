Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.5 комментариев
Путин: Внутренние и внешние угрозы направлены на сдерживание России
Внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, заявил президент России Владимир Путин на коллегии МВД.
Путин заявил, что внутренние и внешние угрозы страны часто переплетаются и направлены на сдерживание России, передает ТАСС.
Президент отметил, что борьба с экстремизмом, пресечение незаконной миграции и нейтрализация организованной преступности являются приоритетами ведомства.
«Имею в виду, что такие [преступные] группировки, а иногда речь идет о настоящих криминальных синдикатах, часто носят трансграничный характер, действуют рука об руку с зарубежными спецслужбами», – заявил Путин.
Ранее Путин назвал приоритеты деятельности МВД.