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    7 апреля 2024, 10:30 • Экономика

    Для кого новые санкции Японии станут болезненными

    Япония вынуждено лишает себя российского рынка сбыта

    Для кого новые санкции Японии станут болезненными
    @ Stanislav Kogiku/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Ольга Самофалова

    Япония вводит новый пакет санкций против России, запретив поставки более 160 товаров. Это наиболее масштабные ограничения со стороны Токио с начала спецоперации на Украине. Обычно Япония вводит либо болезненные санкции, либо просто создает много шума из ничего, тщательно выбирая, что запретить так, чтобы никому не было больно. Что же произошло на этот раз?

    Япония решила существенно расширить санкции против России, запретив поставки в нашу страну более 160 новых товаров. Ограничения начнут действовать с 17 апреля.

    Япония запретила поставлять в Россию моторные масла и литий-ионные аккумуляторы, яхты и другие прогулочные или спортивные суда, байдарки, каноэ, легкие лодки, пожарные катера, крановые суда, буровые или производственные платформы; оптическое оборудование, фотооборудование; ручные электрические инструменты; никель-гидридные аккумуляторы; стальные изделия; пластмассы и изделия из них (нитроцеллюлоза); неорганические химикаты и драгоценные металлы (хлороводород, гидроксид алюминия); минеральные топлива и масла и их дистилляты, битуминозные вещества и минеральные воски; вольфрамовый порошок и молибден, кобальт, цирконий и рений и продукты из них и другое.

    Также Япония поддержала Запад, запретив с 10 мая закупку непромышленных алмазов российского происхождения.

    Обычно Япония вводит либо болезненные санкции, либо просто создает много шума из ничего, тщательно выбирая, что запретить так, чтобы никому не было больно. Что же произошло в этот раз?

    Это уже не первые санкции, которые вводит Япония, которая поддерживает политику Запада. Товарооборот России и Японии уже в прошлом году резко упал – в два раза до 10,3 млрд долларов. Причем, Япония купила у России товаров в деньгах больше, чем наоборот, – на 7,5 млрд долларов. Тогда как Россия приобрела японских товаров прошлом году только на 2,8 млрд долларов.

    В итоге Япония стала для России еще менее значимым торговым партнером, чем ранее. Для сравнения: в Европу Россия экспортировала в прошлом году товаров на 85 млрд долларов даже с учетом падения экспорта более чем в два раза.

    Япония по-прежнему покупает у России в основном сырьевые товары – их доля 69% в общем объеме экспорта. Если от российской нефти японцы практически полностью отказались, то вот природный газ и каменный уголь они продолжают покупать в больших объемах, хотя объемы в прошлом году тоже снизились. В 2023 году японцы купили российского газа на 4,2 млрд долларов (падение на 19%), каменного угля – на 0,9 млрд долларов (падение на 79%).

    Плюс Россия поставляла в Японию всего понемногу - продовольствия, металлопродукции, драгметаллов и товаров леспрома. При этом, Россия остается важным поставщиком в Японию по трем неэнергетическим позициям - азотные удобрения, соли фосфорных кислот и ракообразных.

    Япония поставляет в Россию в основном продукцию машиностроения. В прошлом году именно на машиностроение пришлось основное падение: поставки легковых и грузовых автомобилей, строительной техники, запчастей, двигателей упали на 1,6 млрд долларов. Поставки шин упали на 94 млн долларов.

    А вот поставки кофе, кофейных и безалкогольных напитков в Россию японцы даже немного нарастили – на 3 млн долларов. Учитывая новый список санкций, который касается во многом машиностроения, то в 2024 году стоит ожидать дальнейшего падения экспорт из Японии в Россию.

    «По мнению японцев эти санкции должны отрицательно сказаться на российской экономике. Если же рассматривать данный шаг с точки зрения рыночной экономики, то Япония сама себе закрыла выход для своей продукции на один из рынков. Конечно, по-другому Япония поступить не может, ощущая давление со стороны США, которые контролирует своих так называемых партнеров за счет своих военных баз», - говорит Екатерина Новикова, доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова.

