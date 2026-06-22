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    Глеб Простаков Глеб Простаков Власть над ценой нефти сместилась от скважины к логистике

    Иран превращается из аутсайдера в держателя ключей от глобальной энергобезопасности. Россия же, замкнувшая на себя систему страховок, своп-контрактов и альтернативных маршрутов, становится еще одним осевым элементом новой логистики.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Победим антирусскую ненависть

    Западные мечты одолеть и расчленить Россию вовсе не умозрительные бредни. Уже давно милитаризируется Европа, вполне конкретно готовясь к прямому столкновению с Россией. Это столкновение фактически уже идет на фронтах СВО. И нам снова надо быть готовыми к тому, чтобы противостоять, выстоять и в конце концов победить. Как в 1945 году.

    9 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Как украинские тетки отравляют все живое вокруг

    «Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.

    39 комментариев
    22 июня 2026, 17:14 • Новости дня

    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары

    Минфин США выдал лицензию на операции с иранской нефтью до 21 августа

    Минфин США временно разрешил Ирану продавать нефть за доллары
    @ Ahmad Halabisaz/Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американские власти легализовали производство, поставки и продажу углеводородов из Ирана, выдав соответствующую лицензию сроком до 21 августа текущего года.

    Соответствующий документ опубликовало Управление по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов. Ведомство официально одобрило проведение финансовых операций с энергоносителями, передает ТАСС.

    «Все сделки, которые необходимы для производства, продажи и поставки или выгрузки нефти, нефтехимической продукции или нефтепродуктов иранского происхождения, разрешаются до 00.01 по времени восточного побережья США (08.01 мск – прим. ТАСС) 21 августа 2026 года», – отмечается в тексте генеральной лицензии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Ирана объявил о планах возобновить экспорт углеводородов.

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил снятие американской военно-морской блокады.

    В середине июня Вашингтон и Тегеран договорились подписать мирное соглашение.

    21 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    Иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Представители Ирана прервали встречу с американскими дипломатами в Швейцарии из-за резких заявлений президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, передает иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник, близкий к делегации Ирана.

    Делегация переговорщиков из Тегерана досрочно ушла с места проведения встречи с американскими коллегами, передает РИА «Новости». Поводом для такого шага стали угрозы со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

    Информацию о демарше подтвердил источник, близкий к иранским дипломатам. «Иранская переговорная команда покинула место проведения переговоров в знак протеста против угроз Трампа», – приводит его слова агентство Tasnim.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Несколькими днями ранее американский президент подписал меморандум для прекращения войны.

    При этом глава Белого дома пригрозил Тегерану возобновлением военных атак в случае провала диалога.

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    20 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива

    Военное командование Ирана объявило о закрытии Ормузского пролива

    Военные Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Ирана приняли решение перекрыть Ормузский пролив из-за продолжающихся израильских обстрелов ливанской территории и невыполнения США обязательств по прекращению огня, следует из заявления центрального штаба военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия».

    Центральный штаб военного командования вооруженных сил Ирана «Хатам аль-Анбия» принял решение закрыть Ормузский пролив для судоходства, передает РИА «Новости». Этот шаг стал ответом на продолжение атак Израиля по Ливану и нарушение Соединенными Штатами положений меморандума о прекращении огня на всех фронтах.

    «Ввиду вопиющего нарушения США обещаний и невыполнения первого пункта меморандума о взаимопонимании по прекращению войны, а также в ответ на непрекращающееся нарушение режима прекращения огня со стороны Израиля на юге Ливана… объявляется о закрытии Ормузского пролива», – говорится в заявлении штаба.

    В документе также подчеркивается, что в случае продолжения агрессии против Ливана Тегеран готов предпринять дополнительные меры. Эти шаги будут направлены на то, чтобы заставить противника выполнить взятые на себя обязательства.

    В начале июня представители Израиля и Ливана договорились о реализации режима прекращения огня.

    Спустя неделю центральный штаб военного командования ВС Ирана принял решение о полном перекрытии движения через Ормузский пролив.

    Вскоре израильский министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир отказался от выполнения условий нового американо-иранского соглашения.

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    21 июня 2026, 12:12 • Видео
    В США раскрыт заговор вокруг коронавируса

    Глава национальной разведки США Тулси Габбард перед уходом в отставку опубликовала скандальный доклад о происхождении коронавируса. И что же узнал мир о потрясшей его пандемии?

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    21 июня 2026, 14:58 • Новости дня
    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана

    NYT: Вашингтон потребовал от Ирана остановить обогащение урана на 20 лет

    В США назвали четыре ключевых вопроса по ядерной программе Ирана
    @ Nathan Howard/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Грядущие переговоры между Вашингтоном и Тегераном будут сосредоточены на вопросах обогащения урана, судьбе накопленных запасов, демонтаже объектов и доступе международных инспекторов.

    Американская администрация намерена добиться полного отказа Тегерана от создания ядерного оружия, пишет The New York Times. Ключевым требованием Соединенных Штатов является приостановка обогащения урана на 20 лет, тогда как иранская сторона предлагает ограничиться десятью годами.

    Вице-президент Джей Ди Вэнс подчеркнул намерение добиться полного моратория на обогащение. «Сделка Обамы позволяла иранцам обогащать уран. Эта сделка не позволит», – заявил политик журналистам.

    По данным международных экспертов на июнь 2025 года, Исламская республика располагала 11 тоннами обогащенного урана и почти 440 килограммами материала со степенью обогащения 60%. Вашингтон требует полностью ликвидировать эти запасы, а также демонтировать заводы в Натанзе и Фордо. Кроме того, ставится вопрос об уничтожении подземных хранилищ возле Исфахана.

    Еще одной важной темой станет возвращение инспекторов ООН, которые потеряли доступ к объектам после американо-израильских ударов в прошлом году. Как отмечают опрошенные изданием эксперты, решить все эти сложные вопросы за отведенные на переговоры 60 дней будет крайне трудно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о скором заключении сделки с Ираном.

    Президент Дональд Трамп анонсировал достижение широкого соглашения между странами.

    Иранская сторона согласилась переработать запасы обогащенного урана до нейтрального уровня.

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    20 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Иран пригрозил США приостановкой потока энергоресурсов на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Поток энергоресурсов на Ближнем Востоке будет остановлен, если соглашение Ирана и США останется лишь на бумаге, заявил советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер.

    По словам Мохбера, США хорошо понимают язык экономики и анализа затрат и выгод, поэтому поток энергоресурсов будет остановлен на Ближнем Востоке, если соглашение между Ираном и США останется на бумаге, передает РИА «Новости».

    «Переговорщики Ирана не успокоятся, пока не будут полностью выполнены все обязательства, а права нашей нации – соблюдены», – подчеркнул Мохбер.

    Ранее иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.

    Тегеран и Вашингтон планировали подписать меморандум о завершении военных действий. Иранская сторона отменила запланированную на 19 июня встречу из-за атак Израиля в Ливане.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение новых технических переговоров между государствами 21 июня в швейцарском Бюргенштоке.

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    22 июня 2026, 05:57 • Новости дня
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    Иран заявил об успехах на переговорах с США
    @ Foad Ashtari/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    После первого раунда переговоров при тщательном посредничестве Пакистана и Катара глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о значительном прогрессе в прекращении войны в Ливане.

    «Неустанное посредничество Пакистана и Катара привело к значительному прогрессу в прекращении войны в Ливане. Запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов снят, блокада снята, некоторые замороженные активы разблокированы, а для Ирана запущен масштабный план реконструкции и развития», – написал министр в соцсети Х.

    К посту Аракчи приложил текст совместного заявления по итогам первого раунда переговоров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

    Комментарии (2)
    20 июня 2026, 17:10 • Новости дня
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    МИД Ирана пригрозил разорвать соглашение с США из-за действий Израиля
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Иран требует от США срочных мер в отношении израильской стороны для сохранения действующего меморандума о взаимопонимании и прекращении огня, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

    Представитель иранского внешнеполитического ведомства Исмаил Багаи выступил с жестким предупреждением в адрес американских властей, передает РИА «Новости».

    «Если некоторые из обязательств США не будут выполнены, меморандум окажется под угрозой. США должны как можно скорее принять необходимые меры, иначе общее соглашение окажется под угрозой», – заявил дипломат.

    Ранее командование вооруженных сил исламской республики объявило о перекрытии Ормузского пролива. Этот шаг стал ответом на нарушение американской стороной условий договоренностей, включающих всеобъемлющее прекращение огня в Ливане.

    Для урегулирования ситуации переговорная группа экстренно направилась в Швейцарию. Дипломаты намерены требовать от Вашингтона строгого выполнения взятых на себя обязательств и запросить подробный план их реализации.

    Ранее иранское военное командование перекрыло Ормузский пролив из-за атак Израиля по Ливану.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал израильское руководство уважать мирный процесс.

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    22 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан

    Политолог Сажин: Израиль станет главным «тормозом» переговоров США и Ирана

    Эксперт: США не смогут заставить Израиль прекратить атаки на Ливан
    @ Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В интересы Израиля входит уничтожение ливанского движения «Хезболла». Поэтому не стоит ожидать, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, по итогам переговоров между США и Ираном создана специальная группа для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой».

