Мы сами не осознаем, насколько грандиозный процесс переживаем прямо сейчас, когда стараемся сохранить созданное в нынешние непростые, в буквальном смысле военные времена, когда обстоятельства склоняют к «твердой руке» и закручиванию гаек.17 комментариев
ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%
Федеральная резервная система США по итогам июльского заседания сохранила базовую процентную ставку на уровне 3,5–3,75% годовых, сообщил регулятор.
Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На четырех предыдущих заседаниях регулятор также оставлял ставку без изменений, передает РИА «Новости».
«Инфляция остается повышенной по сравнению с целевым показателем комитета в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая энергетический», – заявили в ФРС.
При этом подчеркивается, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, хотя на фоне конфликта на Ближнем Востоке сохраняется повышенная неопределенность.
Глава ФРС Кевин Уорш заявил, что пятилетнюю высокую инфляцию в США невозможно исправить за несколько месяцев. Он подтвердил, что целевой ориентир регулятора по росту цен по-прежнему строго зафиксирован на уровне 2%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, верхняя палата Конгресса США весной одобрила назначение Кевина Уорша на пост руководителя Федеральной резервной системы.
В декабре прежний глава ФРС Джером Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США.