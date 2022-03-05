Отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира

У Запада осталось едва ли последнее серьезное средство надавить на Россию - отказаться от закупок российских энергоносителей. Эта идея активно обсуждается сегодня и в США, и в Европе. Насколько реален подобный сценарий, какие последствия он принесет России - и почему в любом случае для всего оставшегося мира это будет означать колоссальный энергетический шок?

США, Канада и Великобритания активно давят на ЕС, чтобы он решился остановить закупки российских нефти и газа. Однако ни Европе, ни России такой обмен санкциями не нужен.

Торговое эмбарго по нефти и газу возможно только в случае эскалации военного конфликта на Украине, если в него вмешаются военные силы НАТО, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ), научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

В таком случае России придется сократить добычу и нефти, и газа. «Хранилищ нефти в стране, по сути, нет. Часть нефти можно будет хранить прямо в танкерах, а также в железнодорожных цистернах. Но это временное решение», - говорит Станислав Митрахович. При долгом отказе Европы от российского нефти придется снижать ее добычу, как это было во время пандемии весной 2020 года.

Около 60% российского экспорта нефти идет в Европу, и еще 20% - в Китай. Часть нефти Россия, скорее всего, сможет перенаправить с закрытого европейского рынка на азиатский – это будут поставки в танкерах по морю. Полностью весь объем нефти и нефтепродуктов отправить в Азию сразу технически не получится. Потребуется время и деньги на строительство новой инфраструктуры и построения новых транспортных маршрутов.

Россия – третья в мире страна по объемам добычи нефти и крупнейший ее экспортер. Российский экспорт нефти составляет около 5 млн баррелей в сутки или порядка 12% мировой торговли. Российский экспорт нефтепродуктов составляет 2,85 млн баррелей в стуки или около 15% мировой торговли.

Перенаправить российский сжиженный природный газ (СПГ) из Европы в Азию будет несложно. Этот газ изначально нацелен на поставки на азиатские рынки, и большую часть года он туда и идет. В Европу СПГ с Ямала приходит в основном в зимнее время, когда ледовая обстановка на Северном морском пути тяжелая, и темпы прохода газовозов снижаются.

Однако с трубопроводным газом ситуация тяжелее. В прошлом году Европа купила 15 млрд кубометров российского СПГ. Трубопроводные поставки Газпрома у Европу значительно выше – 140 млрд кубометров без учета Турции по итогам 2021 года. Всего 155 млрд кубов - это около 45% от общего импорта газа Европой и около 40% от общего потребления.

При прекращении этих поставок Газпрому придется заморозить добычу. Потому что перенаправить 140 млрд кубов газа, поставляемых в Европу по разветвленной сети газопроводов, на другие направления физически невозможно. Альтернативной инфраструктуры просто нет.

Мощности «Силы Сибири» недостаточны, а строительство нового газопровода в Китай потребует подписания контракта с Пекином, годы на строительство и миллиарды долларов. «Сила Сибири-1» и будущая «Сила Сибири-2» могут вместе нарастить поставки в Китай до 60 млрд кубометров газа. Важно понимать, что ресурсная база для поставок в Европу и Азию – разная. Поэтому потребуется время и деньги, чтобы еще объединить две газотранспортные системы Восточной и Западной Сибири.

Сокращение добычи и экспорта газа и нефти станет серьезным ударом по внутреннему производству и рабочим местам, а также по доходам российского бюджета. По данным ФТС, на экспорте Россия в прошлом году заработала 493,3 млрд долларов, и 54,3% пришлось на топливно-энергетические товары. Продажа нефти и газа приносит почти половину доходов в бюджет.

В условиях заморозки российских резервов валютная экспортная выручка приобрела еще более важное значение. Экспортеры должны продавать 80% своей валютной выручки, чтобы питать российскую экономику валютой для закупки импортных товаров. ЦБ без резервов делать это не может. Хотя чуть более 200 млрд долларов резервов – в виде золота и юаней – у него все-таки, как ожидается, осталось (из всех резервов в 640 млрд долларов).

Конечно, Россия не будет сидеть сложа руки, а начнет приспосабливаться к новым условиям и получит новые рынки сбыта для своих ресурсов – теперь в азиатском регионе. Но на переходный период придется серьезно затянуть пояса.

Однако торговое эмбарго не нефть и газ сильно ударит не только по России, но и по самой Европе. И более того, по всему миру.