    «Представители США и Ирана в воскресенье смогли провести встречу – пусть без рукопожатий и совместных совместного фотографирования. Посредники правы – в ходе нее стороны достигли определенного прогресса», – считает Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Вместе с тем, оговорился собеседник, важным моментом остается позиция Израиля. «Тель-Авив на переговоры не был приглашен. Дональд Трамп как бы взял на себя ответственность за позицию еврейского государства. При этом республика уже неожнократно заявляла, что она собирается проводить собственную политику на основе национальных интересов», – напомнил он.

    Эксперт уточнил, что внимание Израиля сконцентрировано на данный момент на уничтожении ливанского движения «Хезболла», которое является для Тель-Авива одним из главных раздражителей. «По этой причине я сомневаюсь, что ЦАХАЛ прекратит удары по целям на юге Ливана и в ближайшем будущем выведет свои силы из зоны безопасности», – отметил собеседник.

    «Глава Белого дома, понимая складывающуюся ситуацию, попытался надавить на Тегеран, чтобы тот усмирил «Хезболлу». В противном случае, как пригрозил американский лидер, США нанесут удар по Ирану», – продолжил Сажин. Вместе с тем, как указал эксперт, Корпус стражей исламской революции (КСИР), который фактически управляют сейчас страной, «не отдаст свое творение» просто так.

    «Иран создавал сеть вооруженных группировок с двумя целями: первая – это уничтожение Израиля, а вторая – изгнание США из региона Ближнего Востока. Повторю, еврейское государство никогда не согласится на мирное сосуществование с «Хезболлой», пока движение не разоружится и из военной организации не превратится в чисто политическую. Поэтому фактор Тель-Авива окажется одним из главных «тормозов» переговоров США и Ирана», – заключил Сажин.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Арагчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!», – написал он в соцсети Truth Social.

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    22 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Востоковед Семенов: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана

    Эксперт: Израиль никогда не уйдет с юга Ливана
    @ Costfoto/CFOTO/Sipa USA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Иран не согласится на изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы. Поэтому какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Израиль никогда не уйдет с юга Ливана. У США нет никаких рычагов давления, чтобы заставить еврейское государство прекратить военные операции», – отметил востоковед Кирилл Семенов. Он назвал позицию Тель-Авива «неразрешимым вопросом».

    По оценкам собеседника, спасти ситуацию могло бы изменение роли ливанского движения «Хезболла» или вовсе прекращение его деятельности. «Однако Иран на это не пойдет. Такие меры для Исламской республики и «оси сопротивления» неприемлемы», – уточнил Семенов.

    «Какую бы сделку США и Иран ни обсуждали, вероятно, в Ливане так или иначе боевые действия будут продолжаться. Я думаю, что рано или поздно стороны примут идею ведения переговоров на фоне военных действий в этой стране как неизбежность», – заключил эксперт.

    Ранее Пакистан и Катар, выступающие посредниками на переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда в швейцарском Бюргенштоке. С американской стороны в них участвовали вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник президента Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, а с иранской – спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф и министр иностранных дел Аббас Аракчи.

    Представители Пакистана и Катара заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе: и Тегеран, и Вашингтон смогли достичь «обнадеживающего прогресса». Так, Штаты и Исламская республика согласовали создание комитета по надзору за переговорами. «Главы переговорных команд будут регулярно отчитываться перед комитетом и возглавлять рабочие группы, занимающиеся ядерным вопросом, санкциями, а также мониторингом и урегулированием споров», – говорится в документе.

    Кроме того, стороны договорились о дорожной карте для достижения окончательного мирного соглашения в течение 60 дней, а также открыли линию связи для обеспечения безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи рассказал, что Тегеран благодаря посредничеству Пакистана и Катара согласовал решение ряда вопросов, включая экспорт нефти и размораживание активов.

    Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Создана специальная группа с участием Ливана для контроля за прекращением боев между Израилем и «Хезболлой». Вместе с тем израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ останется на юге Ливана до тех пор, пока это потребуется для защиты своих граждан. Министр обороны Израиля Исраэль Кац также отметил, что израильские военные сохраняют свободу действий в Ливане.

