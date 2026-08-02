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Минобороны сообщило об уничтожении 245 украинских беспилотников за день
Российские системы противовоздушной обороны за день успешно отразили массированную атаку, сбив почти две с половиной сотни вражеских летательных аппаратов самолетного типа.
Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 245 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины над территорией страны, передает РИА «Новости».
«В течение дня в период с 8.00 мск до 20.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 245 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Кировской, Липецкой, Орловской, Омской, Рязанской, Самарской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Пермского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Ханты-Мансийского автономного округа и над акваторией Черного моря», – заявили в Министерстве обороны России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские силы ПВО перехватили 223 украинских беспилотника над одиннадцатью регионами страны.
Несколькими днями ранее военные отразили массированную атаку 112 вражеских дронов.
До этого дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 210 аппаратов противника за сутки.