Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

Мир должен благодарить Индию за покупку российской нефти

Tекст: Ольга Самофалова

Индия считает, что именно она спасает мировой нефтяной рынок от высоких цен. Если бы она не начала покупать ее у России, то цены выросли бы до 150 долларов вместо сегодняшних 75 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики Индии.

«Мир благодарен Индии за покупку российской нефти. Дело не в том, что они не хотят, чтобы мы покупали российскую нефть. Если мы начнем покупать больше ближневосточной нефти, цена на нефть будет не 75 или 76 долларов, а 150 долларов», – заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури корреспонденту CNBC в кулуарах конференции India Energy Week в Гоа.

Ранее в ЕС, в частности в Польше, звучали призывы не покупать индийский бензин и дизель из российской нефти.

До санкций Запада Россия вообще не поставляла нефть Индии. Весной 2022 года пошли, по сути, первые серьезные партии. В итоге в 2022 году поставки в Индию выросли в 15 раз – до 50,84 млн тонн нефти. Индия заплатила России 31 млрд долларов. В 2023 году в Индию было поставлено около 70 млн тонн, что на 40% больше, чем годом ранее.

«Я абсолютно согласен с индийским министром. Если бы Индия не взяла на себя все эти объемы, то Россия не смогла бы пристроить какие-то объемы. Значит, Россия снизила бы производство и экспорт, и в мире начался бы дефицит предложения, а цены подскочили. Репетиция этого уже была весной 2022 года, когда цена барреля взлетела до 120 долларов. Тогда США запретили поставки российской нефти с 1 апреля, европейцы тогда еще не ввели запрет, но европейские компании просто боялись ее покупать. Shell даже пришлось опубликовать извинения за то, что она купила партию российской нефти. Старые покупатели боялись брать нефть, а новые еще не появились. Но потом пришла Индия и всех спасла. Она начала покупать те объемы, которые раньше шли в США и Европу», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

Если бы цены на нефть ушли к 150 долларам за баррель и держались на этом уровне несколько месяцев, то мировая экономика погрузилась бы в рецессию, а это никому не нужно,

добавляет эксперт. После декабря 2022 года новые рынки сбыта для российской нефти окончательно устаканились. Крупнейшими покупателями стали Китай, Индия и Турция, а также Бразилия. При этом Индия сохраняет статус крупнейшего покупателя российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Если брать в целом поставки нефти из России не только морским транспортом, но и по трубопроводам, то первое место занимает Китай.

Впрочем, Индия начала покупать большие объемы российской нефти не из-за доброты душевной, а потому что это выгодно.

«К 2022 году Индия уже построила рентабельный бизнес – нефтеперерабатывающие заводы на побережье, которые перерабатывали ближневосточную нефть, в частности иракскую, и экспортировали ее. А здесь приходит российская нефть со скидкой, и Индия выбрала наилучшее предложение на рынке. Она начала покупать нашу нефть со скидкой, перерабатывать и экспортировать, в том числе в Европу и США. Индийские нефтепродукты заняли фактически российскую долю на этих рынках. Европейцы теперь больше покупают готовые нефтепродукты, а объем собственной переработки во многих странах снизился из-за отсутствия российской нефти. Потому что дешевле стало купить готовое топливо. Для Индии ее прибыльный бизнес стал сверхприбыльным», – говорит Юшков.

Средняя импортная цена на нефть из России составляла 74,5 доллара за баррель, что в среднем примерно на 12% меньше, чем стоимость саудовской и иракской нефти. Об этом сообщало в августе 2023 года министерство нефтяной и газовой промышленности Индии.

«Индия получает непосредственную выгоду от поставок нефти из России. Во-первых, часть сырья идет на перепродажу. Уже за 2022 год доля энергоресурсов в общем экспорте Индии составляла 22% (экспорт составил около 98,5 млрд долларов). Экспорт вырос почти на 75% по сравнению с 2021 годом и на 257% по сравнению с 2020 годом. Во-вторых, часть российской нефти идет на удовлетворение внутренних потребностей страны, например, на удовлетворение нужд автомобильной промышленности», – отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

При этом премьер-министр Индии заявил о планах увеличить мощности по переработке нефти в стране почти на 80% – до 450 млн тонн.

Дудченко считает, что Россия может продолжить наращивать поставки нефти в Индию, так как в ближайшие годы спрос на нефть в Индии будет только расти. Уже к 2027 году Индия может обогнать Китай по спросу на нефть, считают в IEA. К 2030 году спрос на нефть в Индии увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки. Для понимания: Россия поставила в Индию в 2023 году 70 млн тонн, что в среднем соответствует 1,4 млн баррелей в сутки. Это составляет около 13% от общего объема добычи нефти в России за 2023 года, отмечает Дудченко.

«Доля поставок нефти в Индию в российском экспорте в 2023 году составила порядка 40%, хотя до введения санкций таких поставок не было вовсе.

Стоит ожидать, что Индия в будущем продолжит закупать российскую нефть, получая выгоду от наличия дисконта в цене», - считает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

Благодаря столь тесному сотрудничеству по нефти Россия начала искать пути расширения торговли с Индией по другим продуктам. В частности, в прошлом году Россия договорилась также о поставках свинины в Индия, а в этом году начались первые в истории поставки индийских бананов из Индии, и на подходе договоренности по другим фруктам – манго, гуава и другие.