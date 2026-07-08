  • Новость часаПри нападении на школу в Баварии пострадали несколько человек
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию
    Трамп заявил об окончании перемирия с Ираном
    Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    Принят закон об ужесточении требований к доходам мигрантов
    Газпром сообщил о последствиях удара Украины по «Голубому потоку»
    Кремль осудил теракты Киева против танкеров в Азовском море
    Эксперт оценил вероятность полномасштабной войны США и Израиля против Ирана
    Госдума одобрила доставку квитанций за ЖКУ через портал Госуслуг
    Венгерские истребители перехватили китайский пассажирский лайнер над Румынией
    Мнения
    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Власти Украины захлопнули ловушку для украинского народа

    Нет у вас теперь никаких дедов, воевавших в Красной армии, строивших корабли в Николаеве и преподававших русскую литературу в Киевском университете. Единственный дед ваш – Бандера, единственное наследие ваше – Бабий Яр, зверски убитые польские дети и сожженные белорусские села.

    7 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    6 комментариев
    8 июля 2026, 15:21 • Новости дня

    Варшава обвинила Киев в перекладывании вины за скандал между странами

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Польши считают, что украинское руководство пытается снять с себя ответственность за кризис в отношениях, вызванный героизацией нацистских преступников.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий заявил, что попытки руководителя офиса президента Украины Кирилла Буданова переложить вину за дипломатический кризис на Варшаву несостоятельны, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский чиновник, внесенный Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов, допустил возможность нового обострения отношений накануне годовщины Волынской резни.

    «Если Буданов хочет это эскалировать, то он сам видит, что эти эскалационные факторы скорее на стороне украинцев», – подчеркнул Гродецкий.

    По его словам, во время личной встречи в июне, продолжавшейся полтора часа, риторика украинского политика была менее категоричной. Глава польского ведомства назвал подобные заявления безответственными и вредящими двустороннему диалогу.

    Гродецкий особо отметил невозможность выстраивания партнерства на основе «бандеровщины». Он указал, что Киев совершает стратегическую ошибку, пытаясь строить государственную идеологию на сомнительных исторических фигурах, и напомнил, что этот вопрос влияет на перспективы вступления Украины в Европейский союз. Эта позиция уже была доведена до сведения Владимира Зеленского.

    Исторические разногласия между странами обострились в 2026 году после участия Зеленского в перезахоронении одного из лидеров запрещенной в России ОУН*-УПА* и присвоения подразделению ВСУ имени героев этой организации.

    В ответ Варшава лишила его высшей государственной награды – ордена Белого Орла. Польская сторона признает Волынскую резню геноцидом, ответственность за который несут украинские националисты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава офиса президента Украины Кирилл Буданов** предрек дальнейшее ухудшение отношений между Киевом и Варшавой.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск возложил ответственность за дипломатический кризис на Владимира Зеленского.

    Ранее украинский чиновник отказался от польского ордена из-за лишения Зеленского высшей государственной награды.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    ** Внесен в список террористов и экстремистов в РФ

    7 июля 2026, 20:30 • Новости дня
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    Песков дал европейским странам четыре совета для прекращения эскалации с Москвой
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перечислил шаги, которые помогут европейским странам избежать дальнейшей напряженности в отношениях с Москвой.

    В интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche представитель Кремля подчеркнул важность взаимного уважения и понимания, передает ТАСС.

    «Все довольно просто, – ответил он на вопрос, что должны делать в Европе, чтобы остановить эскалацию. – Во-первых, Россия не источник угрозы для Европы». Во-вторых, по его словам, европейским политикам следует внимательно относиться к озабоченностям российской стороны.

    Третьим важным пунктом пресс-секретарь назвал неизбежность проблем в случае игнорирования интересов Москвы. В качестве четвертого шага он призвал Европу как можно скорее возобновить конструктивный диалог, отметив, что Россия остается открытой и готовой к гибкому обсуждению текущих вопросов.

    В начале июля Песков назвал курс Евросоюза милитаристским.

    Месяцем ранее он охарактеризовал попытки европейских политиков говорить с Москвой с позиции силы глубоким заблуждением.