    «Не было и нет ограничений для военнослужащих Армии обороны Израиля относительно их действий по устранению угроз», – цитирует его портал Ynet. Напомним, 20 июня Нетаньяху и Кац после консультаций с США отдали приказ армии прекратить удары по Ливану. При этом военнослужащие ЦАХАЛ продолжат удерживать «желтую линию». «Израиль не намерен отводить войска от Бофора, который является неотъемлемой частью зоны безопасности в Ливане и имеет важное значение для обороны Галилеи и сил ЦАХАЛ», – написал израильский министр обороны.

    Примечательно, что в разгар переговоров в воскресенье американский лидер Дональд Трамп пригрозил Исламской республике новыми ударами. «Иран должен немедленно помешать своим высокооплачиваемым прокси в Ливане создавать проблемы. В противном случае мы снова нанесем Ирану очень сильный удар, как и на прошлой неделе, только еще сильнее!» – написал он в соцсети Truth Social.

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    21 июня 2026, 22:30 • Новости дня
    Al Mayadeen: Иранская делегация вернется к переговорам после извинений Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Иранская переговорная делегация покинула комнату после встречи с катарскими коллегами-посредниками, отказавшись продолжать переговоры.

    Четырехсторонние переговоры между США и Ираном с участием посредников вступили в сложную фазу через 80 минут из-за публикаций американского президента Дональда Трампа в соцсетях, сообщало ранее агентство IRNA.

    Позже глава женевского бюро Al Mayadeen сообщил, что иранская делегация была предельно ясна «приостановка переговоров и отказ от участия в них».

    «Иранская делегация не вернется к переговорам, пока Трамп не извинится, а Израиль не выведет войска из Южного Ливана», – сообщили иранские переговорщики.

    Как отметили на телеканале, дальнейшее развитие переговорной сессии пока неясно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее израильская армия заявила, что не покинет Южный Ливан и продолжит жестко отвечать на любые нападения «Хезболлы» на своих солдат.  Делегации США и Ирана утром 21 июня прибыли на переговоры в швейцарский Бюргеншток, но через некоторое время иранская делегация покинула переговоры с США в Швейцарии из-за угроз Трампа.

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    21 июня 2026, 08:17 • Новости дня
    Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров с Ираном

    Tекст: Денис Тельманов

    Джей Ди Вэнс проведет в Бюргенштоке закрытые технические консультации с иранской делегацией, которые продлятся не более двух дней.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс прилетел в Швейцарию для переговоров с делегацией Ирана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его офис.

    «Вэнс прибыл в Швейцарию для переговоров США и Ирана», – говорится в публикации на сайте телеканала. Перед вылетом политик отметил, что пробудет на встречах с иранскими представителями максимум два дня.

    В воскресенье в швейцарском Бюргенштоке стартуют технические консультации между Ираном и США, в которых также примут участие страны-посредники – Пакистан и Катар. Ожидается, что мероприятия пройдут в закрытом формате.

    Напомним, в ночь на 18 июня стороны дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, начавшегося 28 февраля.

    Документ устанавливает сроки снятия морской блокады со стороны США и восстановления судоходства в Ормузском проливе Ираном. Кроме того, Тегеран обязался не создавать ядерное оружие.

    Вопрос иранской ядерной программы будет урегулирован отдельным соглашением, переговоры по которому пройдут в течение 60 дней. Для Ирана итогом должна стать отмена санкций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перед вылетом в Европу Джей Ди Вэнс назвал главными темами встречи иранскую ядерную программу и перемирие в Ливане.

    Накануне спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер прибыли в Швейцарию для участия в дискуссиях.

    Министерство иностранных дел Пакистана анонсировало проведение технических переговоров в Бюргенштоке 21 июня.

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    21 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    В Швейцарии завершился первый раунд переговоров между США и Ираном

    Tекст: Ольга Иванова

    Стартовый этап дипломатических консультаций американских и иранских представителей на швейцарской территории подошел к концу.

    Окончание начальной стадии двусторонних дискуссий подтвердили осведомленные лица, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters.

    «Первый раунд переговоров (Ирана – ред.) с США в Швейцарии завершился», – сообщил источник, близкий к группе переговорщиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, делегации США и Ирана прибыли на технические переговоры в швейцарский Бюргеншток.

    Американская сторона планировала обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане.

    Участники диалога создали специализированные технические группы для подготовки окончательного мирного договора.

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    20 июня 2026, 05:46 • Новости дня
    Вэнс не исключил возобновления военных действий США против Ирана

    Вэнс: Вариант военных действий США против Ирана всегда на столе

    Tекст: Антон Антонов

    Военный вариант действий США против Ирана остается на повестке, однако Вашингтон пока решил дать Тегерану шанс, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс

    «Это всегда на столе, мы всегда можем это сделать», – подчеркнул Вэнс в интервью телеканалу CBN News, добавив, что сейчас США взяли паузу.

