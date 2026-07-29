ФРС США сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%

Tекст: Антон Антонов

Решение совпало с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics. На четырех предыдущих заседаниях регулятор также оставлял ставку без изменений, передает РИА «Новости».

«Инфляция остается повышенной по сравнению с целевым показателем комитета в 2%, что частично отражает шоки предложения, которые привели к росту цен в определенных секторах, включая энергетический», – заявили в ФРС.

При этом подчеркивается, что экономическая активность продолжает расти устойчивыми темпами, хотя на фоне конфликта на Ближнем Востоке сохраняется повышенная неопределенность.

Глава ФРС Кевин Уорш заявил, что пятилетнюю высокую инфляцию в США невозможно исправить за несколько месяцев. Он подтвердил, что целевой ориентир регулятора по росту цен по-прежнему строго зафиксирован на уровне 2%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, верхняя палата Конгресса США весной одобрила назначение Кевина Уорша на пост руководителя Федеральной резервной системы.

В декабре прежний глава ФРС Джером Пауэлл объявил об угрозе уголовным делом со стороны Минюста США.