США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года

Tекст: Ольга Иванова

Как выяснили РИА «Новости», согласно данным ведомства, в октябре прошлого года США приобрели 36,8 тыс. баррелей нефти из России на общую сумму в 2,7 млн долларов.

В ноябре американские компании вновь импортировали российскую нефть – 9,9 тыс. баррелей на 750 тыс. долларов. В обоих случаях углеводород закупался для потребления.

Ранее СМИ сообщили, что за 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд.