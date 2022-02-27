Страны Запада решили отключить российские банки от SWIFT

США, Великобритания, Канада, Германия, Италия, Франция и Еврокомиссия приняли решение отключить российские банки, против которых уже введены санкции, от межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт.

Хебештрайт сообщил, что «все российские банки, в отношении которых уже введены санкции международного сообщества, и, если потребуется, другие российские банки будут отключены от SWIFT». Также решено «еще больше ограничить возможности» ЦБ России «по поддержке курса рубля за счет международных финансовых сделок», передает ТАСС.

Кроме того, «согласованные санкции направлены против лиц и организаций в России и в других местах, которые поддерживают войну на Украине». В частности, на Западе собрались «положить конец возможности состоятельных россиян получать для себя и своих родственников так называемый золотой паспорт и европейское гражданство». Планируется создать рабочую группу, которая должна «обеспечить скорейшую реализацию санкций и заморозить активы попавших под санкции лиц, их семей и фирм».

При этом на Западе намерены «прибегнуть к новым мерам, если Россия не прекратит свою атаку против Украины и тем самым против европейского миропорядка».

Белый дом распространил совместное заявление США, Великобритании, Канады, Германии, Италии, Франции и Еврокомиссии. В нем говорится, что «российские войска ведут наступление на Киев и другие украинские города», в связи с чем на Западе «полны решимости продолжать заставлять Россию нести издержки, которые приведут к дальнейшей изоляции России от международной финансовой системы и экономик».

Планируется «воплотить в жизнь эти меры в ближайшие дни». «Мы обязуемся принять следующие меры: во-первых, мы обязуемся обеспечить исключение отдельных российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT. Это обеспечит отключение этих банков от международной финансовой системы и отразится на их способности работать в глобальном масштабе», – говорится в сообщении.