    Весной представитель Кремля напомнил о невозможности превращения России в главную угрозу для Европы.

    Комментарии (13)
    8 июля 2026, 11:45 • Новости дня
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    Газпром заявил о сохранении поставок газа в Турцию после атаки Украины на «Голубой поток»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Накануне вечером объекты экспортной магистрали «Голубого потока» подверглись налету дронов, однако благодаря оперативным мерам транзит газа турецким потребителям не пострадал, сообщил Газпром.

    Инцидент на компрессорной станции «Краснодарская» произошел 7 июля в 19.51, сообщает Газпром. Этот инфраструктурный объект является важнейшим звеном в цепочке экспорта энергоносителей по газопроводу «Голубой поток».

    «Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию», – подчеркнули в компании.

    В настоящее время технические специалисты устраняют повреждения, полученные станцией после удара беспилотников. Оперативные действия профильных служб позволили предотвратить остановку транзита, прокачка голубого топлива продолжается в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле компания «Газпром» сообщила об атаке беспилотников на компрессорную станцию «Русская».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о росте интенсивности ударов украинских дронов по береговым объектам газопроводов.

    В феврале Владимир Путин поручил усилить антитеррористическую защищенность энергетической инфраструктуры страны.

    Комментарии (7)
    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    В Таганрогском заливе атакованы два танкера

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Таганрогском заливе повреждения получили два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека, сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Разлива нефтепродуктов удалось избежать, указал губернатор в Max.

    В результате инцидента два человека получили легкие ранения, им оказали медицинскую помощь, однако от госпитализации оба отказались.

    С одного из судов пришлось эвакуировать экипаж.

    Также Слюсарь отметил, что дроны ВСУ атаковали 11 районов области, а также города Новошахтинск и Каменск-Шахтинский.

    Напомним, в ходе ночной атаки украинских БПЛА в Саратовской области погиб мирный житель.

    В ночь с воскресенья на понедельник над Россией уничтожили 519 украинских беспилотников.

    Комментарии (5)
    8 июля 2026, 10:06 • Новости дня
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    Залужный заявил о полном отсутствии перспектив у НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главнокомандующий ВСУ и посол Киева в Лондоне Валерий Залужный выразил уверенность в том, что Североатлантический альянс утратил свои перспективы из-за недостаточной сплоченности вокруг Украины.

    Валерий Залужный опубликовал авторскую статью, в которой подверг резкой критике текущее состояние Североатлантического альянса, передает Lenta.Ru.

    По мнению украинского дипломата, военный блок не смог в полной мере объединиться для поддержки Киева.

    «Такой подход НАТО не имеет перспективы ни в техническом, ни в политическом плане. Не потому, что НАТО плохо, а потому, что это альянс Старого Света, которого уже не существует», – объяснил Залужный.

    Бывший главнокомандующий ВСУ также подчеркнул, что будущая архитектура безопасности напрямую зависит от тех сил, которые сейчас защищают целую страну в центре Европы. Он уверен, что именно эти субъекты будут определять контуры нового миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Валерий Залужный объявил о намерении баллотироваться на пост президента на Украине.

    В экспертных кругах обсуждали возможные сценарии развития политической ситуации вокруг Залужного.

    Комментарии (5)
    7 июля 2026, 21:28 • Новости дня
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    Масштабный пожар охватил промышленный объект в Одессе после удара ВС России
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    В результате попадания баллистической ракеты началось возгорание на промышленном объекте в Одессе.

    Об этом сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» в Max со ссылкой на местные власти.

    «В результате удара баллистической ракеты пылает здание производственного предприятия и автомобили», – приводят авторы заявление представителей областной военной администрации.

    В прошлом году власти Одессы сообщили о возгорании промышленного здания после серии взрывов.

    В мае текущего года Министерство обороны России нанесло массированный удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины.

    В начале июня ракетные комплексы «Искандер-М» поразили ряд промышленных и военных объектов противника.

