  • Новость часаПервый замгубернатора Курской области попал в ДТП
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Комик Слепаков заочно арестован и объявлен в розыск
    Набравший 300 баллов школьник раскрыл секрет подготовки к ЕГЭ без репетиторов
    Спецслужбы сообщили о судьбе собаки корги агентки СБУ
    Песков: Эскалация на Украине приведет к увеличению буферной зоны
    Кремль отреагировал на передачу Киеву лицензии на производство Patriot
    Суд Молдавии лишил Гагаузию права на собственный ЦИК
    «АвтоВАЗ» запустил продажи новых версий Lada Vesta и Aura
    В Польше осудили супругов-россиян за работу в интересах России
    Мнения
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Российский футбол сидит под замком в УЕФА

    Российский футбол оказался заперт в УЕФА, единственной конфедерации, где к нему относятся хуже всех, без единого запасного выхода. Была бы половина в Азии, была бы открытая дверь. «Барселоны» за ней нет, зато есть Роналду, Шанхай и ОАЭ, есть сборная Узбекистана и Китая, есть живой футбол вместо карантина.

    2 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Грабеж Крыма – традиция Запада

    Европейцы вообще, и голландцы в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней все более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а все же он говорил про «священные камни Европы».

    15 комментариев
    9 июля 2026, 17:05 • В мире

    Главный конкурент британской власти отдал себя на суд народа

    Главный конкурент британской власти отдал себя на суд народа
    @ Martyn Wheatley/i-Images/Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    Ночной кошмар британской элиты – лидер партии «Реформируем Соединенное Королевство» Найджел Фарадж – объявил об уходе из политики на пике популярности и на фоне обвинений в коррупции. Впрочем, время и место его возвращения известно: от одного из самых хитрых политиков Британии непросто избавиться. Но стоит ли желать ему удачи?

    Найджел Фарадж не только сдал мандат депутата Палаты общин, но и готов отказаться от поста председателя в своей партии Reform UK, от которой ждали разрушения традиционной политической системы, пока еще поделенной между лейбористами и консерваторами. Однако внезапная радость тех и других была недолгой: Фарадж уходит, чтобы остаться. И судя по всему, по-прежнему планирует переехать на Даунинг-стрит не позднее 2029 года.

    По закону избирательный округ, осиротевший после отставки Фараджа, должен будет объявить довыборы, а Фарадж намерен в них участвовать, и из политики уйдет только в случае проигрыша. То есть он передоверил простому народу решать, нужен тому такой лидер, как он, или не нужен.

    В обстоятельствах Фараджа это яркий ход, чувствуется рука старого политтехнолога. Ведь обстоятельства такие, что парламентская власть ведет против него антикоррупционное расследование. Рыли рыли – и наконец-то нарыли.

    Если сильно «сушить» и не вдаваться в фамилии, суть претензий к Фараджу в том, что он принял миллионы фунтов в биткоинах от крайне сомнительных криптовалютчиков, включая судимых за отмывание денег. Состав преступления в том, что он эти дары не задекларировал, утаив не только от государства, но и от партии: средства, которые должны были идти на ее нужды, шли на его.

    Объяснения Фараджа, что это подарки от друзей и их вложения в его личную безопасность (наем охраны, например), публику, кажется, не удовлетворили, а газеты рассвирепели еще больше, благо давно ждали существенного повода, чтобы растерзать лидера «реформаторов». Тогда-то он и пошел ва-банк, предложив избирателям либо отправить его в небытие, либо оправдать перед нацией. Судите, мол, сами.

    Он знал, кому предложить: его провинциальный избирательный округ с как бы курортным городком Клактон – более чем на 95% «белый» и один из наиболее этнически однородных в Англии, кроме того, депрессивный. То есть почти сплошь заселен основным электоратом Фараджа и его партии. Это базовое население страны, не вписавшееся в глобалистскую эру. Английский народ, какой он есть – и каким был в книгах Диккенса.   

