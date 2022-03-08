Байден объявил о запрете США на импорт российской нефти

США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа, заявил американский лидер Джо Байден.

«Сегодня я объявляю, что Соединенные Штаты нацелились на главную артерию российской экономики. Мы вводим запрет на весь импорт российской нефти, газа и энергоносителей. Это означает, что российская нефть больше не сможет поступать в порты США, а американский народ нанесет еще один мощный удар по военной машине [президента России Владимира] Путина», – цитирует ТАСС Байдена.

Он подчеркнул, что это шаг, который имеет решительную поддержку обеих партий в Конгрессе и в стране.

«Американцы сплотились для поддержки украинского народа и дали понять, что мы не будем участвовать в субсидировании войны Путина. Мы приняли это решение после тесных консультаций с нашими союзниками и партнерами по всему миру, особенно в Европе», – заявил президент.

По его словам, США понимают, что союзники в Европе не смогут присоединиться к запрету на импорт энергоносителей из России, передает ТАСС.

При этом Байден добавил, что решение о запрете импорта российских нефти и газа ударит и по самим США. В частности, американский лидер признал, что в США продолжат расти цены на бензин, невзирая на усилия властей. При этом Вашингтон считает, что должен сделать этот шаг.

Также Байден отметил, что американские власти намерены придерживаться своих обязательств по коллективной обороне в НАТО в свете проведения Россией специальной военной операции на Украине. Американский лидер напомнил, что госсекретарь США Энтони Блинкен сейчас находится в Европе. Во вторник в Белом доме сообщили, что президент США Джо Байден намерен объявить о новых санкциях против России из-за спецоперации по защите Донбасса. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказатьсяот зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

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