Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Имеет смысл поговорить не о текущих военных забавах, а о том, что будет дальше в плоскости геополитики для России. Как нам обустроить демилитаризованную Украину? И тут есть два противоречащих друг другу сценария.

В решении вопроса Украины для России есть одна роковая двусмысленность.

С одной стороны, русские стремятся, не могут не стремиться, к этнополитическому воссоединению русских земель и людей в Новороссии с Россией именно на общей национальной основе.

С другой – России необходим геополитический контроль над Центральной Украиной в интересах стратегической безопасности.

Эти две цели, национальная и геополитическая, значительно противоречат друг другу.

Первая требует отделить от Украины все максимально русские земли и как можно скорее их воссоединить с Россией.

Вторая требует держать под контролем как можно больший кусок Украины, используя русские земли как предлог для контроля над не очень русскими.

При этом население Центральной Украины нет оснований подозревать в большой лояльности Москве.

Мне не представляется основательным аргумент, что «нам нельзя заходить туда, где миллионы ненавидят Россию». Это значило бы, прежде всего, игнорировать те миллионы, которые Россию ждут и надеются на нас, но не могут говорить из-за репрессий и террора.

Для нас всегда и везде должны быть на первом месте наши, а не ненаши. Мы не можем строить политику на преимущественном приоритете интересов ненаших.

Но всегда есть опасения, что наша не то чтобы сильно национальная власть придет к выводу, что русскими интересами можно и пожертвовать ради геополитики, и станет держать русские земли и дальше в составе вассальной Украины, где будет продолжаться все та же дерусификация, только в более мягких формах. Все это очень опасно и нежелательно.

Что бы сделал в данном случае я на месте Директора.

1. Занял бы территорию по линии 1939 года (с тем, что дальше, связываться сейчас совсем несподручно, увы, хотя в перспективе изложенный ниже сценарий мог бы быть распространен и за эту черту).

2. Провел бы полуторагодичную санацию.

3. После чего провел бы честные, подчеркну еще раз – кристально честные референдумы о воссоединении с Россией по областям. А может быть, даже по районам.

4. Из отказавшихся войти в состав России территорий сформировал бы буферное федеративное государство со стопроцентно контролируемой внешней политикой и с внешним контролем за недопущением опасных для России действий, в добровольно-принудительном порядке входящее в Союз России и Белоруссии.

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5. Если тот или иной субъект этого буфера хочет переголосовать референдум и воссоединиться с Россией – двери открыты всегда.

Такое распределенное решение позволило бы избежать как принуждения русских жить в одном гражданском субъекте с теми, кто подчеркивает свою другую этническую идентичность, так и необходимости ускоренно всасывать этих носителей чуждой идентичности в Россию, получать сенаторов Медведчуков и Надию Савченко в качестве участника московских ток-шоу.

Вообще главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.

Украина – это конгломерат отторгнутых от России территорий. И в обращении с ними должен использоваться принцип благоудобства. Источник