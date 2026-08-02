Польша де-юре отказалась от большей части нынешней Западной Украины более 80 лет назад. Однако реваншистские настроения у поляков не исчезли – тем более, что в последние десятилетия границы в Европе не раз менялись.6 комментариев
ПВО сбила почти 150 атаковавших Ростовскую область беспилотников
Силами ПВО ночью сбито почти 150 беспилотников, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на Ростовскую область», – заявил Слюсарь в «Максе».
БПЛА сбиты в городе Каменске-Шахтинском, а также в Чертковском, Тарасовском, Миллеровском, Морозовском, Каменском, Шолоховском и Азовском районах.
Падение фрагментов сбитых аппаратов вызвало возгорание кабеля на крыше элеватора в Миллеровском районе. Огонь удалось полностью ликвидировать, обошлось без пострадавших.
Угроза новых ударов с воздуха в регионе сохраняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотников по Саратовской области погибли два человека.
ПВО сбила шесть беспилотных летательных аппаратов, которые направлялись в сторону Москвы.