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    Спецоперация меняет систему военного управления
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки
    Пушков высмеял заявление Вайкуле о готовности воевать с Россией
    ВСУ сбежали из Торецкого
    Танк «Прорыв» уничтожил группу украинских боевиков под Харьковом
    Гневный звонок Трампа заставил Пентагон срочно искать пропавшие ракеты
    Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после американских экспериментов
    Спецслужбы Грузии возбудили дело о саботаже из-за фейков про россиян
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Россия ничего не должна Армении

    Москва системно и жестко разрушает тот фантастический мир, который Пашинян рисует для армянского населения. Мир, где этому населению все должны просто по определению, где его политические прожекты будут беспрекословно оплачиваться за счет российских налогоплательщиков и где за свои поступки не нужно отвечать.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Большая крокодила» из Израиля показала проблему границ допустимого

    Дискуссия о рве с крокодилами для охраны израильских тюрем – это пример того, как быстро мы двигаемся по пути революционных изменений. То, что несколько лет назад было образом для псевдонаучной фантастики, стало всерьез обсуждаемой идеей.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем Зеленский лезет на Ближний Восток

    Украинские лоббисты в США использовали все свои возможности, чтобы повлиять на Трампа в вопросе предоставления вооружений своим нанимателям. Вероятно, кому-то из тех, кто консультирует Киев, пришла в голову мысль: хорошо бы продемонстрировать, что Украина вступила в вооруженное противостояние с Ираном.

    0 комментариев
    6 августа 2026, 11:45 • Новости дня

    Минобороны Украины попросило у Британии ракеты и радары

    И.о. министра обороны Украины Хмара попросил у Британии ракеты и радары

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара встретился с британским коллегой в Киеве для обсуждения военной помощи, запросив дополнительные поставки вооружений и радиолокационных систем.

    Хмара провел встречу с британским коллегой Уэзом Стритингом, который находится с визитом в Киеве. В ходе переговоров обсуждалась ситуация на фронте и потребности украинской армии, передает ТАСС.

    «Встретился с министром обороны Великобритании Уэзом Стритингом. Проинформировали иностранную делегацию о ситуации на поле боя, актуальных угрозах. Великобритания гарантирует долгосрочную поддержку Украины. Мы рассчитываем на продолжение этой помощи по ключевым направлениям», – отметил Хмара.

    По словам руководителя украинского военного ведомства, речь идет о поставках средств противовоздушной обороны, ускорении передачи радаров и развитии радиолокационной сети. Кроме того, стороны затронули вопрос поддержки проекта по передаче самолетов Gripen, оснащенных ракетами Meteor. Киев также надеется на увеличение финансирования производства беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава британского оборонного ведомства накануне прибыл в Киев для оценки потребностей украинской армии.

    Кабинет министров Украины в середине июля назначил Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны.

    Лондон в июне запланировал передать украинской стороне крупную партию беспилотников и радиолокационных станций.

    5 августа 2026, 14:12 • Новости дня
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    Жители Киева сняли удары «Искандеров» с кассетными боевыми частями
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В соцсетях на Украине появились видеозаписи, демонстрирующие поражение объектов в Киеве баллистическими ракетами «Искандер» с суббоеприпасами.

    В социальных сетях на Украине опубликовали кадры прилетов баллистических ракет комплекса «Искандер» по целям в Киеве, пишет «Российская газета».

    На записях видно, как в темном небе над городом происходит яркая вспышка, сопровождающаяся мощным взрывом.

    Затем на земле появляется множество искр и слышится треск небольших разрывов. Так срабатывают суббоеприпасы, вылетевшие из кассетной боеголовки ракеты при достижении поверхности.

