Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

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5 марта, суббота  |  Последнее обновление — 09:43  |  vz.ru
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США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
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Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
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Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
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Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...

Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...
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Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы? Подробности...
Обсуждение: 14 комментариев
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Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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    Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

    Рынки готовятся к эмбарго российской нефти и газа
    		   5 марта 2022, 08:25
    Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press
    Текст: Ольга Самофалова

    У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию - отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России - и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

    США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, чтобы он решился остановить закупки российских нефти и газа.  Однако ни Европе, ни России такой обмен санкциями не нужен.

    Торговое эмбарго по нефти и газу возможно только в случае эскалации военного конфликта на Украине, если в него вмешаются военные силы НАТО, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

    В таком случае России придется сократить добычу и нефти, и газа. «Хранилищ нефти в стране, по сути, нет. Часть нефти можно будет хранить прямо в танкерах, а также в железнодорожных цистернах. Но это временное решение», - говорит Станислав Митрахович. При долгом отказе Европы от российского нефти придется снижать ее добычу, как это было во время пандемии весной 2020 года. 

    Около 60% российского экспорта нефти идет в Европу,  и еще 20% - в Китай. Часть нефти Россия, скорее всего, сможет перенаправить с закрытого европейского рынка на азиатский – это будут поставки в танкерах по морю. Полностью весь объем нефти и нефтепродуктов отправить в Азию сразу технически не получится. Потребуется время и деньги на строительство новой инфраструктуры и построения новых транспортных маршрутов.

    Россия – третья в мире страна по объемам добычи нефти и крупнейший ее экспортер. Российский экспорт нефти составляет около 5 млн баррелей в сутки или порядка 12% мировой торговли. Российский экспорт нефтепродуктов составляет 2,85 млн баррелей в стуки или около 15% мировой торговли. 

    Перенаправить российский сжиженный природный газ (СПГ) из Европы в Азию будет несложно. Этот газ изначально нацелен на поставки на азиатские рынки, и большую часть года он туда и идет. В Европу СПГ с Ямала приходит в основном в зимнее время, когда ледовая обстановка на Северном морском пути тяжелая, и темпы прохода газовозов снижаются.

    Однако с трубопроводным газом ситуация тяжелее. В прошлом году Европа купила 15 млрд кубометров российского СПГ. Трубопроводные поставки Газпрома у Европу значительно выше – 140 млрд кубометров без учета Турции по итогам 2021 года. Всего 155 млрд кубов - это около 45% от общего импорта газа Европой и около 40% от общего потребления.

    При прекращении этих поставок Газпрому придется заморозить добычу. Потому что перенаправить 140 млрд кубов газа, поставляемых в Европу по разветвленной сети газопроводов, на другие направления физически невозможно. Альтернативной инфраструктуры просто нет.

    Мощности «Силы Сибири» недостаточны, а строительство нового газопровода в Китай потребует подписания контракта с Пекином, годы на строительство и миллиарды долларов. «Сила Сибири-1» и будущая «Сила Сибири-2» могут вместе нарастить поставки в Китай до 60 млрд кубометров газа.  Важно понимать, что ресурсная база для поставок в Европу и Азию – разная. Поэтому потребуется время и деньги, чтобы еще объединить две газотранспортные системы Восточной и Западной Сибири.

    Сокращение добычи и экспорта газа и нефти станет серьезным ударом по внутреннему производству и рабочим местам, а также по доходам российского бюджета. По данным ФТС, на экспорте Россия в прошлом году заработала 493,3 млрд долларов, и 54,3% пришлось на топливно-энергетические товары. Продажа нефти и газа приносит почти половину доходов в бюджет.

    В условиях заморозки российских резервов валютная экспортная выручка приобрела еще более важное значение. Экспортеры должны продавать 80% своей валютной выручки, чтобы питать российскую экономику валютой для закупки импортных товаров. ЦБ без резервов делать это не может. Хотя чуть более 200 млрд долларов резервов – в виде золота и юаней – у него все-таки, как ожидается, осталось (из всех резервов в 640 млрд долларов).  

    Конечно, Россия не будет сидеть сложа руки, а начнет приспосабливаться к новым условиям и получит новые рынки сбыта для своих ресурсов – теперь в азиатском регионе. Но на переходный период придется серьезно затянуть пояса.

    Однако торговое эмбарго не нефть и газ сильно ударит не только по России, но и по самой Европе. И более того, по всему миру.

