Поисковики из России и других стран начали работу на месте Курильской десантной операции

Tекст: Елизавета Шишкова

Официальная церемония открытия прошла на острове Шумшу в Сахалинской области, сообщили организаторы международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». В мероприятии участвовали представители Поискового движения России, Центра современной истории, музейно-мемориального комплекса «Победа», МЧС России, военнослужащие 68-го армейского корпуса, центра патриотического воспитания «Воин» и ветераны боевых действий, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

С приветствием к участникам обратился первый заместитель губернатора Сахалинской области Сергей Байдаков. Он поблагодарил поисковиков за их работу и сказал: «Курильская десантная операция стала завершающей во Второй мировой войне. Именно здесь наши десантники поставили точку. Благодарю поисковиков за восстановление исторической памяти и правды, за воспитание достойного подрастающего поколения».

Главный советник управления президента РФ по общественным проектам, участник СВО Александр Урюпин отметил высокий статус проекта, подчеркнув, что лагерь стал федеральной площадкой и в прошлом году получил премию «Патриот» как лучший патриотический проект. Он выразил уверенность, что участники создают условия для сохранения памяти о героях и пожелал поисковой удачи.

Вторая международная экспедиция объединит поисковые отряды из 25 регионов России, а также представителей Эстонии и Беларуси. Им предстоят работы по поиску останков бойцов Красной армии и флота; в первой смене уже задействованы 17 представителей Поискового движения России из 11 регионов. Отмечается, что более 80 лет назад мужество советских солдат обеспечило освобождение острова и окончательную Победу над милитаристской Японией.

На церемонии открытия председатель постоянного комитета Сахалинской областной Думы по спорту, туризму и молодежной политике Александр Гринберг был награжден Почетной грамотой президента РФ за активное участие в подготовке и проведении общественно значимых мероприятий. Благодарность президента РФ объявлена мэру Северо-Курильского муниципального округа Александру Овсянникову.

С 2014 года активисты Поискового движения России ведут на Шумшу поисковые экспедиции, за это время обнаружены останки 139 советских солдат, офицеров и матросов, погибших в Курильской десантной операции. Руководитель международной экспедиции Артем Бандура пояснил, что раньше отряды выходили в малых группах от трех до 15 человек, а с поручением президента РФ удалось организовать большую международную работу, которая позволяет несколько летних месяцев исследовать значительную территорию и находить останки воинов для последующего захоронения с воинскими почестями.

В ходе нынешнего полевого сезона поисковики обследуют места ожесточенных боев августа 1945 года: район высадки морского десанта, высоты Северная и 171, окрестности озера Большое, а также окопы, траншеи и блиндажи. Основными задачами названы поиск и подъем останков советских воинов, восстановление исторических фортификационных сооружений, изучение долговременных огневых точек и сбор предметов военного времени для будущего музея под открытым небом.

С 2025 года по поручению президента РФ на острове Шумшу создается единственный в России военно-исторический мемориальный комплекс, в котором планируется разместить уникальные экспонаты, технику и вооружение – подлинных свидетелей сражения. Итоги полевого сезона подведут после завершения всех смен, а найденные останки бойцов захоронят с воинскими почестями на мемориале на высоте Северная.