    Отмечается, что ракеты «Искандер» могут оснащаться тремя видами кассетных боевых частей: с осколочными, кумулятивными и объемно-детонирующими элементами. Они предназначены для уничтожения живой силы, бронированной техники, а также неукрепленных строений. В одной кассете находится 54 боевых элемента, которые являются частично управляемыми. Сброс суббоеприпасов происходит на высоте около километра, после чего они направляются к целям с помощью встроенного радиовысотомера и лазерного дальномера.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский назвал тяжелыми ночные массированные удары по Киеву.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    Фото и видео ударов по логистическим центрам и военным целям в Киеве, смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    6 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    Авиабомбы ФАБ-500 уничтожили подземную базу украинских «Птиц Мадьяра»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли сокрушительный удар по замаскированному объекту взвода операторов «Птицы Мадьяра» в Херсоне, сообщил боец войск беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» с позывным Северск.

    Авиация с помощью авиабомб ФАБ-500 нанесла удар по подземному пункту временного размещения подразделения ВСУ «Птицы Мадьяра» и по складу с боеприпасами, который был рядом с подземной базой в Херсоне, пояснил собеседник РИА «Новости».

    «В результате огневого воздействия было полностью уничтожено более взвода личного состава противника, вероятно несколько иностранных специалистов, пара тонн боеприпасов, а также оборудование РЭБ, РЭР и устройства для запуска и управления БПЛА», – добавил он.

    Военнослужащий отметил, что это не первая ликвидированная группа данного формирования в подконтрольном Киеву Херсоне. Мирные жители в результате атаки не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце командир украинских беспилотных сил Роберт Бровди (в списке террористов и экстремистов в России) усилил меры личной безопасности.

    Российские артиллеристы объясняли, как уничтожают «Птиц Мадьяра».

    В апреле «Птиц Мадьяра» заметили у Рай-Александровки в ДНР.

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    3 августа 2026, 13:50 • Видео
    Трамп выбрал преемника

    Как утверждают источники американских СМИ, президент США Дональд Трамп определился, кто должен стать его преемником – госсекретарь Марко Рубио или вице-президент США Джей Ди Вэнс. В целом это хороший выбор. Но в плохих обстоятельствах.

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    6 августа 2026, 03:25 • Новости дня
    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки

    Мэр Хиросимы Мацуи выступил с критикой России

    Мэр Хиросимы выступил с критикой России в годовщину американской бомбардировки
    @ Kenjiro Matsuo/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Во время церемонии по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выступил с критикой в адрес России, но не назвал США страной, сбросившей атомную бомбу.

    Мацуи заявил, что Россия якобы «использует ядерное оружие в качестве инструмента запугивания», и связал это с действиями на Украине, передает ТАСС.

    Свое выступление Мацуи начал без прямого упоминания России, называя ее «большой державой». Однако позднее в речи он напрямую упомянул Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во время траурной церемонии в Хиросиме, посвященной 81-й годовщине атомной бомбардировки, премьер-министр Японии Санаэ Такаити и мэр Кадзуми Мацуи ни разу не назвали США как страну, сбросившую бомбу на город 6 августа 1945 года.

    МИД России выражал решительный протест против обвинений со стороны Токио в «ядерных угрозах» и называло замалчивание американской атаки на Хиросиму и Нагасаки классическим примером дезинформации.

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    5 августа 2026, 13:45 • Новости дня
    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены

    ВС России уничтожили склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине

    Склады Liqui Moly и логистического центра Novus на Украине полностью уничтожены
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Центральный склад производителя масел Liqui Moly на Украине сгорел дотла после массированного удара, также пострадали логистические центры других компаний.

    Центральный склад продукции компании Liqui Moly на Украине полностью сгорел, передает ТАСС.

    «Этой ночью <…> наш центральный склад продукции на Украине был полностью уничтожен огнем», – сообщили представители украинского подразделения в социальных сетях.

    В результате пожара утрачены тонны смазочных материалов, сейчас компания ищет новые пути доставки товаров.

    Помимо Liqui Moly, серьезный ущерб понесли и другие предприятия. Логистический центр Novus в Киеве остановил работу, повреждения получили два объекта Fozzy Group.

    Кроме того, компания «Новая почта» заявила об уничтожении своего сортировочного узла в Киеве.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    В Киеве целями высокоточного массированного удара стали логистический центр «МЛП-Чайка» и терминал «Новой почты», центр «Транс-логистик» и склад «Эпицентр», обеспечивавший обработку товаров двойного назначения.

    На складах и логистических базах после удара ВС России на Украине начались масштабные возгорания.

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    5 августа 2026, 16:36 • Новости дня
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    В Киеве уничтожен логистический комплекс Denka Logistics
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский логистический комплекс Denka Logistics оказался уничтожен после ночных взрывов в Киеве.

    Об уничтожении центра сообщило агентство УНИАН, передает ТАСС.

    Напомним, Министерство обороны России сообщило о поражении киевских логистических центров «МЛП-Чайка» и «Транс-логистик». Несколькими днями ранее российские войска атаковали предприятия военно-промышленного комплекса украинской столицы.

    Военный аналитик Михаил Онуфриенко объяснил адаптацию пустующих советских цехов под современные нужды снабжения ВСУ.

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    6 августа 2026, 01:18 • Новости дня
    ВСУ сбежали из Торецкого

    Военный эксперт Марочко сообщил о бегстве ВСУ из Торецкого

    ВСУ сбежали из Торецкого
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Под давлением российских войск подразделения ВСУ покинули Торецкое, расположенное в ДНР, населенный пункт перешел в серую зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Касаемо населенного пункта Торецкое, то, по последней информации, которая мне приходила, украинские боевики с данного населенного пункта бежали в Новогригоровку. На данный момент населенный пункт уже находится в так называемой серой зоне», – приводит слова Марочко ТАСС.

    Он добавил, что сейчас российские военные проводят зачистку Торецкого от разрозненных отрядов украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военкор Александр Коц указывал, что Торецкое, Новогригоровка и Петровка могут стать ближайшими целями группировки российских войск «Центр».

    Российские войска в июле взяли под полный контроль село Красный Кут в ДНР. Хотя речь идет о небольшом населенном пункте, его взятие меняет оперативную обстановку на этом участке фронта.

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    6 августа 2026, 07:55 • Новости дня
    Беспилотники ВС России поразили два сухогруза в Черном море
    Беспилотники ВС России поразили два сухогруза в Черном море
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские Вооруженные Силы нанесли удары по двум судам типа «сухогруз» в Черном море, перевозившим грузы военного назначения для украинской армии, сообщило Минобороны.

    Вечером 5 августа в акватории Черного моря, к югу и востоку от Одессы, российские ударные беспилотники атаковали два сухогруза, указало ведомство в Max.

    Эти транспортные суда занимались доставкой военных грузов для нужд вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на среду российские военные поразили суда с военными грузами южнее Одессы.

    Днем ранее армия России нанесла точные удары по четырем украинским сухогрузам.

    В начале августа дроны атаковали транспортные корабли в порту Николаева.

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    6 августа 2026, 08:30 • Новости дня
    Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после американских экспериментов

    Иностранные препараты от ВИЧ тестировали на новобранцах ВСУ

    Здоровые бойцы ВСУ заразились ВИЧ после американских экспериментов
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Испытания экспериментальной американской вакцины от СПИДа на военнослужащих украинской армии привели к инфицированию изначально здоровых участников этих медицинских тестов.

    Представитель российских силовых структур сообщила об участии солдат украинской армии в испытаниях зарубежных препаратов, передает РИА «Новости».

    Документы об этом обнаружили при освобождении населенного пункта Красный Кут в Донецкой народной республике.

    «На данный момент к нам попали очень интересные документы, подтверждающие медицинскую деятельность иностранных государств на территории Украины. Эти документы подтверждают то, что новые разработки лекарств против СПИД, против ВИЧ тестировались именно на новобранцах подразделений Украины», – рассказала представитель силовых структур.

    Согласно найденным медицинским картам, бойцы давали согласие на вакцинацию. В эксперименте участвовали как инфицированные на определенной стадии заболевания, так и совершенно здоровые люди.