    Комментарии (5)
    8 июля 2026, 07:58 • Новости дня
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    Нанесен удар по производящему ракеты «Фламинго» заводу «Самсунг-Украина» в Киеве
    @ dsns

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные нанесли групповой удар по нескольким объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая завод «Самсунг-Украина», где производились компоненты для ракет «Фламинго», сообщило Минобороны.

    «В результате удара поражены: промышленное предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором осуществлялось производство и хранение комплектующих для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго», – говорится в сообщении ведомства в Max.

    Отмечается, что удар пришелся по Киеву.

    Также поражен цех сборки беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности.

    Удары проводились в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру в России.

    Несколькими днями ранее ВС России нанесли массированный удар по Киеву. Был поражен целый ряд заводов и производств в украинской столице.

    Ранее Министерство обороны отчиталось об уничтожении десяти военных предприятий в городе.

    Комментарии (2)
    8 июля 2026, 09:24 • Новости дня
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    Захарова: Отказ Киева забрать тела убитых не имеет аналогов в истории
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отказ киевского режима забирать тела убитых военных ВСУ абсолютно уникален в мировой истории, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Отказ киевского режима забирать тела погибших бойцов Вооруженных сил Украины абсолютно уникален в историческом контексте, передает радио Sputnik.

    «Они не забирают своих. Пленных, раненых и убитых. Нет такого образования, социальной группы в истории, я даже про народ не хочу говорить – образования такого не было, которое бы своих не забирало», – заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат также отметила, что традиция забирать тела павших соплеменников существовала у людей еще до возникновения мировых религий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило об отказе Киева забирать тела погибших из Константиновки.

    Отмечалось, что Киев отказался забирать тела ради подготовки к саммиту НАТО.

    Посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник заявил, что Киев не хочет забирать погибших солдат ВСУ из информационных соображений.

    Комментарии (7)
    8 июля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»

    Эксперт Онуфриенко: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией

    Эксперт: Samsung знал о производстве ракет «Фламинго» на заводе «Самсунг-Украина»
    @ Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Мировые компании знают о выпуске военной продукции их гражданскими заводами, расположенными на Украине. Это дает России право считать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы поразили предприятие «Самсунг-Украина», производящее комплектующие для крылатых ракет «Фламинго».

    «Выпуск военной продукции на мощностях зарубежных предприятий – это давняя украинская практика. На заводе «Самсунг-Украина», вероятно, производилась или собиралась поступающая с Запада электроника для систем коррекции, управления и наведения ракет «Фламинго». Это профильное предприятие, обладающее необходимой технологической базой, станками, другим оборудованием», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Спикер полагает также, что на предприятии были задействованы западные специалисты. «Собственными ресурсами для такой работы Украина практически не обладает», – подчеркнул он. «Уверен, материнская компания не просто знала о перепрофилировании завода, но также технически и консультационно участвовала в процессе. Все это с полным правом позволяет России назвать подобные корпорации прямыми соучастниками конфликта», – подчеркнул спикер.

    Он напомнил, что западные страны и производственные объединения уже открыто сообщают о создании совместных с Киевом предприятий для выпуска ракет, дронов, боеприпасов. «Украина обладает довольно внушительным ресурсом для размещения на своей территории военных производств, в том числе – путем перепрофилирования гражданских площадок», – заметил собеседник.

    По его словам, все эти объекты должны становиться целями российских ударов. «Поражение «Самсунг-Украина» говорит о хорошей работе нашей разведки и высокой точности ВКС. Но это не значит, что Киев утратил возможность производить компоненты для «Фламинго». Уверен, выпуск продукции в кратчайшие сроки будет перенесен на другую аналогичную площадку», – добавил эксперт.

    «Кроме того, российскую задачу по уничтожению так называемого украинского ВПК осложняет то, что приобретшие военное значение гражданские предприятия размещены в непосредственной близости от жилых кварталов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило, что в ночь на среду был нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. В результате было поражено предприятие компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет наземного базирования FP-5 «Фламинго». Также был уничтожен цех по сборке БПЛА большой и средней дальности.

    Двумя днями ранее Россия поразила киевские предприятия, производящие БПЛА большой и средней дальности, средства телеметрии, электронного и оптического оборудования, РЛС и РЭБ, а также артиллерийские катера. Военный эксперт Юрий Кнутов пояснял газете ВЗГЛЯД, что удары по украинскому ВПК носят комплексный характер, направленный на уничтожение «глаз и рук» ВСУ.

    Видео последствий ударов по объектам ВПК в Киеве смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (3)
    7 июля 2026, 20:34 • Новости дня
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    Мэр Ивано-Франковска спрогнозировал усиление ударов по западу Украины
    @ MARKIIAN LYSEIKO/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Удары по западным регионам Украины могут усилиться в ближайшее время, заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. По его словам, город уже приступил к усилению систем ПВО.

    «Мы видим, что происходит в Киеве. Прогнозирую, что в ближайшее время будет чрезвычайно сложный период. Россия будет бить именно по западу нашей страны», – заявил мэр, видео его выступления публикует украинское издание «Страна».

    «Я не могу всего рассказывать, но мы готовимся к этому вызову, вынуждены усиливать противовоздушную оборону. То, что происходит в Киеве, может повториться в Ивано-Франковске», – пояснил глава города.

    По его словам перед городскими властями сейчас стоят две задачи: достроить котельные к зиме и усилить ПВО областного центра.

    «Нет ни одного города Украины, который полностью является безопасным», – подчеркнул Марцинкив.

    В мае российские военные нанесли массированный удар по объектам критической инфраструктуры на западе Украины. Позже Вооруженные силы России приступили к системным атакам по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве.

    Зимой Марцинкив призывал жителей Ивано-Франковска готовиться к серьезным перебоям с электроснабжением.

    Комментарии (8)
    8 июля 2026, 09:03 • Новости дня
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте

    Польский депутат Ева Зайончковская порвала флаг УПА в Европарламенте

    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    @ Ewa Zajaczkowska

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Европарламента Ева Зайончковская-Герник, представляющая Польшу, порвала флаг УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ) на заседании ЕП.

    Во время выступления на заседании Европарламента польский политик Ева Зайончковская-Герник разорвала флаг запрещенной в России экстремистской организации УПА, передает РИА «Новости». Видеозапись этого резкого демарша прямо у трибуны была опубликована в социальных сетях.

    «Марш Украины в ЕС с серийными убийцами на своих знаменах – это позор. Как полякам, нам нельзя соглашаться с вхождением Украины в ЕС. Долой бандеризм и нацизм!» – заявила депутат.

    Инцидент стал реакцией на недавнее решение Верховной рады. Первого июля украинские парламентарии поддержали инициативу Владимира Зеленского о создании национального пантеона, куда планируется включить членов ОУН-УПА (запрещенные в РФ организации).

    По данным министерства культуры страны, мемориальный комплекс разместят на территории Киево-Печерской лавры, которая является памятником Всемирного наследия ЮНЕСКО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня польские политики предложили Европарламенту осудить преступления украинских националистов.

    Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского ордена Белого Орла за героизацию деятелей УПА (экстремистская организация, запрещенная в РФ).

    Власти республики потребовали от украинского руководства отменить решение о присвоении подразделению ВСУ имени этой экстремистской организации.

    Комментарии (3)
    8 июля 2026, 13:19 • Новости дня
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    Кремль назвал удары по танкерам в Азовском море террористической атакой Киева
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал удары по танкерам в Азовском море террористической деятельностью Киева и пообещал ответ в рамках спецоперации.

    Оценку ударам по танкерам в Азовском море дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его мнению, атаки со стороны Украины на суда, задействованные в энергетической сфере, представляют угрозу международным поставкам, передает РИА «Новости».

    Песков заявил: «Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры».

    Он подчеркнул, что речь идет не только о нападении на конкретные танкеры, но и о попытке дестабилизировать важные логистические маршруты.

    Говоря о реакции Москвы на произошедшее, Песков отметил, что Россия в ответ продолжает специальную военную операцию.

    Ранее в Таганрогском заливе были повреждены два пустых танкера, направлявшихся в Ростов-на-Дону, пострадали два человека.

    Комментарии (18)
    7 июля 2026, 21:54 • Новости дня
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    Бухарест потребовал от Киева обеспечить самоподрыв сбившихся с курса дронов
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Румыния потребовала от Украины оборудовать морские беспилотники системой автоматического самоуничтожения на случай их попадания в территориальные воды страны.

    С соответствующим заявлением выступил исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ, передает RT.

    Поводом для обращения стали участившиеся инциденты на побережье Черного моря. В начале июня неподалеку от румынской Констанцы взорвался украинский морской беспилотник. После этого в прибрежной зоне были обнаружены еще четыре ударных морских дрона Украины.

    Ранее исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ выступил с инициативой об автоматическом уничтожении украинских аппаратов.

    В начале июня в румынском порту Констанца взорвался новейший украинский безэкипажный катер. Этот морской беспилотник входил в группу из пяти потерянных дронов.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 10:50 • Новости дня
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    Украина договорилась с Эстонией и Нидерландами о производстве дронов
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев заключил оборонные соглашения по беспилотникам с Таллином и Амстердамом на полях саммита НАТО и готовит аналогичный документ с Канадой, заявил Владимир Зеленский.

    Украина подписала договоры в формате Drone Deal с Эстонией и Нидерландами, передает агентство Anadolu. Документы направлены на развитие совместного производства дронов, оборонных технологий и средств защиты воздушного пространства.

    «Вместе мы строим новую архитектуру безопасности. Именно с Данией мы начинали совместное производство на Украине в рамках датской модели, и вполне справедливо, что теперь Дания получит доступ к украинскому экспорту оружия, проверенного войной», – заявил Владимир Зеленский.

    Политик отметил, что это уже девятое подобное соглашение для Киева. Помимо этого, Зеленский обсудил с премьером Дании укрепление украинской противовоздушной обороны и европейской системы противодействия баллистическим угрозам.

    Премьер Нидерландов Роб Йеттен подтвердил в соцсетях подписание соглашения, подчеркнув, что оно создает основу для структурного сотрудничества в оборонной сфере. Политик добавил, что поддержка Киева остается жизненно важной для безопасности Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Украина и Латвия заключили договор о всестороннем оборонном сотрудничестве в сфере беспилотников.

    Незадолго до этого премьер-министр Эстонии Кристен Михал усомнился в способности Киева гарантировать безопасность полетов дронов.

    В мае украинские военные признали принадлежность сбитого над эстонской территорией беспилотника.

    Комментарии (7)
    7 июля 2026, 23:58 • Новости дня
    Sky News: ФИФА обсудит возвращение российских футболистов на турниры

    Sky News: ФИФА обсудит возвращение спортсменов из России на турниры

    Tекст: Катерина Туманова

    Международная федерация футбола (ФИФА) официально обсудит отмену запрета на участие всех российских команд после того, как Международный олимпийский комитет (МОК) призвал все виды спорта снять санкции, связанные с украинским конфликтом.

    ФИФА обсудит отмену запрета на участие российских команд в международных соревнованиях после того, как МОК призвал спорт прекратить санкции, связанные с военным конфликтом, узнал телеканал Sky News.

    С момента запрета, введенного ФИФА и УЕФА в 2022 году, ни одна российская команда не участвовала в международных соревнованиях.

    Но теперь МОК отменил дисквалификацию Олимпийского комитета России (ОКР) и уведомил об этом международные спортивные федерации, открыв путь для российской команды на Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе.

    При этом МОК предоставляет каждому виду спорта право самостоятельно принимать решение о возвращении российских команд.

    С 2022 года российские футболисты не участвовали в официальных международных турнирах, пропустив отборы на чемпионаты мира. Однако в феврале президент ФИФА Джанни Инфантино отмечал необходимость восстановления прав команд. По его словам, отстранение не принесло результатов, а лишь породило разочарование и ненависть.

