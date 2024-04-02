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    Нейросети идут по планете семимильными шагами. Но они способны не только нарисовать красивую аватарку или написать сочинение за восьмиклассника. Еще они могут распознать цель и нанести удар.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оставьте папу римского в покое

    Так называемые православные активисты решили вдруг уличить папу римского в недостаточной любви к России и свободном отношении к нравственности. Того самого папу, который первым из политиков такого масштаба призвал Украину к переговорам. Иногда лучше молиться, чем говорить.

    8 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Гнев – чувство естественное, но бессмысленное

    Поддавшись эмоциям – совершенно справедливому чувству гнева и ярости – мы, как и Израиль, тут же останемся один на один со своим чувством утоленного отмщения. И как Израиль, проиграем, даже если победим в войне.

    25 комментариев
    2 апреля 2024, 14:12 • Новости дня

    Путин назвал приоритеты деятельности МВД

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Приоритетами деятельности МВД должны стать обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии ведомства.

    «Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», – сказал он.

    Также глава государства призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, так как их употребление в России возросло, передает ТАСС.

    «В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли», – сказал Путин.

    1 апреля 2024, 13:58 • Новости дня
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    Путин поручил сократить домашние задания в школах
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил усовершенствовать школьную программу, в том числе сократив домашние задания и убрав лишние контрольные.

    «Правительству обеспечить разработку и реализацию комплекса мер по формированию гармоничной, сбалансированной и результативной учебной и воспитательной (урочной и внеурочной) нагрузки на обучающихся по общеобразовательным программам, в том числе за счет сокращения реальных временных затрат на выполнение домашних учебных заданий <…>, а также сокращения мероприятий по оценке уровня знаний обучающихся и качества образования и исключения оценочных мероприятий, не предусмотренных нормативными правовыми актами РФ», – говорится в перечне, опубликованном на сайте Кремля.

    Также предполагается усилить межпредметные связи, улучшить соответствие между образовательными программами и материалами выпускных экзаменов. Доклад по этой теме Путин ждет до 1 декабря.

    Ранее Кремль опубликовал список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.

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    2 апреля 2024, 07:49 • Новости дня
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    Путин в поздравлении Лукашенко отметил успехи Союзного государства
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись поздравлениями с Днем единения народов двух стран.

    День единения народов России и Белоруссии отмечается 2 апреля – в этот день в 1996 году страны подписали договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», передает РИА «Новости».

    Путин заявил, что в сложных международных условиях Россия и Белоруссия смогли «многое сделать для развития многоплановых связей» и «укрепления институтов Союзного государства», сообщается на сайте президента Белоруссии.

    Российский лидер отметил успехи в «унификации законодательства» двух стран «на важнейших направлениях», прогресс в «единой макроэкономической и денежно-кредитной политике», а также организации «общего социально-экономического пространства».

    Президент России указал, что в начале года принят «новый комплекс мер по продвижению интеграционных процессов», которые позволят укрепить «стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

    В свою очередь Лукашенко назвал Союзное государство «уникальным совместным проектом, примером наиболее успешной интеграции на постсоветском пространстве», передает ТАСС.

    Он заявил, что Союзное государство может эффективно отвечать «на беспрецедентные вызовы и угрозы», а двусторонняя повестка позволяет развивать «новые перспективы для долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества».

    В январе Высший Госсовет Союзного государства, который провел президент России Владимир Путин со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко, утвердил 15 документов о дальнейшем развитии объединения.

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    1 апреля 2024, 14:54 • Новости дня
    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова

    Путин освободил от должности заместителя главного судебного пристава Белоусова
    @ fssp.gov.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин освободил от должности замглавы Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава России Сергея Белоусова.

    Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов. В сообщении говорится, что необходимо освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Белоусова Сергея Викторовича от должности заместителя директора Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного судебного пристава РФ, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

    Ранее Путин исключил из наблюдательного совета Роскосмоса бывшего главкома ВКС РФ Сергея Суровикина и руководителя Фонда перспективных исследований Андрея Григорьева.

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    1 апреля 2024, 15:54 • Новости дня
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    Путин поручил разработать нацпроект «Молодежь и дети»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать нацпроект «Молодежь и дети».

    «Правительству РФ разработать национальный проект «Молодежь и дети», – говорится в поручениях главы государства. Доклад о проделанной работе премьер-министру РФ Михаилу Мишустину необходимо представить до 1 сентября. Перечень поручений по итогам оглашения послания Федеральному собранию в феврале опубликован на сайте Кремля.

    В рамках нацпроекта президент поручил до 2030 года создать не менее 12 передовых школ во всех федеральных округах России. Эти школы должны обладать соответствующей инфраструктурой и кадрами, использовать передовые технологии и методы обучения, применять лучшие практики реализации общеобразовательных программ, передает ТАСС.