    Вполне вероятно, эти люди снова выберут Фараджа своим представителем в Палате общин. У них для такого множество причин, прежде всего желание сделать больно властям. В США с таким же настроем избирали Дональда Трампа, только американский президент работает на инстинктах, тогда как британец – интеллектуал и мастер интриги.

    За десятилетия, обходными путями, в результате сложной многоходовки Фарадж вывел Британию из ЕС и обещал уйти из политики еще тогда, но передумал и захотел претендовать на власть. До начала расследования все получалось: «реформисты» даже сейчас – самая популярная партия страны. А на жителей Клактона тем более можно положиться.

    Тем не менее Фарадж нервничает. Его отставка с новым выдвижением – маневр столь же яркий, сколь и отчаянный.

    В прошлом – до миллионных подарков в биткоинах – он был более ловок. В данном же случае контрприем очевиден, а ключевой проблемы его переизбрание вообще-то не решает: прокурорам все равно, победит Фарадж или проиграет. У него не тот случай, когда победителей не судят.

    В парламенте говорят, что расследование может продлиться год. Выборы к тому времени уже пройдут, а вот исход уголовного процесса отнюдь не очевиден.

    Кроме того, все остальные партии могут попросту не участвовать в акте реабилитации Фараджа. То есть бойкотировать выборы, сделав его безальтернативным кандидатом. В этом случае он тоже победит. Только такое оправдание от «народного суда» никому не покажется убедительным.  

    К происходящему можно относиться как к расправе по политическим мотивам, но жалеть Фараджа с нашей стороны границы не стоит. Он слишком серьезно готовился к тому, чтобы стать премьером. То, что брал миллионы от криптовалютчиков, – его собственные отношения с британским народом и государством. Но в то же время он отошел от лозунгов своей партии в более умеренную, респектабельную и традиционную для британского политика зону. Это касается и проблемы миграции, из-за чего партия уже пережила раскол, и отношения к России.

    Проще говоря, Фарадж стал русофобом. Вульгарным английским русофобом, потому что там так принято.

    Учитывая весь контекст российско-британских отношений и ключевую роль Лондона в обеспечении режима Владимира Зеленского, схватка Фараджа с британской властью – это даже не тот случай, когда нужно желать удачи обеим сторонам. Лучше, если власть в моменте окажется сильнее и посадит народного трибуна на пике собственной непопулярности.

    Столкновение многотысячных толп тех самых простых белых англичан – поклонников Фараджа с полицией и с населением мультикультурных районов – вот тот сценарий в Британии, под который в России хочется заказать чашечку кофе.

    Главное
    Руководство автоконцерна Volkswagen решило сократить до 120 тыс. рабочих мест
    Иранская армия заявила о нанесении удара по кораблям США у Бахрейна
    Мирошник цитатой из «12 стульев» высмеял оружейные подарки Эрдогана
    Во Франции из-за аномальной жары повторно остановили АЭС «Гольфеш»
    Аномальная жара убила пять тысяч жителей Германии
    Мухаммед в третий раз стал самым популярным именем Британии
    В США зафиксировали вспышку «взрывной» диареи

    Европа близка к провалу в подготовке к зиме без российского газа

    Европейские компании продолжают медлить с подготовкой к новому отопительному сезону, и так мало закачивают газа в хранилища. Это чревато проблемами зимой. Особенно непростая ситуация наблюдается в Германии. Европейские власти при этом не просто бездействуют. Они еще и умудряются вводить запреты против поставщиков газа – а именно против российского СПГ, добивая свою экономику. Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Европейцы отказываются от американской оборонки

    На саммите НАТО в Анкаре заключены сделки на 50 млрд долларов. Генсек альянса Марк Рютте объявил о «новой эре трансатлантического промышленного сотрудничества» Северной Америки и Европы. Однако на полях саммита звучат сомнения: военное сотрудничество с Вашингтоном вступает в противоречие с концепцией «Покупай европейское». Насколько реально создание независимого от США европейского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации