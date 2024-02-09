  • Новость часаНа сайте Кремля опубликовали расшифровку интервью Путина Карлсону на русском языке
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин на исторических примерах объяснил Карлсону искусственность государства Украина
    В ДНР подсчитали потери ВСУ под командованием Сырского
    В США подтвердили, что Ил-76 сбили с помощью ЗРК Patriot
    Путин назвал «дурью» решение США ограничить расчеты в долларах с Россией
    Путин заявил о возможности быстрого окончания конфликта на Украине
    Путин назвал госпереворот 2014 года на Украине политической ошибкой ЦРУ
    Путин назвал условия сохранения Крыма в составе Украины в 2014 году
    Путин рассказал историю об окруженных украинцах, которые кричали «русские не сдаются»
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Мир оказался между Оруэллом и Аверченко

    Когда борцом за мир провозглашается прямой поджигатель войны, лично ответственный за гибель тысяч мирных граждан, говорить становится не о чем. Торжествует мрачный абсурд.

    0 комментариев
    Александр Носович Александр Носович Отставка Залужного как процесс полураспада режима Зеленского

    Военная диктатура на Украине, как змея, укусила саму себя, потому что ВСУ были одной из ее несущих конструкций. Режим хочет взвалить ответственность за военные провалы на военных – свою основу. А военные, конечно, против.

    2 комментария
    Андрей Быстрицкий Андрей Быстрицкий Рецепт будущего пишется ближневосточными поварами

    Ближний Восток сыграл исключительную роль в развитии человечества. И, по всей видимости, продолжает играть, поскольку именно в этом регионе идут процессы, которые во многом сформируют будущее, в котором предстоит жить человечеству.

    3 комментария
    9 февраля 2024, 08:50 • Экономика

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Мир должен благодарить Индию за покупку российской нефти

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии
    @ YAHYA ARHAB/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии?

    Индия считает, что именно она спасает мировой нефтяной рынок от высоких цен. Если бы она не начала покупать ее у России, то цены выросли бы до 150 долларов вместо сегодняшних 75 долларов за баррель. Об этом заявил министр энергетики Индии.

    «Мир благодарен Индии за покупку российской нефти. Дело не в том, что они не хотят, чтобы мы покупали российскую нефть. Если мы начнем покупать больше ближневосточной нефти, цена на нефть будет не 75 или 76 долларов, а 150 долларов», – заявил министр нефти и природного газа Индии Хардип Сингх Пури корреспонденту CNBC в кулуарах конференции India Energy Week в Гоа.

    Ранее в ЕС, в частности в Польше, звучали призывы не покупать индийский бензин и дизель из российской нефти.

    До санкций Запада Россия вообще не поставляла нефть Индии. Весной 2022 года пошли, по сути, первые серьезные партии. В итоге в 2022 году поставки в Индию выросли в 15 раз – до 50,84 млн тонн нефти. Индия заплатила России 31 млрд долларов. В 2023 году в Индию было поставлено около 70 млн тонн, что на 40% больше, чем годом ранее.

    «Я абсолютно согласен с индийским министром. Если бы Индия не взяла на себя все эти объемы, то Россия не смогла бы пристроить какие-то объемы. Значит, Россия снизила бы производство и экспорт, и в мире начался бы дефицит предложения, а цены подскочили. Репетиция этого уже была весной 2022 года, когда цена барреля взлетела до 120 долларов. Тогда США запретили поставки российской нефти с 1 апреля, европейцы тогда еще не ввели запрет, но европейские компании просто боялись ее покупать. Shell даже пришлось опубликовать извинения за то, что она купила партию российской нефти. Старые покупатели боялись брать нефть, а новые еще не появились. Но потом пришла Индия и всех спасла. Она начала покупать те объемы, которые раньше шли в США и Европу», – рассуждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    Если бы цены на нефть ушли к 150 долларам за баррель и держались на этом уровне несколько месяцев, то мировая экономика погрузилась бы в рецессию, а это никому не нужно,

    добавляет эксперт. После декабря 2022 года новые рынки сбыта для российской нефти окончательно устаканились. Крупнейшими покупателями стали Китай, Индия и Турция, а также Бразилия. При этом Индия сохраняет статус крупнейшего покупателя российской нефти, которая перевозится морским транспортом. Если брать в целом поставки нефти из России не только морским транспортом, но и по трубопроводам, то первое место занимает Китай.

    Впрочем, Индия начала покупать большие объемы российской нефти не из-за доброты душевной, а потому что это выгодно.

    «К 2022 году Индия уже построила рентабельный бизнес – нефтеперерабатывающие заводы на побережье, которые перерабатывали ближневосточную нефть, в частности иракскую, и экспортировали ее. А здесь приходит российская нефть со скидкой, и Индия выбрала наилучшее предложение на рынке. Она начала покупать нашу нефть со скидкой, перерабатывать и экспортировать, в том числе в Европу и США. Индийские нефтепродукты заняли фактически российскую долю на этих рынках. Европейцы теперь больше покупают готовые нефтепродукты, а объем собственной переработки во многих странах снизился из-за отсутствия российской нефти. Потому что дешевле стало купить готовое топливо. Для Индии ее прибыльный бизнес стал сверхприбыльным», – говорит Юшков.