    Кроме того, поручено выделить 210 млрд рублей регионам, где фиксируется дефицит мест в общеобразовательных учреждениях, на строительство 150 новых школ. Также необходимо завершить работу по подключению школ к высокоскоростному интернету и при наличии потребности обновить медицинские кабинеты в школах.

    В рамках нацпроекта также планируется продление до 2030 года программы «Модернизация школьных систем образования», предусмотрев выделение на ее реализацию дополнительно не менее 317,5 млрд рублей.

    Также в 2025-2030 годах поручено выделить не менее 100 млрд рублей на финансирование востребованных культурных, просветительских, образовательных, исторических и других творческих проектов, распространяемых в кинотеатрах, на телевидении, в интернете и социальных сетях. Кроме того, нацпроект предполагает продвижение русского языка и культуры в странах СНГ и других государствах.

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    1 апреля 2024, 12:42 • Новости дня
    Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль

    Песков объяснил поздние визиты Путина в Кремль нежеланием президента создавать пробки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Глава российского государства Владимир Путин в некоторых случаях приезжает поздно вечером в Кремль, чтобы не создавать пробки, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя сообщения о том, что Путин приехал в воскресенье в Кремль около 23.00 мск, отметил, что президент иногда так делает, передает ТАСС.

    В случае, когда глава государства предполагает на следующий день работать в Кремле, как в этот понедельник, то Путин предпочитает приезжать в Кремль вечером, когда «не такое напряженное движение» на дорогах.

    Путин не хочет создавать лишнего дискомфорта в час пик для автолюбителей, по этой причине он приехал накануне вечером в Кремль.

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    1 апреля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин присвоил 5-й общевойсковой армии наименование гвардейской

    Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной армии наименование гвардейской

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин присвоил 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии наименование «гвардейская».

    «Присвоить 5-й общевойсковой Краснознаменной ордена Жукова армии почетное наименование «гвардейская» и впредь именовать ее: 5-я гвардейская общевойсковая Краснознаменная ордена Жукова армия», – говорится в документе, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    Отмечается, что почетное наименование присвоено за «массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом армии в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    В конце марта Путин за массовый героизм и отвагу присвоил почетные наименования гвардейских 29-й отдельной бригаде радиационной, химической, биологической защиты (РХБЗ) им. генерал-полковника В.К. Пикалова и 75-й бригаде управления.

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    1 апреля 2024, 11:39 • Новости дня
    Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.

    «Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.

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    1 апреля 2024, 12:54 • Новости дня
    Опубликован список поручений Путина по итогам послания Федеральному собранию

    Tекст: Ольга Никитина

    Кремль опубликовал список поручений президента России Владимира Путина по итогам послания Федеральному собранию, которое было оглашено 29 февраля.

    Перечень содержит 30 пунктов, многие из которых разбиты на подпункты.

    Послание парламенту в этом году продлилось два часа и шесть минут. Оно стало рекордным по продолжительности. За это время глава государства подробно рассказал об основных показателях социально-экономического развития России и поставил задачи на перспективу.

    Путин объявил о запуске новых нацпроектов, поручил продлить до 2030 года льготную семейную ипотеку, модернизировать налоговую систему, подготовить новую программу расселения аварийного жилья.

    В частности, Путин поручил Госдуме и правительству к 31 июля внести изменения в налоговое законодательство. Эти параметры должны быть зафиксированы до 2030 года «в целях обеспечения стабильных и предсказуемых условий для реализации долгосрочных инвестиционных проектов».

    Кроме того, правительству поручено продлить до 2030 года срок действия семейной ипотеки со ставкой не более 6% для семей с детьми до шести лет.

    Глава государства поручил в рамках нового нацпроекта «Семья» предусмотреть устойчивый рост рождаемости в России к 2030 году.

    Также Путин поручил правительству опережающими темпами повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) так, чтобы к 2030 году этот показатель составил 35 тыс. рублей.

    Помимо этого, президент предложил Народному фронту вести мониторинг реализации перечня поручений, сформированных по итогам его послания Федеральному собранию.

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    1 апреля 2024, 14:17 • Новости дня
    Путин спросил главу Вологодской области о летнем отпуске Деда Мороза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский лидер Владимир Путин поинтересовался у врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова, доложившего о туристическом потенциале региона, собирается ли живущий в Великом Устюге Дед Мороз в отпуск в теплое время года.

    «Дед Мороз у вас собирается в отпуск?» – спросил президент, ознакомившись с презентацией, передает ТАСС. Филимонов ответил, что Дед Мороз работает круглосуточно, власти намерены обеспечить круглогодичную работу вотчины волшебника в Великом Устюге, поскольку в этом есть экономический смысл.