    Через некоторое время повторные анализы показали, что изначально здоровые участники испытаний заразились вирусом. Эксперты пока не установили точную причину инфицирования солдат. На Украине с апреля 2024 года разрешено призывать на службу лиц с подобными диагнозами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники харьковской военно-гражданской администрации зафиксировали вспышку ВИЧ-инфекции среди военнослужащих ВСУ на купянском направлении.

    Американские лаборатории на Украине испытывали опасные патогены на местных военных.

    Командование 425-го отдельного штурмового полка украинской армии принудительно привлекало к службе людей с диагнозом ВИЧ.

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    6 августа 2026, 00:48 • Новости дня
    Залужный: Украина исчерпала ресурс военных нововведений

    Залужный: Россия нашла противодействие на все военные нововведения Украины

    Залужный: Украина исчерпала ресурс военных нововведений
    @ Martyn Wheatley / i-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине исчерпан ресурс нововведений на поле боя, Россия на все эти разработки нашла противодействие, заявил украинский посол в Британии Валерий Залужный.

    Залужный сделал это заявление на прошедшей в Киеве общей встрече украинских послов. Его попросили пояснить слова о том, что Украина не станет членом НАТО, а также в обозримом будущем не сможет догнать Россию в военно-техническом отношении, передает ТАСС.

    «Перед вами человек, который в 2019 году этими руками и этой головой полностью разработал всю реформу и изменения почти в 37 законодательных актах. Я нажил столько врагов, что вы даже представить себе не можете. Я – за НАТО», – заявил он в ответ.

    Залужный заявил, что в 2026 году Украина применила почти все виды вооружений и доктрин, после чего ресурс оказался исчерпан, а Россия «на все это нашла противодействие».

    У НАТО, по его словам, нет иного выхода, кроме перехода на совершенно иные стандарты. Он повторил свою ранее высказанную идею о необходимости абсолютно нового военного блока с территориальной привязкой в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Залужный на совещании дипломатов заявил о недостижимости членства Киева в НАТО и раскритиковал военный потенциал альянса.

    Весной 2026 года Залужный заявил об утрате Украиной военной инициативы на фронте и рост потерь в ВСУ.

    Летом 2025 года украинский посол говорил о технологическом тупике в освоении новых военных разработок и отставании Украины от России.

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    5 августа 2026, 13:02 • Новости дня
    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве

    Онуфриенко: Удары по логистическим центрам в Киеве усиливают ресурсный голод ВСУ

    Эксперт объяснил задачи России при поражении логистических центров в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Удары России по логистическим центрам на Украине призваны усилить ресурсный голод ВСУ. В этих операциях важную роль играют данные разведки о том, какие именно склады бывших предприятий ВПК Киев адаптировал для снабжения военных, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Россия поразила логистические центры в Киеве и других городах.

    «На Украине после развала СССР остались колоссальные складские площади, построенные при предприятиях ВПК. Кратное сокращение производства привело к запустению помещений. Однако в последние годы их стали адаптировать под транспортно-логистические центры, работающие в интересах украинских военных», – объяснил военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    По его словам, помещения бывших военных предприятий удобны для создания логистической системы снабжения ВСУ. «Склады и пустующие цеха представляют собой капитальные строения с подъездными железнодорожными и автомобильными путями, разветвленными коммуникациями, мощными подведенными линиями электропередачи», – продолжил собеседник.

    При этом, заметил спикер, пораженные Россией цели представляют собой куда более сложные объекты, чем просто места хранения боеприпасов и запчастей для военной техники. «Украинские транспортно-логистические центры занимаются приемом материально-технических средств в интересах ВСУ, их сортировкой и распределением на нужные участки фронта», – детализировал Онуфриенко.

    «Центры используют самые современные цифровые логистические платформы и средства связи. Их задача – максимально быстро и эффективно способствовать снабжению подразделений ВСУ на всех направлениях. Таким образом, Россия, выбивая эти объекты, убирает из уравнения важнейший элемент поддержки вооруженных сил противника», – детализировал эксперт.

    Самое сложное в этом процессе – силами разведки выяснить, в каких именно ангарах созданы транспортно-логистические центры. «Задача России – не просто уничтожать коробки складских комплексов, а делать это максимально эффективно для создания ресурсного голода ВСУ», – добавил Онуфриенко.

