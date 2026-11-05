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Президент Киргизии поручил запретить производство и импорт энергетиков
Президент Киргизии Жапаров дал месяц на подготовку запрета энергетиков
Президент Киргизии Садыр Жапаров поручил кабинету министров страны в течение месяца рассмотреть вопрос о запрете на производство и ввоз энергетических напитков.
Глава государства также распорядился за полгода принять необходимые нормативные акты для регулирования ситуации, передает РИА «Новости».
«Поручаю Кабинету Министров в течение одного месяца рассмотреть вопрос о запрете производства и импорта энергетических напитков, которые негативно влияют на здоровье наших граждан», – заявил Жапаров.
По его словам, внутреннее потребление энергетиков стремительно растет: в 2025 году оно составило 129 млн банок, а в первой половине 2026 года достигло почти 86 млн. Президент отметил, что эти напитки вызывают зависимость и приводят к тяжелым последствиям, включая рост случаев сахарного диабета, инфарктов и заболеваний почек. В результате государство вынуждено тратить значительные средства из бюджета на центры гемодиализа и дорогостоящие операции.
Жапаров напомнил об опыте других стран, ограничивших продажу энергетиков: так, Польша и Казахстан запретили их продажу несовершеннолетним и молодежи. Он добавил, что из-за запрета республиканский бюджет может потерять около 17,1 млн долларов налоговых поступлений, однако здоровье нации и будущих поколений не должно измеряться деньгами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент Киргизии Садыр Жапаров назвал неверными сообщения о помощи республики России в обходе западных санкций.