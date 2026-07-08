Tекст: Денис Тельманов

Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что попытки руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова переложить вину за дипломатический кризис на Варшаву несостоятельны, передает РИА «Новости».

Ранее украинский чиновник, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, допустил возможность нового обострения отношений накануне годовщины Волынской резни.

«Если Буданов хочет это эскалировать, то он сам видит, что эти эскалационные факторы скорее на стороне украинцев», – подчеркнул Гродецкий.

По его словам, во время личной встречи в июне, продолжавшейся полтора часа, риторика украинского политика была менее категоричной. Глава польского ведомства назвал подобные заявления безответственными и вредящими двустороннему диалогу.

Гродецкий особо отметил невозможность выстраивания партнерства на основе «бандеровщины». Он указал, что Киев совершает стратегическую ошибку, пытаясь строить государственную идеологию на сомнительных исторических фигурах, и напомнил, что этот вопрос влияет на перспективы вступления Украины в Европейский союз. Эта позиция уже была доведена до сведения Владимира Зеленского.

Исторические разногласия между странами обострились в 2026 году после участия Зеленского в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России ОУН*-УПА* и присвоения подразделению ВСУ имени героев этой организации.

В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла. Польская сторона признает Волынскую резню геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** предрек дальнейшее ухудшение отношений между Киевом и Варшавой.

Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за дипломатический кризис на Владимира Зеленского.

Ранее украинский чиновник отказался от польского ордена из-за лишения Зеленского высшей государственной награды.