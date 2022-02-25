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25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:37  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Украинский спецназ готовят к тайной битве против России

ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные REUTERS/Valentyn Ogirenko
Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...

России и Украине очень нужно принуждение к добрососедству

Константин Кондрашин
Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев

Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
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Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 6 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Украинский спецназ готовят к тайной битве против России

    ССО Украины сохранили и советские традиции, и приобрели западные
    		   25 февраля 2022, 10:34
    Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
    Текст: Сергей Козлов

    Ускоренное принуждение Украины к миру дает основание надеяться, что по крайней мере в ближайшие десятилетия эта страна не будет представлять военной угрозы для России. Однако помимо явной военной угрозы – танков, пушек и бомбардировщиков, существует угроза тайная. Это спецназ и особым образом подготовленные диверсанты. Почему России стоит обратить на это внимание?

    Формирование сил специальных операций (ССО) Украины началось еще в 2016 году. На утро 24 февраля 2022 года ССО включали сухопутный и морской компоненты, их численность составляла около 15 тыс. человек. Центральный орган управления – командование ССО в Киеве. ССО организационно делятся на центры информационно-психологических операций (ИПсО), части специального назначения (СпН) и подразделения обеспечения.

    Особое внимание стоит обратить на 140-й отдельный центр сил специальных операций, который был сформирован на базе 8-го оПСпН. Центр укомплектован исключительно офицерами и предназначен для решения особых задач. В частности, речь идет о проведении засад и диверсий в тылу противника, а также об организации руководства партизанским движением «на территории противника или на временно оккупированной территории».

    Отдельно надо сказать о Центрах ИПсО. Там работают специалисты из 77-й бригады психологических операций ВС Великобритании и 4-й группы психологических операций США. Эти парни серьезно поднаторели в создании и распространении фейковых новостей.

    Специалисты стран НАТО до последнего времени участвовали в подготовке как кадровых военных ВСУ, так и завербованных Украиной агентов. С этой целью на Украине было развернуто несколько центров подготовки бойцов спецподразделений, в том числе диверсантов. То есть выпускников накопилось немало.

    С февраля 2019 года на Украине находились специалисты Пентагона по транснациональным угрозам, которые консультируют СБУ (Службу безопасности Украины) по организации диверсий на российском направлении. По инициативе разведок США в структуре Центра спецопераций СБУ был создан новый диверсионно-разведывательный отдел для проведения операций за рубежом. Американцы сами набирали кандидатов в это сверхсекретное подразделение.

    С середины 2019 года инструкторами ЦРУ США велась диверсионная подготовка сотрудников водолазного спецотдела и 6-го управления Центра спецопераций СБУ. За счет американских средств был оборудован полигон для подготовки снайперов и водолазов украинских спецслужб вблизи Светловодска (Кировоградская область).

    Спецназ Украины много раз доказывал, что представляет собой серьезную угрозу. Так, в июне 2019 года из города Снежного (территория ДНР) был похищен бывший командир местной роты ПВО Владимир Цемах. Как позднее выяснилось, это сдавали экзамен украинские выпускники диверсионных курсов, организованных американскими инструкторами. Эти же структуры под руководством заокеанских кураторов в августе 2020 года пытались выкрасть в Подмосковье (!) экс-ополченца ДНР Романа Волянюка.

    А в 2021 году группа диверсантов ВСУ проникла в Крым, правда, при этом им удалось скрыться. Также был задержан диверсант Александр Цилык, который признался, что действовал по указанию подполковника Максима Кириловца, начальника сектора – сотрудника оперативной группы оперативного отдела спецрезерва ГУР МО Украины. Цилык рассказал, что должен был изготовить два самодельных взрывных устройства и совершить теракт.

    Последние восемь лет российские спецслужбы регулярно задерживали украинских диверсантов и шпионов. По словам секретаря Совбеза Николая Патрушева, на Украине с подачи «западных спонсоров» развернули центры для их подготовки, чтобы в дальнейшем предпринять атаки на Россию.

    Провалы же украинских агентов и диверсантов, скорее всего, были связаны с двумя основными причинами.