    Небывалый рост цен как на газ в Европе, так и на нефть на мировом рынке отражают страхи нового переустройства мира, которые последуют после перехода этой черты. «Цены на газ уже выросли на 85% с начала недели до более 2300 долларов за тысячку кубометров. В пересчете на баррели газ стоит 400 долларов. И цены продолжат расти»,  - отмечает Станислав Митрахович.  

    Возможный отказ от российского газа окунет Евросоюз в энергетический и экономический кризис. Потому что никто в мире не в состоянии сейчас серьезно увеличить добычу газа, и уж тем более на 140 млрд кубометров. В мире весь 2021 и этот год наблюдается глобальный дефицит голубого топлива, прекращение поставок из России вызовет такой дефицит, что азиатские и европейские потребители будут биться за него очень сильно. Последствия такой ценовой войны даже сложно представить.

    Накануне Международное энергетическое агентство представило большой план, как ЕС мог бы избавиться от российского газа. Но речи о полном отказе от газа из России не идет. Первый – небыстрый и дорогой план – предполагает снижение российского импорта газа на треть, второй – быстрый план – более чем в два раза (на 80 млрд кубов). Оба плана красиво выглядят на бумаге, но на практике малореальны. Достаточно сказать, что второй план предполагает возвращения Евросоюза к углю и нефтепродуктам взамен российского газа. Но ведь Россия еще и крупнейший поставщик угля в Европу. И где ЕС будет брать нефть для переработки? МЭА просто не касается этих вопросов.

    Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия якобы уже начала покупать газ в обход России, вызывает смех у Митраховича. По его словам, Россия никогда не была единственным поставщиком газа в Германию, еще есть Норвегия, есть СПГ-терминалы в Европе. 

    Всемирный банк высказался четче: российский газ пока незаменим. Там, правда, надеются, что через пять лет все изменится.

    Великобритания призывает ЕС ужесточить санкции и ограничить в том числе поставки российской нефти и газа. Но Лондону к такому призывать легко. Во-первых, поставки из России в островное государство низкие – оценочно 2-6%. Во-вторых, туда легко сможет приходить российский СПГ и российская нефть, например, на судах под иностранными флагами. Канаде и США отказываться от российской нефти тоже несложно, потому что они сами ее добывают.

    Впрочем, дефицит газа и нефти и взлет цен до уровней, которые сейчас даже сложно себе представить, опасны для всей мировой экономики. Мировые цены на сырьевые товары уже подскочили до максимума с 2008 года. Даже фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили выше 12 долларов за бушель, дорожает соя. Сильно подорожали на этой недели также уголь, алюминий, платина, медь и палладий и т.д.

    Мировая экономика пострадает в таких условиях в любом случае. Потому что санкции бьют не только по России, но и косвенно по иностранным компаниям, работающим в России, что приведет к эффекту домино в мировой экономике, считает международное рейтинговое агентство Moody's. Потребители столкнутся с ростом цен на товары, поскольку производители начнут перекладывать растущие затраты на потребителей, отмечает Moody's.

    При реальном торговом эмбарго в отношении российского сырья ущерб для мировой экономики будет намного серьезней. Привычная логистика разрушится, дефицит сырьевых товаров затянется на годы, инфляция приобретет еще более ужасающий размах от шоковых цен на сырье. Дефицит полупроводников, который мир ощутил после пандемии, станет еще больше. Как отмечает Moody's, Россия и Украина занимают ведущие места (25%) в мировом производстве неона, а это ключевой компонент в производстве микрочипов. Учитывая серьезность последствий, остается надежда, что до эмбарго нефти и газа из России не дойдет. Россия первая не пойдет на такой шаг, считает Митрахович.

    Из-за пожара на Запорожской АЭС на рынках заговорили о рисках повреждения транзитной украинской трубы. В этом случае Украина не сможет выполнять свои транзитные обязательства. Однако, по словам Митраховича, Газпром сможет перенаправить почти весь объем газа с украинской трубы на газопровод «Ямал-Европа». По украинской трубе законтрактовано 40 млрд кубов в год, а мощности «Ямал-Европа» рассчитаны на прокачку 33 млрд кубов.

    Новости Bloomberg об отказе ряда покупателей от российской нефти, которая торгуется сейчас со скидкой к Brent, не так страшны, как преподносит агентство, считает Митрахович. Отказы трейдеров покупать нашу нефть на спотовых рынках действительно имеются. По мнению эксперта, им нужно время, чтобы изучить законодательную базу и понять, что покупка российской нефти не приведет к вторичным санкциям против них. Во-вторых, трейдеры ведут банальный торг по сбиванию цены на российскую Urals. Но это временное явление, и постепенно интерес трейдеров к риску возрастет, считает эксперт.


     
     
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