    Стоит отметить, что федерация уже разрешила юношеской сборной России до 15 лет выступить на турнире в Азербайджане в октябре. В то же время УЕФА в 2023 году отказался от планов по возвращению молодежных составов из-за негативной реакции европейских стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, исполком МОК принял решение восстановить в правах Олимпийский комитет России. При этом МОК отложил решение о допуске флага России на Олимпиаду. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о работе властей по возвращению спортсменов на соревнования под национальным флагом.

    Комментарии (0)
    8 июля 2026, 00:12 • Новости дня
    Минфин США отозвал лицензию на сделки с иранской нефтью

    Tекст: Катерина Туманова

    Американские власти объявили о блокировке контрактов на поставку углеводородов из Ирана. Изначально лицензия на операции по производству, продаже, доставке и разгрузке иранской нефти и нефтепродуктов должна был действовать до 21 августа.

    Министерство финансов США обновило правила работы с энергетическим сектором Ирана и заменило действовавшее разрешение на жесткую директиву, передает РИА «Новости».

    «С 7 июля 2026 года генеральная лицензия X от 21 июня 2026 года отзывается <...> За исключением случаев, предусмотренных пунктом (c), все операции, запрещенные перечисленными выше нормативными актами, которые обычно сопутствуют и необходимы для сворачивания операций, ранее разрешенных генеральной лицензией X, разрешаются до 00.01 по восточному летнему времени 17 июля 2026 года», – сказано в новой лицензии X1.

    Решение было принято на фоне атаки на два танкера в Ормузском проливе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов. Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары. Разрешение на экспорт иранской нефти было одним из пунктов меморандума США и Ирана об урегулировании конфликта.

    Комментарии (0)
    Главное
    Госдума приняла закон об обязательной маркировке созданного нейросетями контента
    Экономист допустил новую блокаду Ормузского пролива
    В Грузии задержали разыскиваемого Францией гражданина России
    Эксперт: Киев сделал Samsung соучастником конфликта с Россией
    США отказались вести торговлю с Испанией
    Польский депутат порвала флаг УПА в Европарламенте
    В РСТ назвали самые популярные направления для летнего отдыха россиян

    Конфронтация с Западом подстегнула несырьевой экспорт России

    Масштабная переориентация торговых потоков с Запада на Восток позволила России серьезно нарастить экспорт товаров неэнергетического сектора. Если раньше основу заработка на зарубежных поставках составляло нефтегазовое сырье, то теперь выстрелила обрабатывающая промышленность. За три года она показала рост почти на треть. В чем уникальность этой ситуации? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина объявила войну белорусским автобусам

    В Брянской области дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, следовавший из Белоруссии в Анапу. Это уже второй подобный случай – двумя неделями ранее украинский беспилотник поразил автобус, который вез детскую футбольную команду из Гомельской области в Геленджик. Эксперты и политики сходятся в одном – это не случайность и не совпадение, а тщательно спланированные террористические акты. Зачем Киев бьет по белорусским автобусам? Подробности

    Перейти в раздел

    Как зенитные ракетные войска внедрили искусственный интеллект в армию

    В среду, 8 июля, Россия отмечает День зенитных ракетных войск (ЗРВ), входящих в систему войск ПВО/ПРО Воздушно-космических сил РФ. Именно с ЗРВ еще несколько десятилетий назад началась эпоха внедрения в советские войска систем искусственного интеллекта – которые сегодня становятся ключевым фактором повышения эффективности боевых действий, особенно против угроз с воздуха. Подробности

    Перейти в раздел

    Французам вернули выбор между мужчиной и женщиной

    Ключевая для предстоящих выборов президента Франции интрига развернулась 7 июля в Париже. Суд вынес решение, де-факто запрещающее участие в выборах главному представителю оппозиции, лидеру фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен. И все же Ле Пен нашла юридическую уловку, открывающую выход из этого тупика. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США встречают юбилей в состоянии шока

      Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

    • ЕС стал военным блоком. Как теперь жить?

      «Евросоюз трансформируется в военно-политико-экономический блок. Это совсем другая реальность», – заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Чем эта реальность отличается от прежней? Как ни странно, многим.

    • Залужный идет в президенты

      Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации