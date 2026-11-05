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Петербургский полицейский стал фигурантом дела о взятке
МВД: В Петербурге полицейского заподозрили в получении взяток
В Петербурге пресечена противоправная деятельность полицейского, который подозревается в получении взяток за бездействие в отношении продавца контрафактного алкоголя, сообщили в Главном управлении МВД по городу и области.
Сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области выявили факты получения взяток полицейским, указало ведомство в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в период с июня 2025 года по сентябрь 2026 года сотрудник полиции ежемесячно получал деньги от коммерсанта через посредника. Общая сумма взяток составила 184 тыс. рублей. Взамен полицейский не привлекал продавца к ответственности за продажу контрафактной алкогольной продукции.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ. В случае подтверждения вины сотрудника уволят по отрицательным мотивам, и он понесет установленное законом наказание.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае петербургские полицейские заподозрили четырех представителей коммерческой компании в получении крупных взяток за создание выгодных условий подрядчикам при возведении объектов по переработке отходов.
В апреле бывшему сотруднику правоохранительных органов в Петербурге предъявили обвинение в превышении полномочий и хищении крупной суммы денег.
В ноябре 2025 года начальник управления информации петербургского главка МВД и администратор Telegram-канала «Конкретно.ру» были задержаны из-за взяток за сводки о преступлениях.