России и Украине очень нужно принуждение к добрососедству

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25 февраля, пятница  |  Последнее обновление — 10:10  |  vz.ru
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Каким будет курс рубля на фоне военной операции на Украине

Российские вкладчики могут обескровить даже здоровую финансовую систему Григорий Сысоев/РИА Новости
Четверг, 24 февраля 2022 года, войдет в современную историю как самое крупное обрушение российского рынка акций. Рубль тоже сильно обвалился, однако от более глубокого падения его спас Центробанк РФ. Валютной паники пока удалось избежать. Однако дальше события могут развиваться по-разному. К чему готовиться россиянам? Подробности...
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Как пройдет демилитаризация и денацификация Украины

Избавление Украины от нацистов объявлено главной целью спецоперации России Анна Марченко/ТАСС
Исходящая из Киева угроза не оставила России возможности избежать военной операции, целью которой стала демилитаризация и денацификация Украины. Об этом шла речь и в обращении Владимира Путина, и в разъяснении, которое дал наш постпред в ООН. Россия действительно имеет право защищать свою национальную безопасность на территории другой страны. И, кстати, этим правом нередко пользовались США. Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Ключевые группировки ВСУ угодили в гигантский котел

Ключевая инфраструктура украинской армии практически уничтожена AP Photo/Sergei Grits/ТАСС
Только половина суток прошла с момента начала военной операции по принуждению Украины к миру – и уже можно констатировать ее впечатляющие результаты. Каким образом действовали все это время российские Вооруженные силы, какое оружие применяли – и почему эта операция заслуживает звания уникальной?  Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Это не футбол, тут убивают

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Вот вы, вешающие на аватары флаги Украины – вы понимаете, что делаете? Вы показываете, что вы не против войны, а за одну из сторон в войне. Подробности...

России и Украине очень нужно принуждение к добрососедству

Константин Кондрашин
Константин Кондрашин, главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
Чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру между Россией и Украиной, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...
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Спецоперация армии РФ на Украине

Обсуждение: 6 комментариев

Визит Алиева на фоне заговора

Обсуждение: 4 комментария

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
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В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

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При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
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    Константин Кондрашин

    России и Украине очень нужно принуждение к добрососедству

    Константин Кондрашин
    главный редактор газеты «ВЗГЛЯД»
    		25 февраля 2022, 09:54

    Что я чувствовал, когда в 6.30 утра меня разбудил телефонный звонок с одним только словом: «Началось!»? Комок в горле. Пальцы листают сообщения о взрывах под Киевом и Донецком. Острое чувство необратимости произошедшего.

    Звоню родным, которые лишь недавно переехали с Украины в Россию, и нарочито сухо и буднично говорю о главном потрясении в их жизни: «Началось! Пошли войска. Пейте валерьянку, корвалол, или что есть, пока не накрыл шок. И звоните племянникам-внукам в Киев, пусть тоже пьют валерьянку и не подходят к окнам! По мирным объектам не бьют».

    Далее обзваниваю с одной и той же скороговоркой близких, читаю новости, смотрю видео военной техники, ракетных ударов и разрушений в декорациях украинских городов, где я родился и провел детство. Смотрю на танки, которые едут через Каховскую ГЭС, через которую я проезжал по дороге к бабушке, разбитый аэродром в Кульбакино, который для меня, семилетнего, был просто остановкой автобуса по дороге на дачу, ближе к ночи читаю в местных чатах о перестрелках в «Радсаде», где была та самая дача среди виноградников и садов миндаля.

    И тут приходит острое ощущение, что СВОИ БЬЮТ ПО СВОИМ – твоему детству, чему-то светлому и настолько личному, что, казалось, давно было забыто. Кто я? Рожденный на юге Украины, проживший всю взрослую жизнь в Москве. Я свой и там, и тут. Хотя это чувство из меня вытравливали все последние восемь лет, пока я не мог спокойно приезжать в город моего детства, в который, как оказалось, я теперь хочу приехать. Я возвращаю часть самого себя.

    И тут же становится ясно, как я отношусь к событию, которое казалось одновременно почти неизбежным и абсолютно невозможным – до этого утра 24 февраля.

    Фото: Zuma/ТАСС

    Я желаю полного успеха российской спецоперации. Чтобы боль от увиденного в эти дни как можно скорее утихла и была не напрасной. Не были напрасны страх и чувство незащищенности миллионов мирных украинцев. Не были напрасны чувство неловкости или вины части россиян, растерянно ставивших на аватарки украинский флажок. Не были напрасны пот и кровь солдат и офицеров, все прошлые и будущие санкции, экономические потери и бесценные оборвавшиеся человеческие жизни. Но главное, чтобы страдания всех нас не умножались в дальнейшем.

    И чем успешней и быстрее будет сегодняшний путь к миру, тем меньше боли и обид нам придется прощать друг другу в будущем.

    Тем меньше у моей племянницы из Киева будет претензий, что Россия ворвалась в их мирную жизнь, а у тетки из поселка под Горловкой на самой линии фронта, что Россия восемь лет не приходила на помощь. Тем быстрее мы, граждане России, найдем в себе силы принять новую реальность.

    А принятие дается далеко не всем. Флешмобы с украинскими флажками в соцсетях, пикеты и демонстративное покаяние – это не про сострадание украинцам. Это про жалость к себе, не готовому разделить солидарную ответственность за вторжение, обратная сторона великоросского шовинизма. В отличие от украинцев, которые успешно на личном уровне сепарировались и от Дома профсоюзов в Одессе, и от Донбасса, и не думали коллективно каяться.

    Вопрос украинского будущего должен быть решен быстро, основательно и на многие десятилетия вперед. России и Украине очень нужно принуждение к добрососедскому сосуществованию.


     
     
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