Как Россия противостоит экономическому удару Запада

Запад начинает применять против России самые жесткие санкции. Среди них – отключение российских банков от SWIFT и заморозка рекордных российских резервов. Однако экспорт сырья из России это не остановит, а дотянуться до всех накопленных средств Западу не удастся. Центробанк достал из своего арсенала все, что возможно, для смягчения удара по российской экономике и рублю.

США и Евросоюз готовы удалить российские банки из системы обмена сообщениями SWIFT, чтобы еще больше изолировать Россию от глобальных финансовых каналов. Отключить от SWIFT грозят пока только те банки, которые уже попали под санкции. Это означает полное отключение валютных транзакций за пределами России для ВТБ, Сбербанка, Газпромбанка, ВЭБа, Промсвязьбанка, «Открытия», Совкомбанка, Новикомбанка и ряда других.

Чем грозит отключение от SWIFT

Под объявленные санкции попадает 80% активов российской финансовой системы, отмечает главный инвестиционный стратег ITI Сapital Искандер Луцко. «Всего на НОСТРО счетах банковской системы (это счета банка в другом банке) находятся 26,5 млрд долларов в валюте по состоянию на январь 2022 года, из них большая часть «заморожена», – говорит Луцко.

Несмотря на это, угрозы экспорту России пока нет, считает Луцко. По крайней мере, пока остаются банки, которые не находятся под санкциями и могут использовать SWIFT. «Россия сможет продолжить осуществлять экспортные и импортные операции, поскольку Запад очень боится скачка цен на глобальное сырье – в частности нефть, газ и металлы. Сегодня с утра алюминий стоил дороже 3500 долларов за тонну, газ в Европе подорожал на 40% – до 1450 долларов за тысячу кубометров, нефть вернулась к 100 долларам за баррель», – указывает Луцко.

Экспортные доходы крайне важны для экономики России. В прошлом году она заработала на поставках за рубеж 493 млрд долларов, что почти на 46% больше, чем годом ранее. На страны СНГ пришлось только 13,1%, тогда как на страны дальнего зарубежья, куда выходит ЕС, пришлось 86,9% экспорта.

Если Запад решится полностью отключить Россию от SWIFT и все банки от валютных расчетов, то возникнут проблемы с экспортом из России. Но Европа будет этому сопротивляться, ведь невозможность покупать российские нефть и газ обернется для нее настоящим коллапсом.

Внутренних банковских операций отключение от SWIFT коснуться не должно. Эту межбанковскую систему в России может заменить Система передачи финансовых сообщений (СПФС), что позволит российской финансовой системе работать без затруднений, уверяет глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«SWIFT – это лишь средство обмена информацией, «отключение» от него не значит, что деньги перестанут ходить, просто сопровождение сделок станет длиннее и неудобнее. Именно поэтому санкции по SWIFT – это раздражающий и одновременно бессмысленный акт. Внутри страны более 300 банков пользуются СПФС от Банка России. И иностранные банки тоже могут присоединиться к СПФС», – говорит аналитик EXANTE Владимир Ананьев.

Заморозка резервов

Еще одна жесткая санкция – Евросоюз запретил операции с управлением золотовалютными резервами (ЗВР) и активами ЦБ России. Следом это могут сделать и другие страны. В последние годы ЦБ активно сокращал долю долларовых активов в своих резервах, в частности, резко снизил долю американских гособлигаций и доллара, активно скупал золото и наращивал долю китайского юаня. Но, по данным на конец июня 2021 года, доля западных активов довольно значительна.

Средства в ЗВР – это гособлигации иностранных стран (38%), наличные на депозитах на счетах зарубежных банков (24%), золото (22%) и другие ценные бумаги (16%).

Как поясняет Александр Купцикевич из FxPro, иностранную валюту Банк России держит в зарубежных банках. В одном таком банке он может держать не более 2,5 млрд долларов – таковы внутренние правила регулятора. Соответственно, европейские банки, которые управляют нашими валютными резервами, смогут их заморозить.

Гособлигации – это не наличность, они не хранятся на счетах банков, поэтому их как бы не могут заморозить. Однако проблема в том, что Банку России нужна именно наличность: российскому валютному рынку остро нужна будет долларовая ликвидность, а продать гособлигации будет сложно. «Чтобы мы могли продать гособлигации, их должен купить какой-то зарубежный банк и заплатить нам за них кэш. Но куда этот зарубежный банк направит кэш? На наш счет в зарубежный банк, который заморожен? И любой контрагент, которому ЦБ РФ предложит купить у него облигации, откажется», – рассуждает Купцикевич. Поэтому в среднесрочной и долгосрочной перспективе Банку России будет сложнее сдерживать падение рубля за счет продажи валюты, но пока резервы и возможности для этого есть, считает он.

Конечно, обидно, что накопив рекордные за всю историю резервы и одни из крупнейших в мире, Россия не сможет ими в полной мере пользоваться для защиты собственной экономики.

Впрочем, пока запрет касается только активов ЦБ в евро, которые составляют 32,3% в ЗВР. То есть ЕС заморозит 188 млрд долларов резервов России, отмечает Луцко. В нашей копилке останется более 450 млрд долларов. Но вряд ли другие страны останутся в стороне.

«Если к запрету присоединятся другие страны, в частности США, Англия, Япония и Китай, то запрет коснется 75% ЗВР, или 468 млрд долларов, которые могут находиться под управлением западных банков, включая валюту Китая», – отмечает Луцко. Это худший вариант. Вне управления западных банков находятся 25% наших резервов. «Это специальные права заимствования (СДР), которые можно поменять на любую другую валюту, а именно 24 млрд долларов, и золото на 132 млрд долларов», – указывает эксперт. В худшем случае у России будет доступ именно к этим 156 млрд долларам в резервах из более 650 млрд накопленных.

Но есть надежда, что Китай все-таки не поддержит запрет Запада, и тогда в распоряжении ЦБ России останется еще и юань, доля которого в последние годы сильно выросла и составляет 13,1%, или 76 млрд долларов.

Тогда санкции не коснутся 38% резервов, то есть в распоряжении ЦБ будет объем резервов в 240 млрд долларов (вместо реальных более 650 млрд): СДР, золото и юани. Это соответствует уровню июня 2006 года, указывает Луцко, что вполне приличная сумма. Впрочем, по его словам, если деньги понадобятся сейчас, то реально продать оперативно можно будет только юани на 76 млрд долларов, и то частями. На продажу золота, на которое приходится 22% резервов, потребуется время, и это может обвалить цены на металл.

Остается надежда, что структура ЗВР России за последние полгода претерпела значительные изменения, и ЦБ РФ удастся сохранить под своим управлением большие объемы.

«Реальный объем резервов, который оказался под риском, назвать невозможно, так как Банк России намеренно публикует эти данные с отставанием на полгода, то есть все разбивки активов по странам, которые известны и обсуждаются сейчас – это по состоянию на середину 2021 года. Невозможно представить, чтобы за это время регулятор не готовился к санкциям и не учел эти риски», – говорит Ананьев. Можно ожидать, что ЦБ за это время смог увеличить долю золота и юаня в ЗВР.

Упомянем, что ЕС плюс еще ряд стран закрыли полностью свое небо для полетов из России. Также те иностранные инвесторы, которые не ушли после 2014 года, начали в спешке продавать свои активы. В частности, BP продает свою 20-процентную долю в Роснефти. Доля нерезидентов в ОФЗ, скорее всего, сократится с 18% (на январь) до нуля.

Паника у банкоматов

Вносят свою лепту в ухудшение ликвидности банков и сами россияне, которые начали активно снимать рубли. По данным ЦБ, за 25 февраля люди сняли 1,4 трлн рублей наличными, что стало рекордной суммой за все время. Рекорд предыдущего дня, 24 февраля, был превышен в 12,5 раз. Конечно, россиян тоже можно понять. Снятие наличных – одно из последствий паники. Валютной паники в обменниках удается пока избежать, нет ажиотажного спроса и в магазинах бытовой техники, как это было в конце 2014 года.

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«Ни одна экономика в мире не может выдать населению всю денежную массу в наличной форме. Конечно, при необходимости купюры можно напечатать, это чисто техническая проблема. Но опаснее то, что стихийные действия людей вредят банковской системе. Внутренние переводы внутри страны работают, санкции этому не мешают. Обезопасить себя от возможного отказа западных платежных систем можно, используя карту «Мир». Работу крупных и особенно государственных банков в России будут поддерживать в первую очередь», – говорит Ананьев.

Меры Центробанка по защите российской экономики

На этом фоне Центробанк уже предпринял ряд мер для защиты рубля и российской экономики.

Так, ЦБ уже ввел обязательную продажу 80% валютной выручки экспортерами. «Продолжение интервенций в валюте в условиях блокировки значительной части валютных резервов может быть слишком расточительно – свободная от блокировки часть может пригодиться в будущем. Поэтому сейчас могут помочь продажи валюты экспортерами. Исходя из оценок ЦБ экспорта товаров и услуг, речь может идти о примерно 470-480 млрд долларов в год», – указывает Ольга Беленькая, руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам».

Плюс ЦБ запретил брокерам продавать ценные бумаги, если такое распоряжение дал иностранец (компания или физлицо). Для иностранцев могут быть введены и другие ограничения.

Впервые в истории российский Центробанк поднял ставку до 20%. В 2014 году она поднималась максимально до 17%.

Рынок кредитования и ипотеки в таких условиях, скорее всего, схлопнется. Но власти обещают не менять ставки по уже выданным россиянам ссудам. «Вслед за повышением ключевой ставки банки будут повышать свои ставки по депозитам. Это призвано остановить отток вкладов и облегчить проблемы с ликвидностью у банков, снизить риски шока в экономике», – отмечает Беленькая.

Повышение ставки и дальше нельзя исключать. «Считается, что ключевая ставка на уровнях выше 50% полностью парализует экономику, и России это нанесет больше вреда, чем пользы. В худшем случае ставка может быть повышена до 35%, но вероятней, что ЦБ будет делать упор на других мерах, позволяя сгладить наплыв на наличные в банках», – считает Купцикевич.

Также власти объявили курс на снижение доллара в международных расчетах, которые составляют сейчас 19%. Это должно ограничить обращение валюты и искусственно снизить спрос на валюту.

Прогнозировать курс рубля сейчас никто не берется. В отсутствие интервенций рубль уходит «в свободное плавание» на постоянные более 100 за доллар, считает Луцко. «Со временем рубль может лишиться статуса свободно конвертируемой валюты, ЦБ может зафиксировать курс, как это сделали некоторые нефтедобывающие страны, в частности Саудовская Аравия (реал) и ОАЭ (дирхам)», – не исключает Искандер Луцко.

«Ключевая ставка еще может быть поднята и рубль еще может уйти к 200-300 за доллар. Сейчас главным индикатором может стать черный рынок и серые потоки»,

– говорит Александр Тимофеев, доцент кафедры информатики РЭУ им. Плеханова.

Фиксированный курс рубля и черный рынок стали бы худшим вариантом, но действующее руководство ЦБ на такое вряд ли пойдет, считает Беленькая. Хотя много будет зависеть от развития геополитической ситуации, добавляет она.

В такой обстановке стоит прогнозировать не курс рубля, а то, как Россия может ответить на санкции Запада. «Если страны Запада отсекают нас от рынков капитала, то Россия может отсечь их от потока товаров. Первое, что приходит в голову: экономика стран Европы – как бизнес, так и потребители – зависит от энергоресурсов. Если теоретически экспорт нефти и газа в Европу прекратится, то часть предприятий в Европе просто не смогут работать, а жители там увидят рост цен на электроэнергию. А ведь есть еще металлы, сельхозтовары и много чего. Пока торговые связи не разорваны, уничтожения валютного рынка в России не будет», – заключает Ананьев.