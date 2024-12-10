Нарышкин: Запад может вовлечь Прибалтику и Германию в войну с Россией после Украины

Tекст: Вера Басилая

Сергей Нарышкин в интервью российскому журналу «Разведчик» заявил, что Запад рассчитывает воевать с Россией до последнего украинца и, когда их не останется, заставить сражаться прибалтов, восточноевропейцев и немцев, передает РИА «Новости».

«Стратегический расчет Запада в украинском кризисе предельно ясен: навязать нам затяжную борьбу на истощение в целях раскола российского общества и создания условий для цветной революции», – подчеркнул Нарышкин.

Директор СВР отметил, что постсоветское пространство остается приоритетным направлением для американских и британских спецслужб. Запад стремится разорвать экономические, политические и исторические связи России с другими странами, что отражает англосаксонскую максиму: «Кто управляет Евразией, тот владеет миром».

«Хотя временами у англосаксов, что называется, сдают нервы. На это, в частности, указывает их переход к открытому террору и попыткам физического устранения оппонентов. Иными словами, в их излюбленной формуле «купить или убить» явно начал преобладать второй ингредиент», – отметил Нарышкин.

По его словам, при этом США переходят к открытому террору, как пример – покушение на словацкого премьера Роберта Фицо.

Нарышкин также указал на провалы США на постсоветском пространстве.

«В Грузии западникам не удалось помешать победе правящей партии «Грузинская мечта», а режим в Молдавии еле натянул нужный результат на выборах», – добавил он. Азербайджан и Армения не следуют рекомендациям США и ЕС, предпочитая решать вопросы самостоятельно.

Директор СВР предупредил о возможном развязывании глобального конфликта с эпицентром в Евразии, что может быть способом мирового капитала выйти из кризиса. Однако Нарышкин отметил, что в мире появились новые устойчивые группы стран, способные противостоять англосаксонским авантюрам и предотвратить мировую катастрофу.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о планах НАТО заморозить конфликт на Украине для обучения украинцев.

Президент России Владимир Путин на заседании Высшего госсовета Союзного государства в Минске заявил, что действия западных стран на украинской территории двигают мир к глобальному конфликту.