Слабовидящая стобалльница из Петербурга рассказала о подготовке к ЕГЭ по азбуке Брайля

Tекст: Татьяна Косолапова

«Я училась в Санкт-Петербурге в школе-интернате № 1 имени Грота для слепых и слабовидящих. Обучение проходило стандартно, как и у всех, за исключением того, что все материалы у меня были по Брайлю, писала я тоже в основном по Брайлю. Часть уроков проходила в онлайн-формате, нам присылали материалы, а нашей задачей было отправить ответ, иногда прямо на уроке», – делится Василенко.

По ее словам, легким обучение назвать нельзя было: практически ни один предмет не давался ей без усилий. При этом многие дисциплины действительно вызывали у нее интерес, особенно литература и русский язык. К экзаменам по литературе, обществознанию и английскому языку она готовилась с помощью онлайн-школ, а русский язык и математику изучала только в интернате, понимая, что дополнительная нагрузка могла бы оказаться чрезмерной, тем более необходимости в этом не было.

«В моем случае сработала дисциплина. Даже если совсем не хочется, встаешь и заставляешь себя сделать хоть что-нибудь, только так это и работает. Не сказала бы, что помогает исключительно «нарешка», хотя она, безусловно, важна. Но она без теории не приведет ни к чему: нужно учить правила, разбираться в структуре ЕГЭ, понимать, как устроен шаблон, что он собой представляет. И конечно, решать, решать, решать», – делится выпускница.

Она признается, что русский язык любит не как школьный предмет, а как форму выражения мыслей – за его богатство и возможность найти в литературе ответы на любые жизненные вопросы. Именно поэтому свое будущее она планирует связать с гуманитарным направлением. В приоритете у нее филологический факультет, а если поступить не удастся, то журналистика.

«Пока точно не могу сказать, с какой профессией хочу связать свою жизнь, посмотрим. Я на этот вопрос всегда отвечаю так: давайте сначала доучимся, а там посмотрим, что будет. Скорее всего, это будет либо научная работа, либо журналистика, либо преподавание в университете. Пока точно сказать не могу», – заключила Василенко.

Ранее выпускник Президентского физико-математического лицея № 239 из Санкт-Петербурга, стобалльник ЕГЭ сразу по трем предметам Александр Славик в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что сдать экзамены на максимальные баллы ему помогла самоподготовка без репетиторов.