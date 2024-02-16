Японская экономика зашла в социальный тупик

Японию разрывает рецессия, инфляция и девальвация йены

Tекст: Ольга Самофалова

Япония уступила Германии свое третье место в рейтинге крупнейших мировых экономик. Номинальный ВВП Японии в пересчете на доллары составил 4,21 триллиона, а у Германии – 4,46 триллиона. Первое и второе место остались за США и Китаем с показателями в 27,4 трлн и 17,5 трлн долларов.

Экономика Японии по результатам четвертого квартала 2023 года впала в рецессию впервые за пять лет, рассказали в японской статслужбе. Последний раз она была в 2018 году. Также периоды рецессии в японской экономике фиксировались в 2001, 2008-2009 и 2012 годах. Технической рецессией называют спад ВВП два квартала подряд. Часто это происходит из-за сокращения потребления населения и государства – и как следствие, снижения продаж и спроса на рабочую силу в связанных отраслях.

На экономику Японии сильно влияет устройство японского общества, а также демографическая и социальная политика. «Во многом текущие экономические показатели – это результат такого особенного устройства. Япония считается стареющей нацией, число населения продолжает сокращаться (124 млн человек), средний возраст жителя страны – увеличиваться, он составляет 49 лет, доля граждан в возрасте до 14 лет – всего 11%», – отмечает Анна Кокорева, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

При этом Япония до относительно недавнего времени оставалась единственной страной из «Большой семерки», которая не привлекала дешевую рабочую силу из-за рубежа, то есть гастарбайтеров. Только с 2018 года страна начала потихоньку открывать шлюзы для мигрантов.

«В Японии высокий уровень жизни и фактически отсутствует классовое расслоение общества. Разница между бедными, средним классом и богатыми незначительная. Однако японское общество очень закрытое и сплоченное, внутренние конфликты и междоусобицы практически отсутствуют. Эти факты значительно препятствуют увеличению внутреннего спроса и ограничивают список мер для его стимулирования», – говорит Кокорева. Поэтому Япония опирается на внешний спрос, что делает ее экономику зависимой от импортеров.

Экономика Японии ушла в минус, а инфляция, наоборот, выросла до 3,1% в 2023 году. Для экономики с отрицательными ставками это серьезный уровень. «Этому способствовало падение стоимости японской йены в прошлом году на 10,43%. Из-за этого все импортные товары в национальной валюте подорожали примерно на ту же величину.

Но больше всего увеличение цен отразилось на энергоресурсах и продовольственных товарах, потому что они являются самой большой статьей экспорта – страна закупает на внешних рынках до 94% всех потребностей региона в энергоресурсах и порядка 63% продовольственных товаров»,

– отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global. Обычно ЦБ борются с высокой инфляцией повышением ставки, но в Японии она уже и так отрицательная, поэтому регулятор ничего не может сделать, чтобы замедлить инфляцию в стране и простимулировать внутренний спрос, что обычно помогает разогнать экономику.

Япония уже не одно десятилетие пытается найти новый путь для роста своей экономики и изменения социального устройства. Однако это никак не удается. Потому что постоянно происходят какие-то внешние события, которые сильно бьют по Японии. Это не только финансовые кризисы, но и природные катаклизмы, например, авария на «Фукусиме», землетрясения, а недавно еще и пандемия.

Подливает масла в огонь и большая зависимость от импорта из США и Китая. «Торговая война между США и Китаем негативно отражается на динамике японского экспорта. Стагнация в мировой экономике тоже не предвещает предпосылок для существенного роста японского экспорта», – отмечает Кокорева.

«С начала 2024 года японская йена подешевела к американскому доллару еще на 6,53%, а значит, все импортные товары в нацвалюте снова увеличились в цене. В связи с этим в первом квартале 2024 года инфляция в Японии останется высокой, что продолжит ограничивать частное потребление и экономический рост страны. Поэтому, если окончательные данные за четвертый квартал 2023 года не будут пересмотрены в сторону значительного повышения, то

техническая рецессия в стране может перейти в кризисную фазу»,

– считает Чернов.

Однако несмотря на потерю третьего места в мире и рецессию в третьем и четвертом кварталах 2023 года, Японию пока еще рано списывать со счетов. Все-таки она все еще остается четвертой по величине экономикой в мире. «Не думаю, что можно говорить о Стране восходящего солнца как о падающей стране. Скорее, можно констатировать, что Япония вернулась в свое первоначальное состояние самоизоляции, в котором она находилась почти 250 лет вплоть до 1854 года. Сильнейшее потрясение, которое испытала страна после Хиросимы и Нагасаки, закончилось после окончания Второй мировой войны фактически внешним управлением США, которое длилось более 10 лет. Экономический рост в течение следующих 40 лет вплоть до девяностых годов прошлого столетия, конечно, не состоялся бы без внешних многомиллиардных инвестиций из США. Японии удалось стать одной из самых мощных держав в экономическом и технологическом плане, которой она остается и по сей день. Фактически страна покупает извне только продовольствие и энергоресурсы. Все высокотехнологические товары Япония производит сама, продолжая их успешно экспортировать во все страны мира», – рассказывает Николай Переславский, руководитель направления «Сопровождение» ГК CMS.

Однако в 90-х Япония пережила сильнейший кризис. «Японская экономика перегрелась в силу надувания пузырей в основном за счет внешних инвестиций на фондовом рынке и рынке недвижимости. Кризис удалось преодолеть, но восстановить былую технологическую мощь Японии не удалось в силу ряда объективных причин – это мощная конкуренция со стороны соседей: Южной Кореи, Китая, Гонконга и Тайваня, а также в силу субъективных факторов – изоляционизма и внутреннего перепроизводства. Перепроизводство стало причиной стагнации экономики, которая, в свою очередь, привела к дефляции на долгие годы.

Япония единственная страна, где ключевая ставка имеет отрицательное значение, а национальная валюта слабеет по отношению к доллару США последние 10 лет, что мало волнует правительство Японии»,

– объясняет Переславский. По его мнению, ничего страшного с Японией не произойдет, страна продолжит жить как жила, увеличивая продолжительность жизни и благосостояния своих граждан.

И все же граждане недовольны рецессией и инфляцией, японцы теряют терпение. Рейтинг правительства Японии во главе с премьер-министром Фумио Кисидой упал до рекордно низкого уровня – 16,9%, следует из данных опроса агентства Jiji на 15 февраля 2024 года.

Что касается России и Японии, то страны мало зависят друг от друга в экономическом плане. Товарооборот двух стран в прошлом году упал почти вдвое – до 9,6 млрд долларов. Для сравнения: с Китаем Россия наторговала в прошлом году на 240 млрд долларов, а с Индией – на 50 млрд долларов. «На снижение уровня экономического взаимодействия России и Японии в большей степени влияет геополитическое противостояние России и условного Запада и связанная с этим санкционная политика», – поясняет Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».