    Средняя импортная цена на нефть из России составляла 74,5 доллара за баррель, что в среднем примерно на 12% меньше, чем стоимость саудовской и иракской нефти. Об этом сообщало в августе 2023 года министерство нефтяной и газовой промышленности Индии.

    «Индия получает непосредственную выгоду от поставок нефти из России. Во-первых, часть сырья идет на перепродажу. Уже за 2022 год доля энергоресурсов в общем экспорте Индии составляла 22% (экспорт составил около 98,5 млрд долларов). Экспорт вырос почти на 75% по сравнению с 2021 годом и на 257% по сравнению с 2020 годом. Во-вторых, часть российской нефти идет на удовлетворение внутренних потребностей страны, например, на удовлетворение нужд автомобильной промышленности», – отмечает Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

    При этом премьер-министр Индии заявил о планах увеличить мощности по переработке нефти в стране почти на 80% – до 450 млн тонн.

    Дудченко считает, что Россия может продолжить наращивать поставки нефти в Индию, так как в ближайшие годы спрос на нефть в Индии будет только расти. Уже к 2027 году Индия может обогнать Китай по спросу на нефть, считают в IEA. К 2030 году спрос на нефть в Индии увеличится на 1,2 млн баррелей в сутки. Для понимания: Россия поставила в Индию в 2023 году 70 млн тонн, что в среднем соответствует 1,4 млн баррелей в сутки. Это составляет около 13% от общего объема добычи нефти в России за 2023 года, отмечает Дудченко.

    «Доля поставок нефти в Индию в российском экспорте в 2023 году составила порядка 40%, хотя до введения санкций таких поставок не было вовсе.

    Стоит ожидать, что Индия в будущем продолжит закупать российскую нефть, получая выгоду от наличия дисконта в цене», - считает старший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Филипп Мурадян.

    Благодаря столь тесному сотрудничеству по нефти Россия начала искать пути расширения торговли с Индией по другим продуктам. В частности, в прошлом году Россия договорилась также о поставках свинины в Индия, а в этом году начались первые в истории поставки индийских бананов из Индии, и на подходе договоренности по другим фруктам – манго, гуава и другие.

    Главное
    Путин призвал Запад и Украину исправить ошибку Джонсона на переговорах о мире
    Пожар в жилом доме на северо-западе Москвы стал самым крупным в новейшей истории
    Что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском?
    Живущий во Владимире брат нового главкома ВСУ заявил, что давно не общается с родственником
    В офисе Зеленского назвали официальные причины отставки Залужного
    Фантаст Перумов высказал свое мнение об СВО и критике России из-за рубежа
    Умер основатель группы «Машина времени»

    Индия спасла мир от дорогой нефти и рецессии

    Индия считает, что мир должен ее благодарить за покупку российской нефти, а не ругать. Ранее в ЕС были призывы запретить Индии поставлять бензин и дизель из российской нефти. Как именно Индия спасла мир от рецессии? Подробности

    Перейти в раздел

    Второе место на выборах президента России несет свои плюсы

    В России завершился один из ключевых этапов президентской избирательной кампании. Процедуру выдвижения и регистрации прошли четыре политика. И хотя лидер предвыборной гонки очевиден, живой интерес в экспертной среде вызывает вопрос о том, кто и с каким результатом займет на выборах президента второе место – и тем самым получит дополнительные преимущества в ходе следующих выборов в Госдуму. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российские войска взяли «неприступный» район Авдеевки

    Новое дерзкое и удачное наступление предприняли российские войска, берущие в кольцо один из наиболее ожесточенных районов украинской обороны – Авдеевку. Прорыв был осуществлен на участке, который ВСУ считали непреодолимым, и сделано это было благодаря особой тактической хитрости. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ выдал опасения США по поводу Украины

    В американских элитах, говорят эксперты, рассматривается возможность выйти из украинского кризиса. И свидетельством этому, как ни парадоксально, является программная статья директора ЦРУ Уильяма Бернса. Что говорится в этом тексте и почему он крайне важен для признания правоты России в кризисе на Украине? Подробности

    Перейти в раздел

    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • ВСУ на грани

      На фоне сообщений американских СМИ о том, что ВСУ находятся в критическом состоянии из-за нехватки личного состава, вооруженные силы в РФ совершили дерзкий прорыв в Авдеевке – на одном из наиболее многострадальных и важных участков фронта.

    • Ирландцы готовы отделиться от Британии

      Первым министром Северной Ирландии наконец-то стал представитель партии сепаратистов «Шинн Фейн» – Мишель О'Нил. Она выиграла выборы еще в 2022 году, однако юнионисты не позволяли ей стать главой правительства. Теперь период безвластия закончен, и О'Нил объявила о «десятилетии возможностей», за которое Северная Ирландия должна покинуть Британию.

    • Грузины не дали взорвать Воронеж

      Спецслужбы Грузии утверждают, что перехватили груз американской взрывчатки, который начал свой путь в Одессе, а закончить должен был в Воронеже. Примерно таким же путем, из Одессы через Грузию, украинцы перевозили взрывчатку для подрыва Крымского моста. Почему грузинские спецслужбы решили помочь России?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

    • Что дает России трасса М-12 Москва – Казань («Восток»)

      Открытая в декабре 2023 года автомагистраль Москва – Казань не просто связала несколько регионов страны. Она окажет значительное воздействие на общую социально-экономическую ситуацию во всей России. О важнейших таких эффектах – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............