    Спикер указал, в частности, на важность российских ударов по логистическим центрам «Новой почты» в Киеве и Броварах. «Компания, номинально оказывающая услуги экспресс-доставки документов, грузов и посылок, уже больше десяти лет перевозит бронетранспортеры и другую технику из Польши на Украину. К началу СВО ее работа была отлажена до весьма высокого уровня, грузы распределялись и доставлялись до адресатов крайне оперативно», – напомнил эксперт.

    «Что касается «Эпицентра К» – это крупная украинская сеть торговых центров, созданная больше 20 лет назад. Очевидно, немалая часть ее транспортно-логистических ресурсов также использовалась для снабжения ВСУ», – резюмировал собеседник.

    В ночь на среду ВС России нанесли массированный удар по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и Киевской области. Операция была проведена высокоточным оружием наземного базирования и ударными БПЛА большой дальности, говорится в канале Минобороны в Max.

    В Киеве был поражен логистический центр «МЛП-Чайка», где хранились комплектующие для БПЛА большой и средней дальности. Удар также был нанесен по инновационному терминалу и логистическому центру «Новой почты», где хранились запчасти для производства БПЛА, роботизированных комплексов и РЭБ.

    Кроме того, был поражен транспортно-логистический центр «Транс-логистик», где собирались БПЛА, и логистический центр «Эпицентр», распределяющий товары двойного назначения и комплектующие для производства дронов.

    Среди целей в Киевской области значатся логистические центры «Терминал Бровары» и «Рабен Украина». Это крупные узлы для хранения и распределения комплектующих для БПЛА. Помимо этого, Минобороны отчиталось об ударах по трем сухогрузам, шедшим южнее Одессы. Суда доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.

    Четыре дня назад российские военные нанесли массированный удар по предприятиям ВПК в Киеве и Киевской области. В частности, было поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», производящее компоненты для управляемых ракет «Нептун-МД», оперативно-тактических ракет FP-7, FP-9 и «Гром-2».

    Удары пришлись и по заводу «Буревестник», выпускающему комплектующие для БПЛА и радиолокационную технику для украинской армии. Военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что новый удар по Киеву показал качественные улучшения в работе российской разведки.

    Смотрите кадры последствий ударов по транспортно-логистическим и распределительным центрам в Киеве и области в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    5 августа 2026, 14:01 • Новости дня
    В Финляндии предрекли капитуляцию Украины после ночных ударов по Киеву

    Профессор Малинен предрек капитуляцию Украины после российских ударов по Киеву

    В Финляндии предрекли капитуляцию Украины после ночных ударов по Киеву
    @ Virginie Nguyen Hoang/Hans Lucas/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен спрогнозировал скорую капитуляцию режима Владимира Зеленского после ночных ударов по Киеву.

    Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что российские атаки по Киеву могут привести к скорому падению действующей власти или попыткам открыть новый фронт против Москвы, передает РИА «Новости».

    «Ожидайте полную капитуляцию Киева в течение месяцев или же отчаянную попытку открыть очередной фронт против России, например, в Финляндии», – заявил эксперт.

    Малинен подчеркнул, что успешные действия российских сил стали прямым следствием провальных решений, принятых западными спецслужбами и командованием украинской армии.

    Минобороны сообщило, что ВС России в ночь на среду поразили высокоточным оружием и беспилотниками склады с вооружением в украинской столице, а также суда с военными грузами для украинской армии в Черном море.

    Владимир Зеленский признал бессилие местной противовоздушной обороны перед баллистическими ракетами.

    Ранее финский профессор Туомас Малинен уже призывал киевское руководство к немедленной капитуляции.

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    5 августа 2026, 14:28 • Новости дня
    Зеленский потребовал от Запада новых санкций вместо систем ПВО
    Зеленский потребовал от Запада новых санкций вместо систем ПВО
    @ PRESIDENT OF UKRAIN/IMAGO/APAimages/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинский президент Владимир Зеленский предложил иностранным партнерам компенсировать дефицит зенитных комплексов введением дополнительных экономических ограничений против России.

