Что делать дальше с Украиной и Новороссией

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24 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 18:57  |  vz.ru
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Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

Германия открыто наносит политический удар по «Северному потоку – 2» Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Сертификация «Северного потока – 2» остановлена. Это происходит уже второй раз. Однако на этот раз Германия не скрывает политического подтекста решения. И впервые прозвучала угроза, что российский газопровод может так и не получить разрешения на работу. Что произошло и почему «Северный поток – 2» рано списывать со счетов? Подробности...
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Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

В 2014 году Славянск был оплотом ополчения ДНР, ныне город под контролем Украины Почуев Михаил/ТАСС
Владимир Путин дал ответ на вопрос, который оставался открытым после признания республик Донбасса. ДНР и ЛНР признаны в границах, которые установлены в их конституциях. И это не «линия соприкосновения», расколовшая регион, а бывшие границы Донецкой и Луганской областей – в том числе те районы, что сейчас контролирует Украина. К каким последствиям может привести эта ситуация? Подробности...
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Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
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Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

Украинская военная машина превращается в руины REUTERS/Valentyn Ogirenko
Запад в ярости. Россия посмела нарушить глобальный политический порядок и начать операцию по демилитаризации Украины. Уже в ближайшие часы ожидается объявление «адских санкций» против нашей страны за «вторжение на Украину». Какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе, какие из них в итоге будут использованы и какими будут последствия? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Что делать дальше с Украиной и Новороссией

Егор Холмогоров
Егор Холмогоров, Публицист
Главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным. Подробности...

Коллективная ахеджакова c памятью золотой рыбки

Елена Кондратьева
Елена Кондратьева, журналист
Давайте будем честными, все те, кто «больше никогда», хотят сейчас только, чтобы не стреляли русские. А надо бы, чтобы не стрелял никто. Поэтому русские вынуждены стрелять. Подробности...

Минимизация жертв сейчас главная задача

Общественное мнение
Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Я только молюсь за то, чтобы люди ни с какой стороны не пострадали. На Украине для меня нет ни наших, ни не наших. Все свои. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Визит Алиева на фоне заговора

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
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    Главная тема


    Чем Запад ответит на российскую операцию на Украине

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    Шойгу распорядился относиться с уважением к украинским военнослужащим

    ударные дроны


    Минобороны сообщило о четырех сбитых «Байрактарах» в ходе операции на Украине

    освобождение от нацистов


    Кремль назвал максимальную цель спецоперации на Украине

    Видео

    Пакет санкций


    Признание Донбасса раскололо Америку

    извлечение выгоды


    Киев захотел монетизировать потерю Донбасса

    российский газопровод


    Немцы создали «Северному потоку – 2» новые проблемы

    ДНР и ЛНР


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    война на Украине


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    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
    Егор Холмогоров

    Что делать дальше с Украиной и Новороссией

    Егор Холмогоров
    Публицист
    		24 февраля 2022, 18:18

    Имеет смысл поговорить не о текущих военных забавах, а о том, что будет дальше в плоскости геополитики для России. Как нам обустроить демилитаризованную Украину? И тут есть два противоречащих друг другу сценария.

    В решении вопроса Украины для России есть одна роковая двусмысленность.

    С одной стороны, русские стремятся, не могут не стремиться, к этнополитическому воссоединению русских земель и людей в Новороссии с Россией именно на общей национальной основе.

    С другой – России необходим геополитический контроль над Центральной Украиной в интересах стратегической безопасности.

    Эти две цели, национальная и геополитическая, значительно противоречат друг другу.

    Первая требует отделить от Украины все максимально русские земли и как можно скорее их воссоединить с Россией.

    Вторая требует держать под контролем как можно больший кусок Украины, используя русские земли как предлог для контроля над не очень русскими.

    Фото: Станислав Красильников/ТАСС

    При этом население Центральной Украины нет оснований подозревать в большой лояльности Москве.

    Мне не представляется основательным аргумент, что «нам нельзя заходить туда, где миллионы ненавидят Россию». Это значило бы, прежде всего, игнорировать те миллионы, которые Россию ждут и надеются на нас, но не могут говорить из-за репрессий и террора.

    Для нас всегда и везде должны быть на первом месте наши, а не ненаши. Мы не можем строить политику на преимущественном приоритете интересов ненаших.

    Но всегда есть опасения, что наша не то чтобы сильно национальная власть придет к выводу, что русскими интересами можно и пожертвовать ради геополитики, и станет держать русские земли и дальше в составе вассальной Украины, где будет продолжаться все та же дерусификация, только в более мягких формах. Все это очень опасно и нежелательно.

    Что бы сделал в данном случае я на месте Директора.

    1. Занял бы территорию по линии 1939 года (с тем, что дальше, связываться сейчас совсем несподручно, увы, хотя в перспективе изложенный ниже сценарий мог бы быть распространен и за эту черту).

    2. Провел бы полуторагодичную санацию.

    3. После чего провел бы честные, подчеркну еще раз – кристально честные референдумы о воссоединении с Россией по областям. А может быть, даже по районам.

    4. Из отказавшихся войти в состав России территорий сформировал бы буферное федеративное государство со стопроцентно контролируемой внешней политикой и с внешним контролем за недопущением опасных для России действий, в добровольно-принудительном порядке входящее в Союз России и Белоруссии.

    5. Если тот или иной субъект этого буфера хочет переголосовать референдум и воссоединиться с Россией – двери открыты всегда.

    Такое распределенное решение позволило бы избежать как принуждения русских жить в одном гражданском субъекте с теми, кто подчеркивает свою другую этническую идентичность, так и необходимости ускоренно всасывать этих носителей чуждой идентичности в Россию, получать сенаторов Медведчуков и Надию Савченко в качестве участника московских ток-шоу.

    Вообще главное, что важно при планировании в отношении Украины, – это как можно скорее отказаться в своем собственном мозгу от оперирования «Украиной» как чем-то целостным и природно данным.

    Украина – это конгломерат отторгнутых от России территорий. И в обращении с ними должен использоваться принцип благоудобства. Источник


     
     
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