    «Это вынужденная мера, принятая под давлением США, и очевидно, что она действуют не в интересах японских производителей, у которых сузятся рынки сбыта. При этом новые японские санкции, согласно оценке экономистов, затронут не более двух процентов текущего объема двусторонней торговли с Россией», - говорит Ярослав Островский, специалист департамента стратегических исследований Total Research.

    «Эти санкции, хотя и могут казаться обширными, нацелены больше на ограничение торговли в специфических сферах, таких как военная промышленность. Для Японии санкции тоже являются сложным шагом, поскольку она может потерять долгосрочных партнеров в России», - считает Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам».

    В частности, японские компании продолжили участие в российских нефтегазовых проектах «Сахалин-1» и «Сахалин-2», хотя другие иностранные компании-участники – американская Exxon и британская Shell вышли из них. Япония выводила из-под санкций строительные и инженерные услуги, оказываемые на этих проектах.

    Также Япония участвует в проекте «Арктик СПГ 2», против которого США ввели санкции. В этом важном для энергобезопасности Японии проекте, США, вводя санкции, не учли позицию Токио и просто поставили его перед фактов, говорил посол РФ в Японии Николай Ноздрев. Япония была заинтересована продолжать сотрудничество и как участник проекта с долей в 10%, и как покупатель будущих партий СПГ. Пока Япония продолжает активно покупать российский СПГ, в декабре даже поставила рекорд.

    Что касается моторных масел и аккумуляторов, которые есть в списке «запрещенных», то это наиболее безболезненные в плане замещения товары, считает Островский.

    Некоторые товары, запрещенные для поставок из Японии в рамках новых ограничений, можно заменить продукцией из других стран, включая Китай и другие азиатские государства,

    говорит Кабаков. Однако это может потребовать, по его словам, дополнительных усилий по поиску источников альтернативных товаров и это, вероятнее всего, повлияет на цены и качество.

    Для российских компаний будет неприятным запрет к экспорту такого оборудования как буровые платформы, крановые суда, плавучие доки, котлы, измерительное оборудование, а также трубы для газопроводов и нефтепроводов, замечает Островский. С другой стороны, Россия как никто умеет самостоятельно строить трубопроводы и из собственных материалов, плюс активно импортозамещает продукцию машиностроения.

    «Российский рынок уже во многом перестроился и научился довольно быстро менять логистические маршруты для поставляемых товаров извне. Здесь используется и параллельный импорт, и обычная замена одного бренда на другой. Более того, российское правительство делает все больший акцент на программу импортозамещения, создавая реестры отечественной продукции, которые могут и должны использоваться на отечественных предприятиях. Пока речь идет только о стратегических предприятиях РФ, но в дальнейшем этот список будет расширяться»,  - говорит Новикова.

    Что же касается Японии, то здесь как раз стоит подумать, где они смогут приобрести необходимое количество газа, удобрений, древесины, а также морской продукции, предупреждает Новикова.

    МИД России анонсировал ответные действия на новые японские санкции, не раскрывая деталей. Однако Островский считает маловероятным, что Россия в ответ ограничит энергетический и продовольственный экспорт в Японию. «Скорее всего, ответ на санкции будет асимметричным, как это было сделано в 2022 году, когда РФ запретила японским рыбакам заниматься морским промыслом в акваториях у Южных Курил», - считает эксперт.

    «Решение о введении ответных санкций России зависит от множества факторов, включая экономическую выгоду, политическую стратегию и интересы национальной безопасности. Реализация таких мер требует детального анализа: оценки потенциальных последствий для экономики России и долгосрочных перспектив в отношениях с Японией», - заключает Кабаков.

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    Для кого новые санкции Японии станут болезненными

    Япония вводит новый пакет санкций против России, запретив поставки более 160 товаров. Это наиболее масштабные ограничения со стороны Токио с начала спецоперации на Украине. Обычно Япония вводит либо болезненные санкции, либо просто создает много шума из ничего, тщательно выбирая, что запретить так, чтобы никому не было больно. Что же произошло на этот раз? Подробности

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