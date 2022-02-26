Небензя обещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины

Задачи по денацификации и демилитаризации Украины «будут достаточно скоро выполнены», заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Небензя подчеркнул, что Россия «не ведет войну с Украиной и украинским народом», а «проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации». Когда эти задачи будут выполнены, «украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями», передает ТАСС.

Власти России подчеркивали, что «удары по гражданским целям наноситься не будут», сказал Небензя. При этом «националисты уже используют мирных жителей в качестве живого щита». Он осудил «размещение националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня».

Как пояснил российский постпред, Россия блокировала в СБ ООН проект резолюции, осуждающей операцию на Украине, так как документ был «антироссийский и антиукраинский». По его словам, объяснять, почему документ антироссийский, даже не надо, а антиукраинским проект является, так как «противоречит коренным интересам украинского народа», «пытается спасти и закрепить на Украине ту систему власти, которая подвела эту страну к трагедии, длящейся вот уже, как минимум восемь лет», передает РИА «Новости».

Небензя заявил: «Главная причина нашего негативного голосования – это не то, что есть в проекте, а то, чего там нет». Так, игнорируются обстрелы «дончан и луганчан» со стороны сил «пришедшей к власти в результате неконституционного переворота майданной хунты», которая и «развязала войну против жителей востока страны». Кроме того, «осталось за скобками то, как украинская власть при попустительстве своих западных покровителей последовательно и цинично уходила от выполнения минских договоренностей». Небензя обвинил страны Запада в том, что они превратили Украину в пешку в своей геополитической игре.

Четыре мирных жителя Донецкой и Луганской народных республик погибли в пятницу в результате действий вооруженных сил Украины, сообщил Небензя. При этом он заявил: «Отдельно, конкретно хотел бы обратиться к своему французскому, британскому и американскому коллеге. Постпред Франции сказал, что на Украине сейчас происходит убийство гражданских лиц. Это неправда. Российские войска не бомбят украинские города. И мы сказали, что этим лицам ничего не угрожает. И нет подтверждения, достоверного подтверждения гибели гражданских лиц».

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«Американской коллеге хочу сказать, что это же касается и заявления о якобы разбомбленном детском саду. Это фейк», – добавил Небензя, отметив, что России «трудно тягаться с Соединенными Штатами в количестве вторжений к своим соседям». Он сказал: «Я воздержусь от перечисления агрессий, которые совершили США за свою историю. Но вам ли читать нам мораль».

Российские военнослужащие взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС, договорившись с украинскими военными, чтобы у Украины не появилась «грязная бомба», сообщил он.