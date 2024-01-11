Американист предположил причины закупки российской нефти Вашингтоном

Американист Васильев: Если США потеряют ближневосточный рынок нефти, то могут попытаться купить российскую нефть через серые схемы

Tекст: Евгений Поздняков

«Закупка российской нефти говорит о том, что Штаты «переборщили» с экономическим нажимом на Москву. Вне зависимости от того, купили эти ресурсы частные компании или госструктура, инцидент стоит рассматривать как яркую иллюстрацию того, что Америка не может комфортно существовать в условиях ею же наложенных ограничений», – сказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН.

«Все помнят, как в 2022 году США выступали в качестве основного международного актора, заявляющего о необходимости отказаться от закупок российской нефти. Однако Штаты всегда были государством, исповедующим двойные стандарты. Параллельно с накладыванием ограничений на Москву внутри Америки велась ожесточенная дискуссия вокруг разумности данных действий», – отмечает собеседник.

«Немалая часть политиков и предпринимателей выступали за сохранение условий свободного рынка. Таким образом Вашингтон со всех сторон подстелил соломку. Белый дом настаивал на том, чтобы наказать Россию за начало СВО, но некоторые представители американского истеблишмента вместе с тем не забывали защищать и торговлю без государственного вмешательства», – подчеркивает эксперт.

«Вполне возможно, что сейчас администрация Байдена решила вспомнить о своей приверженности к правилам либерального рынка. Тем более закупка нефти происходила в октябре и ноябре прошлого года. В это время набирал обороты конфликт Израиля и ХАМАС. Думаю, в Вашингтоне всерьез рассматривали возможность потери этого рынка», – уточняет он.

«В связи с этим власти США вполне могли инициировать проверку механизмов импорта нефти из России. Скорее всего, политическая рациональность в этом случае взяла верх. Но надеяться на отмену всех имеющихся ограничений не стоит. Если Штатам и понадобится сырье, добытое в РФ, они попытаются его купить при помощи теневых схем», – резюмирует Васильев.

Ранее стало известно о возобновлении импорта российской нефти в США. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, в октябре 2023-го Штаты впервые за полтора года закупили сырье из РФ в объеме 36,8 тыс. баррелей на общую сумму 2,7 млн долларов. В ноябре Вашингтон совершил вывоз дополнительной партии энергоресурса.

Так, американские компании вновь импортировали 9,9 тыс. баррелей отечественной нефти за 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород приобретался для потребления. При этом в рамках указанных сделок российское сырье обошлось американским покупателям по цене, которая значительно превышает установленный потолок в 60 долларов за баррель.

В октябре один баррель обошелся США в 74 доллара, а в ноябре – 76. Напомним, тотальный запрет на импорт энергоресурсов из России был наложен Вашингтоном еще весной 2022-го. Последняя партия черного золота была закуплена американскими компаниями в апреле того же года.

Между тем энергетическая отрасль РФ стремительно развивается. Так, за 11 месяцев 2023 года Москва прорубила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км. Данный темп можно назвать рекордным за весь постсоветский период развития государства, что говорит об устойчивости страны к западным санкциям.

Напомним, весной 2022 года США ввели запрет на весь импорт российской нефти и газа. «Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США», – говорил американский президент Джо Байден.

Также лидер США тогда добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим Штатам. В частности, американский лидер признал, что в стране продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей.

В феврале 2023 года министр финансов США Джанет Йеллен подписала распоряжение о введении потолка цен на российские нефтепродукты. По этому документу американским физическим и юридическим лицам разрешаются услуги, связанные со сделками с российскими нефтепродуктами, лишь при условии соблюдения ограничений.