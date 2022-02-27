Россия сознательно пошла на «адские санкции»

Есть хороший старый мем*: «Если вас незаслуженно обидели – вернитесь и заслужите».

Сегодня Россия себя чувствует именно так – она вернулась и заслужила.

Страна окончательно вернулась к себе настоящей – к великой державе, которая открыто делает то, что считает правильным и нужным, не интересуясь, что по этому поводу думают остальные. Причем сделала это таким образом, что впервые за последние восемь лет честно заслужила налагаемые на нее в данный момент санкции.

После бесконечных фейков и беспочвенных обвинений во всех грехах – в катастрофе «Боинга» над Донбассом, в отравлении Скрипалей, в химатаке в Сирии, во вмешательстве в американские выборы – Россия ведет масштабную военную операцию на территории соседней страны с целью переформатирования ее государственно-политической системы.

И даже если мы ощущаем свою полную правоту в деле уничтожения нацистского гнезда, в которое превратилась Украина, понятно, что в глазах Запада Россия совершает вопиющее преступление, которое обязательно должно быть наказано. И по максимуму.

Что и произошло в ночь на 27 февраля.

Запад вводит против России «адские» санкции:

– отключение от SWIFT (пока, правда, частичное);

– рестрикции против Банка России, препятствующие использованию золотовалютных резервов страны;

– отказ в поставках процессоров и другой высокотехнологичной продукции (пока неофициально, но первые «ласточки» уже полетели).

Ну и прочая мелочь, вроде конфискации зарубежной собственности у попавших под санкции лиц. Хотя это как раз можно только поприветствовать как очередной шаг в процессе национализации элит.

На фоне перечисленного озвученные в предыдущие дни меры – например, включение в санкционные списки высших руководителей государства – можно считать сущей ерундой.

Россия давно утратила всякие иллюзии по поводу истинных причин санкционных игрищ. Санкции для Запада – это просто привычный инструмент давления на неугодную страну, неизменно идущий рука об руку с ее демонизацией и организацией разнообразных провокаций.

На этот раз хоть не так обидно: пусть уж санкционируют за то, что мы реально делаем, чем на основе фейков своих спецслужб, фантазий политиков и истерической клеветы СМИ.

Правда, нельзя не отметить примечательную деталь. Особого энтузиазма по поводу того, что Москва, наконец, оправдала так долго и громко звучавшие в ее адрес обвинения, у Запада не наблюдается. Наоборот, что американцы, что европейцы выглядят подозрительно напряженными и нервными – хотя, казалось бы, получили ровно то, о чем давно мечтали.

Или на самом деле не мечтали?

Ведь за предыдущие годы Запад привык к Москве, которая под умиротворяющую риторику охватывает мир паутиной сложносочиненных интриг, используя военную силу точечно и выверенно. К удивлению очень многих, такой своей политикой она добилась успеха куда большего, чем можно было предположить. Но было видно, что все эти восемь лет Россия старалась не заступать за пресловутые красные линии Запада.

И при всем изяществе и эффективности подобной стратегии это намекало, что нет у Москвы силенок всерьез тягаться с гегемоном – и она прекрасно осознает свою уязвимость.

Что позволяло Западу сохранять как бы ведущую роль в отношениях, обвинять, судить и наказывать. А заодно превратить процесс в бесконечный и ставший уже унылым сериал – поскольку ему самому не хотелось себе делать больно (а при введении по-настоящему чувствительных санкций это неизбежно).

Но вся эта такая привычная, удобная и обкатанная до автоматизма конструкция рухнула в один момент – в момент начала российской операции на Украине – и погребла под собой всю предыдущую западную политику в отношении Москвы.

Во-первых, запустив спецоперацию на Украине, Россия поменялась местами, перехватив инициативу в санкционных отношениях. Если раньше Европа и Штаты решали, когда и какие рестрикции запускать, то теперь Москва лишила их этого выбора, поскольку введение самого жесткого пакета мер стало неизбежным.

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Во-вторых, Запад прекрасно осознает, что раз Россия сознательно пошла на «адские санкции» – значит, она уверена в своей способности справиться с ними. А вот про себя он этого сказать не может. Вот и теперь мы наблюдаем, что атлантические партнеры режут хвост по кусочкам, вынужденные преодолевать сопротивление в своих рядах и постепенно додавливая «ренегатов» до радикальных мер.

А в-третьих, и это, конечно, самое кошмарное: мир впервые за очень долгое время увидел мифическое создание, крайне удобное для использования в пропагандистских страшилках, но в реальность существования которого особо уже и не верили. Мир увидел русского медведя в режиме боевой ярости. Зрелище стремительно меняющейся карты боевых действий, по которой асфальтовым катком прет исполинская военная машина, способно нагнать ужаса на любого политика и военачальника, который рискнет представить эту силу, противостоящую его стране.

А в совокупности перечисленные пункты меняют все – и для всего мира, и конкретно для Запада. И последнему происходящее ничего хорошего точно не обещает. Так что ничего удивительного, что набирающие ход «адские санкции» против России объявляются официальными лицами с откровенно траурными физиономиями.