Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Взгляд
27 февраля, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:45  |  vz.ru
Разделы

Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
Перейти в раздел…

Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ. Подробности...

Политический театр на Украине должен быть закрыт

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Зеленского в шутку называли «зелефюрером», но теперь настал последний акт драмы: ему приходится косплеить фюрера по-настоящему. Он сидит в бункере, произносит патетические речи и, видимо, стремительно вынюхивает последние запасы кокаина. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Ну что, сынку, помогли тебе твои янки?

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Спецоперация России на Украине развеяла американские сказки и продемонстрировала всем настоящую реальность. В рамках которой Россия делает то, что должна, а Америка не готова вставать у нее на пути. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

В Париже услышали Путина

Обсуждение: 12 комментариев

Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 7 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария
Перейти в раздел…

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Лукашенко рассказал о просьбе украинской элиты остановить Зеленского
    Банк России отреагировал на заявления по санкциям ВС России заметили на улицах Харькова Опубликовано видео совместной охраны Чернобыльской АЭС ВДВ России и украинцами МИД Китая опубликовал карикатуру на ситуацию вокруг Украины
    Китай опубликовал список подвергшихся бомбардировкам США стран В Риге привели в порядок памятник воинам-освободителям «Коктейль Молотова» на Украине переименовали в «Бандера-смузи» В Минобороны России рассказали, чья ракета ударила по жилому дому в Киеве
    SWIFT готовится исполнить решение о санкциях против России Названа причина задержания российского судна в Ла-Манше Российская делегация прибыла в Белоруссию на переговоры с украинцами Абрамович передал управление «Челси»

    Главная тема


    Условия «мира по Путину» услышали во Франции

    Президент Украины


    Зеленский отказался от переговоров с Россией в Белоруссии

    Демилитаризация


    Минобороны подвело итоги спецоперации на Украине за сутки

    в прямом эфире


    Пока Порошенко угрожал России, у украинского военного выпал магазин из автомата

    Видео

    дерзкие подвиги


    Как простой матрос стал национальным героем России

    невиданное событие


    Пример Украины приводит Грузию в чувство

    подготовка диверсий


    Украинский спецназ готовят к тайной борьбе против России

    финансовая система


    Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

    избавление от нацистов


    Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Ирина Алкснис

    Россия сознательно пошла на «адские санкции»

    Ирина Алкснис
    обозреватель РИА «Новости»
    		27 февраля 2022, 12:40

    Есть хороший старый мем*: «Если вас незаслуженно обидели – вернитесь и заслужите».

    Сегодня Россия себя чувствует именно так – она вернулась и заслужила.

    Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе, которая открыто делает то, что считает правильным и нужным, не интересуясь, что по этому поводу думают остальные. Причем сделала это таким образом, что впервые за последние восемь лет честно заслужила налагаемые на нее в данный момент санкции.

    После бесконечных фейков и беспочвенных обвинений во всех грехах – в катастрофе «Боинга» над Донбассом, в отравлении Скрипалей, в химатаке в Сирии, во вмешательстве в американские выборы – Россия ведет масштабную военную операцию на территории соседней страны с целью переформатирования ее государственно-политической системы.

    И даже если мы ощущаем свою полную правоту в деле уничтожения нацистского гнезда, в которое превратилась Украина, понятно, что в глазах Запада Россия совершает вопиющее преступление, которое обязательно должно быть наказано. И по максимуму.

    Что и произошло в ночь на 27 февраля.

    Запад вводит против России «адские» санкции:

    – отключение от SWIFT (пока, правда, частичное);

    – рестрикции против Банка России, препятствующие использованию золотовалютных резервов страны;

    – отказ в поставках процессоров и другой высокотехнологичной продукции (пока неофициально, но первые «ласточки» уже полетели).

    Ну и прочая мелочь, вроде конфискации зарубежной собственности у попавших под санкции лиц. Хотя это как раз можно только поприветствовать как очередной шаг в процессе национализации элит.

    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

    На фоне перечисленного озвученные в предыдущие дни меры – например, включение в санкционные списки высших руководителей государства – можно считать сущей ерундой.

    Россия давно утратила всякие иллюзии по поводу истинных причин санкционных игрищ. Санкции для Запада – это просто привычный инструмент давления на неугодную страну, неизменно идущий рука об руку с ее демонизацией и организацией разнообразных провокаций.

    На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.

    Правда, нельзя не отметить примечательную деталь. Особого энтузиазма по поводу того, что Москва, наконец, оправдала так долго и громко звучавшие в ее адрес обвинения, у Запада не наблюдается. Наоборот, что американцы, что европейцы выглядят подозрительно напряженными и нервными – хотя, казалось бы, получили ровно то, о чем давно мечтали.

    Или на самом деле не мечтали?

    Ведь за предыдущие годы Запад привык к Москве, которая под умиротворяющую риторику охватывает мир паутиной сложносочиненных интриг, используя военную силу точечно и выверенно. К удивлению очень многих, такой своей политикой она добилась успеха куда большего, чем можно было предположить. Но было видно, что все эти восемь лет Россия старалась не заступать за пресловутые красные линии Запада.

    И при всем изяществе и эффективности подобной стратегии это намекало, что нет у Москвы силенок всерьез тягаться с гегемоном – и она прекрасно осознает свою уязвимость.

    Что позволяло Западу сохранять как бы ведущую роль в отношениях, обвинять, судить и наказывать. А заодно превратить процесс в бесконечный и ставший уже унылым сериал – поскольку ему самому не хотелось себе делать больно (а при введении по-настоящему чувствительных санкций это неизбежно).

    Но вся эта такая привычная, удобная и обкатанная до автоматизма конструкция рухнула в один момент – в момент начала российской операции на Украине – и погребла под собой всю предыдущую западную политику в отношении Москвы.

    Во-первых, запустив спецоперацию на Украине, Россия поменялась местами, перехватив инициативу в санкционных отношениях. Если раньше Европа и Штаты решали, когда и какие рестрикции запускать, то теперь Москва лишила их этого выбора, поскольку введение самого жесткого пакета мер стало неизбежным.

    Во-вторых, Запад прекрасно осознает, что раз Россия сознательно пошла на «адские санкции» – значит, она уверена в своей способности справиться с ними. А вот про себя он этого сказать не может. Вот и теперь мы наблюдаем, что атлантические партнеры режут хвост по кусочкам, вынужденные преодолевать сопротивление в своих рядах и постепенно додавливая «ренегатов» до радикальных мер.

    А в-третьих, и это, конечно, самое кошмарное: мир впервые за очень долгое время увидел мифическое создание, крайне удобное для использования в пропагандистских страшилках, но в реальность существования которого особо уже и не верили. Мир увидел русского медведя в режиме боевой ярости. Зрелище стремительно меняющейся карты боевых действий, по которой асфальтовым катком прет исполинская военная машина, способно нагнать ужаса на любого политика и военачальника, который рискнет представить эту силу, противостоящую его стране.

    А в совокупности перечисленные пункты меняют все – и для всего мира, и конкретно для Запада. И последнему происходящее ничего хорошего точно не обещает. Так что ничего удивительного, что набирающие ход «адские санкции» против России объявляются официальными лицами с откровенно траурными физиономиями. 

    Другие материалы автора

    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •