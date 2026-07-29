Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
На Украине посчитали убытки экспортеров из-за простоя портов
Ежедневные убытки от простоя портов на Украине составили 70 млн долларов
Ежедневная приостановка работы морских грузовых терминалов обходится компаниям в 70 млн долларов из-за полной остановки отгрузки товаров, сообщает украинское издание «Экономическая правда».
По данным издания, каждый день нерабочего состояния терминалов приносит грузоотправителям убытки в размере 70 млн долларов, передает РИА «Новости».
Газета Financial Times ранее связывала трудности с экспортом зерна через Черное море с точными ударами Вооруженных сил России по военным целям в районах гаваней.
«Каждый день простоя портов – это 70 млн долларов отгрузок, не выходящих в море», – отмечается в публикации.
За первую половину 2026 года страна экспортировала более 50 млн тонн товаров, из которых две трети прошли через Одессу. Морские пункты пропуска обеспечивают порядка 60% всего товарооборота, что составляет 40 млн тонн из общих 68 млн.
Альтернативные логистические маршруты пока не могут компенсировать потери. Железные дороги, автотранспорт и речные перевозки по Дунаю ни за один месяц текущего года не смогли превысить планку в три млн тонн.
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