    Лидер киевского режима обратился к западным государствам с требованием ужесточить давление на Россию, передает РИА «Новости».

    Поводом для такого заявления послужил недавний массированный удар по объектам в украинской столице.

    Он подчеркнул, что государства, отказывающиеся передавать вооружение для защиты воздушного пространства, обязаны искать альтернативные пути поддержки. «Неготовые сейчас помогать более активно с поставкой ракет-перехватчиков партнеры могут оказать помощь с разработкой новых санкций», – написал Владимир Зеленский в соцсетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский лидер назвал тяжелым ночной массированный удар по Киеву.

    Несколькими днями ранее он потребовал от западных союзников экстренных поставок зенитных комплексов.

    Также глава киевского режима попросил у Дональда Трампа триста ракет-перехватчиков Patriot.

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    6 августа 2026, 08:50 • Новости дня
    Танк «Прорыв» уничтожил группу украинских боевиков под Харьковом
    Танк «Прорыв» уничтожил группу украинских боевиков под Харьковом
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж танка «Прорыв» группировки «Север» сорвал ротацию подразделений ВСУ в Харьковской области, сообщил командир танкового взвода с позывным Ясень.

    Танкисты 6-й гвардейской общевойсковой армии ликвидировали скопление сил неприятеля, пояснил собеседник РИА «Новости».

    Перед атакой разведывательный беспилотник обнаружил движение украинских солдат в лесополосе. Выяснилось, что военные пытались добраться до своих товарищей для проведения замены.

    «Экипаж танка Т-90М «Прорыв» мотострелкового полка 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожил группу боевиков ВСУ на позициях в Харьковской области», – добавил источник.

    Офицер пояснил, что стрельба велась с закрытых огневых позиций. По его словам, это обеспечивает безопасность машины от вражеской артиллерии и дронов, а современные системы наведения позволяют открыть огонь всего через несколько минут после получения координат.

    В июле артиллеристы группировки «Север» ликвидировали более 500 украинских военнослужащих под Харьковом.

    В середине прошлого месяца российские бойцы уничтожили двух командиров расчетов беспилотников противника на этом направлении.

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    5 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Объявлена принудительная эвакуация детей в подконтрольном Киеву Краматорске

    Tекст: Валерия Городецкая

    На подконтрольной Киеву территории ДНР объявили принудительную эвакуацию несовершеннолетних из Краматорска, сообщил глава военной администрации региона Вадим Филашкин.

    «Подписал приказ о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с отдельных территорий Краматорской общины. Речь идет о 525 детях из 424 семей», – написал чиновник в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам Филашкина, принятие этого решения далось руководству тяжело. Ранее украинские власти приступили к принудительному вывозу семей с детьми из Славянска.

    Украинские военные угрожали изымать несовершеннолетних у отказывающихся от эвакуации родителей. Позже чиновники инициировали аналогичную кампанию в десятках населенных пунктов Днепропетровской области.

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    5 августа 2026, 14:46 • Новости дня
    НАБУ предъявило новое обвинение бывшему послу Украины в США Стефанишиной

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины выдвинули новые обвинения против Ольги Стефанишиной, уволенной с должности посла в Вашингтоне.

    «Бывшему вице-премьеру по евроинтеграции и экс-послу в США Ольге Стефанишиной предъявлено новое обвинение. Высший антикоррупционный суд избирает ей меру пресечения», – сообщает украинский Центр противодействия коррупции, передает ТАСС. Детали нового обвинения в настоящее время не раскрываются.

    Она уже продолжительное время проходит обвиняемой по делу о коррупции, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро. Расследование связано с анализом украинского законодательства для его приведения в соответствие с требованиями Евросоюза и сейчас рассматривается в суде.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский уволил Ольгу Стефанишину с должности посла в США.

    Ранее дипломат решила оставить службу по личным обстоятельствам.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) сообщил о вероятном предъявлении обвинений со стороны Национального антикоррупционного бюро Украины.

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