    Первая – их недостаточная подготовка. Да, подобрать желающих рискнуть ради «неньки Украины» и определенной суммы денег не так сложно. Но куда сложнее подготовить их на должном уровне. Агенты – это не штатные сотрудники разведки, а завербованные граждане своего государства или страны противника на идейно-материальной основе.

    Но американцы требовали от украинских спецслужб срочных результатов, и недостаток качества компенсировался количеством. Ведь как надо грубо работать по объектам инфраструктуры, собирая информацию и осуществляя фото- и видеосъемку стратегически важных предприятий жизнеобеспечения и объектов транспортной инфраструктуры, чтобы это бросилось в глаза и привело к провалу! Навыки конспирации и скрытной работы на зачаточном уровне. Это и помогало их выявлять.

    Вторая причина заключается в высоком профессионализме сотрудников ФСБ России, особенно департамента контрразведки. Российские контрразведчики явно переигрывают и украинских агентов, и их западных кураторов. Речь не только о непосредственном обезвреживании агентуры, но и о противодействии как профессиональным сотрудникам ГУР и СБУ, так и агентам этих спецслужб.

    И вот теперь по всем этим структурам нанесены удары российскими вооруженными силами. В частности, во время начавшейся 24 февраля специальной военной операции выведен из строя 73-й морской центр специальных операций в Очакове (Николаевская область). Разгромлен ракетами «Калибр» 72-й центр информационно-психологических операций – воинская часть сил специальных операций Украины. Взорвана база националистической группировки «Азов». В Киеве работает спецназ, проводя адресную зачистку лидеров националистов.

    Да, возможно, в результате прямо сейчас происходящих на Украине событий, после планируемой денацификации украинские спецслужбы будут подвергнуты реформе. Будут изменены их руководящие документы, заменены кадры, и все эти люди перестанут работать против России.

    Однако не стоит обольщаться. Наверняка в населенных пунктах Украины, которые прямо сейчас занимают российские войска, Украиной оставлены специалисты по диверсиям и терактам. Сомневаться в навыках украинских спецов не приходится. Их стараниями ликвидированы лидеры Донбасса Александр Захарченко, Арсен Павлов (Моторола), Михаил Толстых (Гиви).

    Есть основания полагать, что на Украине за эти годы созданы законспирированные разведывательные, диверсионные и террористические сети. Они способны реализовать целый спектр специализированных задач, в том числе вести психологические операции и организовывать государственные перевороты. Эти ячейки даже в случае политических изменений на Украине с высокой вероятностью продолжат свою работу в подполье. И будут продолжать свою деятельность, направленную против России и новых украинских властей. Нет сомнений, что их будут поддерживать и, опять же, подпольно финансировать западные кураторы.

    Более того, ГУР МОУ, как можно предположить, уже создало даже в России законспирированные (так называемые спящие) ячейки,

    которые в нужный момент «проснутся» и отработают по ранее поставленной задаче – в том числе диверсионно-террористической. Эти же агенты могут создавать сеть тайников и схронов для хранения оружия и боеприпасов.

    Серьезную ресурсную базу для вербовки будет представлять личный состав Вооруженных сил Украины, который после окончания специальной военной операции с высокой вероятностью будет распущен. Если они не найдут обычную работу, то легко будут поддаваться вербовке западными спецслужбами. Из них как раз и могут быть в первую очередь сформированы отряды партизан и повстанцев.

    Кроме того, в России работают сотни тысяч трудовых мигрантов с Украины. Места их компактного проживания представляют миграционной службе особый интерес – потенциально они вполне могут оказаться бомбой замедленного действия.

    Эти «подпольные спецслужбы» Украины могут работать и с территории других бывших республик Союза, ведь и там существует украинская диаспора. Опираясь на нее, они могут создавать свои сети для вербовки и засылки своих агентов в Россию под видом трудовых мигрантов – граждан этих стран. При определенном финансировании и организации работы в среде мигрантов можно создавать и организовывать протестные группы – и недавние события в Казахстане тому лишний пример.

    Учитывая сложившуюся ситуацию, российской контрразведке предстоит изрядно потрудиться, чтобы вычистить всю эту нечисть.


     
     
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