    По словам Вэнса, американская сторона намерена открыть проливы, ослабить давление на мировую экономику, снизить цены на энергоносители и посмотреть, захочет ли иранское руководство действовать иначе, передает РИА «Новости».

    Вице-президент отметил, что если такой курс себя оправдает, это будет позитивным исходом, но при ином развитии событий США смогут вернуться к «другим вариантам».

    Вэнс также сообщил, что соглашение между США и Ираном не содержит условия о выходе Израиля из южного Ливана. При этом он выразил уверенность, что Израиль сам был бы готов уйти при условии прекращения атак со стороны «Хезболлы».

    Кроме того,  в подкасте журналистки Элли Бет Стаки он заявил, что Тель-Авив, как и многие другие страны, стремится влиять на американскую политику, что он воспринимает как данность.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вэнс заявил о бесплатном проходе торговых судов через Ормузский пролив в течение 60 дней американо-иранских переговоров.

    Вашингтон возложил ответственность на Иран за срыв технической встречи по мирному соглашению в Швейцарии.

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    20 июня 2026, 03:10 • Новости дня
    Associated Press объяснило отказ Ирана от встречи с США атаками Израиля в Ливане

    Tекст: Антон Антонов

    Тегеран отказался от планировавшихся на 19 июня переговоров с США в Швейцарии из-за атак Израиля в Ливане, сообщает Associated Press.

    «Переговоры между США и Ираном были отменены в пятницу после интенсивных боев между Израилем и «Хезболлой» на юге Ливана», – пишет Associated Press.

    Уточняется, что иранские чиновники не стали начинать диалог с участием вице-президента США Джей Ди Вэнса именно из-за действий Израиля в Ливане, передает РИА «Новости».

    В результате представители Ирана отменили запланированную поездку в Женеву и увязали возможность переговоров с прекращением боев в Ливане.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, планировалось, что меморандум об окончании конфликта между США и Ираном в присутствии Вэнса и Мохаммада-Багера Галибафа будет подписан 19 июня в Швейцарии.

    Запланированный визит вице-президента США в Швейцарию американская администрация отложила.

    Американист Дмитрий Дробницкий назвал главной причиной отмены визита Вэнса в Швейцарию нерешенный спор Вашингтона и Тель-Авива о прекращении боевых операций в Ливане.

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    20 июня 2026, 10:13 • Новости дня
    Медведев заявил о хрупкости соглашения США и Ирана

    Медведев спрогнозировал скорый крах мирного соглашения между США и Ираном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил сомнения в долговечности меморандума между США и Ираном.

    Политик считает, что мирное урегулирование конфликта маловероятно из-за позиции израильского руководства.

    «Неустойчивое соглашение легко взрывается новыми ударами по Ливану или иными провокациями. А это и надо кабинету Нетаньяху, который держится на войне. Так что мира ждать опрометчиво», – написал Медведев в Max

    По его словам, Израиль остался разочарован тем, что не удалось полностью разгромить иранский политический строй. Замглавы Совбеза уверен, что израильская сторона будет искать возможности для мести, не обращая внимания на позицию американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подписал меморандум для прекращения войны с Ираном.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху оказался в изоляции из-за несогласия с американской сделкой.

    Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи официально подтвердил свое разрешение на заключение данного соглашения.

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    21 июня 2026, 01:05 • Новости дня
    Вэнс назвал ключевые темы переговоров США и Ирана в Швейцарии

    Вэнс: США и Иран обсудят ядерную программу и Ливан в Швейцарии

    Tекст: Катерина Туманова

    США намерены обсудить ядерную программу Тегерана и прекращение огня в Ливане в ходе переговоров с Ираном в Швейцарии, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс перед вылетом в Европу с базы Эндрюс.

    «Я надеюсь, что мы добьемся прогресса по ядерному вопросу, добьемся прогресса по прекращению огня в Ливане. Вот две главные темы, на которых мы сосредоточимся. Уверен, что и у иранцев будут вопросы, которые они захотят обсудить», – приводит РИА «Новости» слова вице-президент США.

    Ранее Вэнс откладывал визит в Швейцарию, где 19 июня должна была состояться первая встреча американских и иранских представителей при участии посредников из Катара и Пакистана.

    Напомним, президент США подписал меморандум о прекращении войны с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представитель МИД Швейцарии заявил о проведении встречи делегаций в Бюргенштоке. МИД Пакистана сообщал, что США и Иран проведут 21 июня переговоры в Бюргенштоке. Иранская делегация вылетела в Швейцарию на переговоры с США.


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