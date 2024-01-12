Почему США признались в закупке российской нефти

США хотят сбить цены на российскую нефть

Tекст: Ольга Самофалова

Статистика министерства торговли США неожиданно показала, что в прошлом году США покупали российскую нефть, несмотря на запрет, введенный 1 апреля 2022 года. В октябре 2023 года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на сумму 2,7 млн долларов по цене 74 доллара за баррель. В ноябре США купили еще 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов по цене 76 долларов за баррель.

Как видно, стоимость российской нефти превышает санкционный ценовой потолок в 60 долларов за баррель, который сами же США вместе с другими странами из G7 установили в декабре 2022 года. Однако главное здесь не нарушение ценового потолка, а в целом нарушение нефтяного эмбарго, так как США запретили своим компаниям вообще покупать российскую нефть вне зависимости от ее цены. А это более серьезное нарушение, чем просто несоблюдение потолка цены, и наказание за него уже уголовное (за нарушение потолка нет «уголовки»).

Почему США покупают подсанкционную российскую нефть и почему они честно в этом признались, хотя такие небольшие объемы могли бы легко скрыть в огромной статистике?

Официальных пояснений со стороны США по этой новости не было, да и не ясно последуют ли они вообще. Это создает широкое поле для рассуждений, что все это означает.

«На данный момент нет никаких сверхъестественных событий. Две партии нефти, поставленные за два месяца, объемом менее 50 тыс. баррелей. Это крайне незначительный объем в сравнении со средним объемом российского экспорта, превышающего 8 млн баррелей ежедневно», – говорит Александр Шнейдерман, руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс».

По его мнению,

эти сделки могут соответствовать американскому законодательству и международным санкциям, так как импорт нефти из России, несмотря на нефтяное эмбарго США, возможен при выдаче отдельных лицензий управления по контролю за иностранными активами американского Минфина (OFAC).

По его словам, в ближайшие два-три месяца станет понятно, это тестовая сделка или нет.

Если это были тестовые закупки, одобренные США, то зачем Штатам понадобилось тестировать поставки российской нефти? «Вполне возможно, что сейчас администрация Байдена решила вспомнить о своей приверженности правилам либерального рынка. Тем более закупка нефти происходила в октябре и ноябре прошлого года. В это время набирал обороты конфликт Израиля и ХАМАС. Думаю, в Вашингтоне всерьез рассматривали возможность потери этого рынка. В связи с этим власти США вполне могли инициировать проверку механизмов импорта нефти из России. Скорее всего, политическая рациональность в этом случае взяла верх», – не исключает Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН. Однако он не надеется на отмену всех имеющихся ограничений. «Если Штатам и понадобится сырье, добытое в России, то они попытаются его купить при помощи теневых схем», – считает Васильев.

Рынок обсуждает еще одну версию, зачем США понадобилось закупить небольшие партии российской нефти. Возможно, США тем самым попытались отследить каналы поставок российской нефти на практике, чтобы понять логистику и, возможно, внести корректировки в санкции против российского экспорта и сделать их действие более эффективным.

Еще одна версия состоит в том, что российская нефть попала в США случайно, и компания, которая ее поставила в американский порт, была не в курсе. «Ни одна компания не получала лицензию на поставку российской нефти в обход нефтяного эмбарго. Таких данных нет.

Я не думаю, что речь идет о возобновлении закупки российской нефти американцами. Считаю, что разгадка появления такой статистики в том, что эта нефть попала в США случайно, например, из-за ошибки в оформлении»,

– считает Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

Дело в том, что пока российская нефть доходит до конечного покупателя, с ней в пути может происходить много разных действий – как физических, так и на бумаге. Например, говорит эксперт, эта нефть может не раз перегружаться с танкера на танкер прямо в море, или часть нефти могут выгрузить в одном порту, потом залить другую нефть, она может смешиваться с другой нефтью прямо в танкере и перепродаваться за это время несколько раз. «Примерно так и могло произойти. Эта нефть настолько перемешалась, что конечный собственник, который завозил эту нефть в США, а там речь об одном или нескольких танкерах, мог изначально и не знать, что там была примесь российской нефти. По всей видимости, когда эти танкеры отгрузили в США, выяснилось, что там есть примесь российской нефти. И США обозначили это в своей статистике как импорт из России», – объясняет Игорь Юшков.

«Дальше будут разбирательства о том, намеренно ли компания ввезла российскую нефть или действительно не знала о том, что везет. Возможно, что такие разбирательства уже идут, просто их никто не афиширует. Наказание зависит от того специально или нет владелец танкера привез российскую нефть: либо он отделается штрафом, либо его посадят. За нарушение эмбарго предусмотрено уголовное наказание, так как эти поставки расцениваются американцами как контрабанда», – рассуждает Игорь Юшков.

По его мнению, вряд ли компания сознательно пошла на такие риски, как попасть в тюрьму и лишиться всего бизнеса ради выигрыша в 10 долларов с каждого барреля за поставку российской нефти на территорию США. Тем более, что заработать эти 10 долларов с барреля можно без последствий – для этого достаточно отправить танкер в Индию, Китай и любую другую страну, кроме США и ЕС. Потому что нефтяное эмбарго введено только этими странами, а на другие страны оно не распространяется. В этом отличие санкций Запада против Ирана и Венесуэлы. США запретили покупать нефть из Ирана и Венесуэлы для всего мира. А в случае с Россией запрет США распространяется только на сами США, но не на другие страны.

Именно поэтому США не арестовывают танкеры с российской нефтью, хотя пару раз в год арестовывают танкеры с иранской нефтью. «С точки зрения международного права – это пиратство, так как США захватывают танкеры с иранской нефтью и везут нефть себе, а в статистике отображают ворованную нефть как импорт из Ирана. Но с точки зрения США они делают все правильно, так как это санкционная нелегальная нефть», – поясняет эксперт ФНЭБ.

Запретить покупать российскую нефть другим странам США может быть и хотели бы, но не могут, потому что им это самим невыгодно. Россия слишком большой игрок, в отличие от Ирана и Венесуэлы, на рынке нефти.

«Конечно, США хотят сбить цены на нашу нефть. Их основная стратегия сделать так, чтобы Россия продолжала много экспортировать, но при этом мало зарабатывала. То есть не лишить мир российской нефти, а повысить любые издержки для наших компаний, например, на концентрации валют, аренде танкеров, страховке и т. д.», – отмечает эксперт ФНЭБ.

А если США сейчас начнут всех запугивать показательным наказанием, намекая, что нельзя покупать российскую нефть, то это создаст большие риски для самих Штатов. «Если кто-то из наших покупателей испугается США, то России придется сократить экспорт и добычу нефти. На мировом рынке сразу возникнет дефицит и поднимутся цены, как это было в начале 2022 года, когда в моменте цены поднимались до 120 долларов за баррель. В итоге цены на топливо в самих Штатах вырастут, потому что у них прямая корреляция с ценами на мировом рынке. А у них выборы осенью 2024 года, избиратели не простят администрации Байдена рост цен на топливо. Поэтому вряд ли американцы будут устраивать громкий скандал вокруг поставок российский нефти», – заключает Игорь Юшков.