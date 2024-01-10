Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.0 комментариев
Bloomberg: Россия в обход санкций наращивает бурение нефтяных скважин
Bloomberg: Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км в 2023 году
За 11 месяцев прошлого года Россия пробурила нефтедобывающие скважины общей глубиной 28,1 тыс. км, по темпам бурения Россия может побить постсоветский рекорд, пишет Bloomberg.
Как подсчитали аналитики Kpler и «Яков и партнеры», в целом за прошедший год объем эксплуатационного бурения в стране превысит 30 тыс. км, передает «Коммерсант».
По информации Bloomberg, Россия с прошлого года добивается рекордных темпов добычи нефти, что указывает на устойчивость страны к западным санкциям.
Тем не менее издание указывает на то, что «бешеные темпы бурения на фоне довольно статичной добычи» свидетельствуют о долгосрочных проблемах, которые могут копиться в российском нефтяном секторе.
Так, российская промышленность прилагает все усилия для поддержания добычи на старейших скважинах, тогда как новые проекты, которые должны обеспечить поддержание добычи в ближайшие десятилетия, вынуждены «адаптироваться к изменившимся обстоятельствам», пишет Bloomberg.
Из расчетов Оксфордского института энергетических исследований, на месторождения, которые находились в эксплуатации более пяти лет, приходилось почти 96% всей добычи жидкостей в России. Многие из этих добывающих проектов уже давно вышли за рамки своего пикового уровня добычи.