    «Экономический смысл-то есть. Он же летом растает», – указал Путин. Врио губернатора отметил, что в теплое время года Деда Мороза нужно разместить в не менее волшебном ледяном дворце, который дети смогут посещать вне зависимости от времени года.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал встречу главы государства с врио вологодского губернатора Филимоновым.

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    1 апреля 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин поручил в Вологодской области «не опускать планку» заботы о бойцах СВО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Региональные власти должны постоянно держать в фокусе внимания заботу о бойцах СВО и их семьях, заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым.

    Глава государства заслушал доклад Филимонова и подчеркнул, что надо не опускать уже выстроенную планку, чтобы «люди чувствовали постоянное внимание», передает ТАСС.

    Врио губернатора рассказал, что в Вологодской области проходили открытые публичные встречи с супругами военнослужащих, было принято решение о запуске региональной диспетчерской службы единого кол-центра по вопросам СВО на базе номера 122.

    Кроме того, каждой семье бойца организована поддержка по принципу «двух ключей» и прикреплены кураторы со стороны правительства региона и со стороны департамента соцзащиты.

    Путин отметил, что это «полное сопровождение».

    Также на встрече были затронуты вопросы модернизации ЖКХ, привлечения новых кадров, вопросы дорожного хозяйства.

    «Практически по каждому направлению уже есть видение, как идти и к чему стремиться?» – уточнил президент.

    «Совершенно справедливо, да», – подтвердил глава региона.

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    1 апреля 2024, 13:02 • Новости дня
    Песков: Путину поступают все доклады о ситуации на руднике «Пионер»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Все доклады о ситуации на руднике «Пионер» в Амурской области поступают президенту Владимиру Путину, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    Президенту докладывают о всех выводах, о результатах проведенной работы и о причинах, по которой остановили саму операцию, сказал Песков, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все меры, которые было возможно предпринять в связи с ситуацией на руднике, были приняты.

    «Были поручения президента обеспечить необходимый уровень мобилизации для решения этой чрезвычайной ситуации, но ситуация такая, какая она есть», – заключил Песков.

    Ранее спасательную операцию на руднике «Пионер» официально завершили из-за угроз повторных обвалов и данных разведывательных скважин. В шахте оказались заблокированы 13 горняков.

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    1 апреля 2024, 11:31 • Новости дня
    Путин предложил учредить нагрудный знак для волонтеров СВО

    Путин предложил ОНФ учредить нагрудный знак за волонтерскую помощь участникам СВО

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин предложил «Народному фронту» (ОНФ) учредить памятный нагрудный знак для волонтеров за оказание помощи участникам СВО и их семьям.

    «Рекомендовать Общероссийскому общественному движению «Народный фронт «За Россию» учредить памятный нагрудный знак для поощрения граждан, принимающих активное участие в волонтерской деятельности по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    Вопрос должен быть проработан до 27 апреля 2024 года.

    В марте Путин пообщался с волонтерами, которые собирались поехать в Авдеевку, и призвал их сделать все для поддержки людей.

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    1 апреля 2024, 12:38 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с врио вологодского губернатора Филимоновым

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В понедельник у президента Владимира Путина запланирована встреча с врио главы Вологодской области Георгием Филимоновым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Глава государства работает в понедельник в Кремле, у него на докладе будет врио губернатора Вологодской области, сообщил Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин продолжает заниматься региональной тематикой. Других публичных мероприятий у президента на понедельник не планируется.

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    2 апреля 2024, 14:15 • Новости дня
    Путин: Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокусе»

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обязательно доберется до заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле», заявил президент Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии МВД России.

    «Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта. Нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния», – приводит его слова РИА «Новости».

    «Мы, безусловно, до них доберемся», – заверил Путин, говоря о заказчиках теракта.

    Президент также назвал недопустимым использование теракта в «Крокусе» для провоцирования национальной розни, ксенофобии или исламофобии в России.

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    2 апреля 2024, 14:18 • Новости дня
    Путин: В среде террористов все легко продается

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Против России совершают террористические акты, но это обоюдоострое оружие, заявил президент Владимир Путин на заседании коллегии МВД во вторник.

    В ходе выступления глава российского государства высказался про заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле».

    «Те, кто применяют это оружие, – а это оружие, которое применяется против России, это очевидно уже сегодня, – должны понимать, что оно обоюдоострое, это оружие», – цитирует президента ТАСС.

    Он подчеркнул, что в среде террористов нет надежной агентуры, и там «все легко продается».

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что Путин глубоко переживает происходящие в стране трагедии, в том числе подобные теракту в «Крокус Сити Холле».

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