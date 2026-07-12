Марин Ле Пен увеличила отрыв на выборах во Франции

Tекст: Дмитрий Зубарев

Популярность политика заметно возросла в преддверии президентских выборов, намеченных на апрель следующего года, передает Bloomberg. Согласно последнему опросу, в первом туре она может получить от 34% до 35,5% голосов, что на три пункта больше мартовских показателей. Ее ближайшим конкурентом станет бывший премьер-министр Эдуар Филипп с 19% поддержки.

Рост рейтингов произошел после того, как апелляционный суд Парижа разрешил лидеру партии участвовать в кампании. Судьи сократили срок запрета на выдвижение кандидатуры с пяти лет до 15 месяцев, которые уже истекли. При этом политику назначили один год тюрьмы, который она, скорее всего, отбудет с электронным браслетом без реального заключения.

«Она лидирует среди пенсионеров и в крупных городах, а среди работающего населения идет ноздря в ноздрю с Эдуаром Филиппом. То, что раньше было ее слабыми местами, больше таковыми не является», – заявил глава социологической службы Elabe Бернар Сананес.

Исследование показало, что во втором туре, который пройдет второго мая, лидер «Национального объединения» обойдет всех соперников. Сама кандидат намерена обжаловать приговор в верховном суде и рассчитывает на итоговую победу в президентской гонке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, апелляционный суд Парижа сократил срок запрета избираться для Марин Ле Пен до 45 месяцев. После этого политик заявила о намерении баллотироваться на пост президента Франции.

Правительство страны назначило первый тур президентских выборов на 18 апреля 2027 года.