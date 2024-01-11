Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.9 комментариев
США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти, следует из анализа СМИ данных американской статслужбы.
Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.
В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.
Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.