МИД: Спецоперация России – предотвращение глобального военного противостояния

Специальная военная операция России на Украине не является началом войны, она призвана предотвратить глобальное противостояние и завершить боевые действия в Донбассе, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала НТВ.

«Это не начало войны, это предотвращение развития ситуации, которое может или могло бы привести к глобальному военному противостоянию, и окончание той войны, которая велась [в Донбассе]», – передает ТАСС слова дипломата.

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Захарова подчеркнула, что кровопролитная война с потерями среди гражданского населения велась в Донбассе восемь лет. «Война велась на различных фронтах: на санкционных – на нас давили санкциями, на информационном фронте – когда в отношении нас вбрасывали такие чудовищные фейки, что даже ни в одном учебнике об этом нельзя было прочитать, психологическая война – когда в том числе наш народ, наших граждан, нашу элиту пытались друг с другом стравить и так далее», – пояснила Захарова.

Напомним, в ночь на четверг, 24 февраля, по приказу президента России Владимира Путина началась масштабная операция по демилитаризации Украины. На Украине ввели военное положение. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. Газета ВЗГЛЯД писала, какие варианты ответа на действия России обсуждались на Западе и какие из них в итоге будут использованы.