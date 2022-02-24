Военные объекты Украины подверглись массированным ударам

Масштабная военная операция проходит на всей территории Украины. Официальные сообщения и сообщения журналистов с мест говорят о массированном применении дальнобойного ракетного оружия. Главные цели - объекты украинской военной инфраструктуры. Судя по последним сообщениям, ВВС и ВМС Украины уже уничтожены.

Сразу после заявления президента России о проведении операции по демилитаризации Украины со всей территории этой страны начали приходить сообщения о том, как эта операция начала реализовываться.

Сообщается о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры Украины. Речь идет прежде всего об аэродромах, военных базах, складах, объектах ПВО. В частности, взрывы были зафиксированы на военных складах 92-й бригады ВСУ в Харькове, на стационарных комплексах ПВО Украины в Одессе, на военных объектах вблизи Мариуполя ит д.

ВКС России нанесли авиаудары по базам 25-й и 93-й бригады ВСУ под Днепропетровском, сообщают СМИ.

Украинский журналист Юрий Бутусов сообщает, что «атакованы военные объекты по всей стране, в первую очередь, удары наносятся по частям противовоздушной обороны, авиабазам, системам управления».

Советник главы МВД Украины Антон Геращенко также заявил, что «только что были удары ракет по центрам военного управления, военным складам, аэродромам, в Киеве, Харькове, Днепре. Идут артиллерийские обстрелы границы». Он также сообщает, что российские войска пересекают границу с Харьковом.

Командование ВСУ сообщает о ракетных ударах по украинским военным штабам и аэродромам, передают источники The Guardian.

Канонада звучит во многих крупных городах Украины, это подтверждают видеозаписи и сообщения журналистов с мест.

Например, журналисты CNN сообщают о ряде мощных взрывов в районе Киеве, а также о стрельбе у киевского аэропорта «Борисполь». Также CNN сообщает о взрывах в Харькове.

Официальный представитель МВД Украины заявил «Украинской правде», что украинские военные командные пункты в Киеве и Харькове подверглись ракетным ударам.

УНИАН сообщает минимум о четырех взрывах в Краматорске, мощном взрыве в Одессе, Харькове, Бердянске, начале мощных обстрелов в Донбассе со стороны ДНР и ЛНР. В Киеве взрывы слышали жители Позняков и Троещины.

Анонимные телеграм-каналы утверждают, что к 7 утра по московскому времени «ВВС Украины были уничтожены», а также «корабельный состав ВМС Украины уничтожен». В ключевых базах ВМС Украины - как в Азовском море, так и в Черном - высажен российский морской десант. Это также подтвердил Антон Геращенко.