Небывалый рост цен как на газ в Европе, так и на нефть на мировом рынке отражают страхи нового переустройства мира, которые последуют после перехода этой черты. «Цены на газ уже выросли на 85% с начала недели до более 2300 долларов за тысячку кубометров. В пересчете на баррели газ стоит 400 долларов. И цены продолжат расти», - отмечает Станислав Митрахович.

Возможный отказ от российского газа окунет Евросоюз в энергетический и экономический кризис. Потому что никто в мире не в состоянии сейчас серьезно увеличить добычу газа, и уж тем более на 140 млрд кубометров. В мире весь 2021 и этот год наблюдается глобальный дефицит голубого топлива, прекращение поставок из России вызовет такой дефицит, что азиатские и европейские потребители будут биться за него очень сильно. Последствия такой ценовой войны даже сложно представить.

Накануне Международное энергетическое агентство представило большой план, как ЕС мог бы избавиться от российского газа. Но речи о полном отказе от газа из России не идет. Первый – небыстрый и дорогой план – предполагает снижение российского импорта газа на треть, второй – быстрый план – более чем в два раза (на 80 млрд кубов). Оба плана красиво выглядят на бумаге, но на практике малореальны. Достаточно сказать, что второй план предполагает возвращения Евросоюза к углю и нефтепродуктам взамен российского газа. Но ведь Россия еще и крупнейший поставщик угля в Европу. И где ЕС будет брать нефть для переработки? МЭА просто не касается этих вопросов.

Заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о том, что Германия якобы уже начала покупать газ в обход России, вызывает смех у Митраховича. По его словам, Россия никогда не была единственным поставщиком газа в Германию, еще есть Норвегия, есть СПГ-терминалы в Европе.

Всемирный банк высказался четче: российский газ пока незаменим. Там, правда, надеются, что через пять лет все изменится.

Великобритания призывает ЕС ужесточить санкции и ограничить в том числе поставки российской нефти и газа. Но Лондону к такому призывать легко. Во-первых, поставки из России в островное государство низкие – оценочно 2-6%. Во-вторых, туда легко сможет приходить российский СПГ и российская нефть, например, на судах под иностранными флагами. Канаде и США отказываться от российской нефти тоже несложно, потому что они сами ее добывают.

Впрочем, дефицит газа и нефти и взлет цен до уровней, которые сейчас даже сложно себе представить, опасны для всей мировой экономики. Мировые цены на сырьевые товары уже подскочили до максимума с 2008 года. Даже фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже подскочили выше 12 долларов за бушель, дорожает соя. Сильно подорожали на этой недели также уголь, алюминий, платина, медь и палладий и т.д.

Мировая экономика пострадает в таких условиях в любом случае. Потому что санкции бьют не только по России, но и косвенно по иностранным компаниям, работающим в России, что приведет к эффекту домино в мировой экономике, считает международное рейтинговое агентство Moody's. Потребители столкнутся с ростом цен на товары, поскольку производители начнут перекладывать растущие затраты на потребителей, отмечает Moody's.

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При реальном торговом эмбарго в отношении российского сырья ущерб для мировой экономики будет намного серьезней. Привычная логистика разрушится, дефицит сырьевых товаров затянется на годы, инфляция приобретет еще более ужасающий размах от шоковых цен на сырье. Дефицит полупроводников, который мир ощутил после пандемии, станет еще больше. Как отмечает Moody's, Россия и Украина занимают ведущие места (25%) в мировом производстве неона, а это ключевой компонент в производстве микрочипов. Учитывая серьезность последствий, остается надежда, что до эмбарго нефти и газа из России не дойдет. Россия первая не пойдет на такой шаг, считает Митрахович.

Из-за пожара на Запорожской АЭС на рынках заговорили о рисках повреждения транзитной украинской трубы. В этом случае Украина не сможет выполнять свои транзитные обязательства. Однако, по словам Митраховича, Газпром сможет перенаправить почти весь объем газа с украинской трубы на газопровод «Ямал-Европа». По украинской трубе законтрактовано 40 млрд кубов в год, а мощности «Ямал-Европа» рассчитаны на прокачку 33 млрд кубов.

Новости Bloomberg об отказе ряда покупателей от российской нефти, которая торгуется сейчас со скидкой к Brent, не так страшны, как преподносит агентство, считает Митрахович. Отказы трейдеров покупать нашу нефть на спотовых рынках действительно имеются. По мнению эксперта, им нужно время, чтобы изучить законодательную базу и понять, что покупка российской нефти не приведет к вторичным санкциям против них. Во-вторых, трейдеры ведут банальный торг по сбиванию цены на российскую Urals. Но это временное явление, и постепенно интерес трейдеров к риску возрастет, считает эксперт.