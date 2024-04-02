Путин назвал приоритеты деятельности МВД

Tекст: Елизавета Шишкова

«Прошу уделить особое внимание таким приоритетам, как обеспечение общественного порядка, борьба с экстремизмом и пресечение незаконной миграции, работа участковых служб, а также действиям МВД по нейтрализации организованной преступности», – сказал он.

Также глава государства призвал правоохранительные органы усилить борьбу с опасными наркотиками, так как их употребление в России возросло, передает ТАСС.

«В последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков. МВД совместно с ФСБ, другими спецслужбами, а также Федеральной таможенной службой необходимо серьезно активизировать работу по выявлению мест производства этого зелья, источников зарубежного сырья, пресечению каналов поставок и торговли», – сказал Путин.

