В Петербурге за взятки задержан глава пресс-службы ГУ МВД

Юшков оценил планы Германии разорвать сделку с «Ямал СПГ»

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Речь идет о бывшей «дочке» Газпрома – SEFE. Немцы в 2022 году национализировали компанию. При этом у них сохраняется контракт на 2,9 млн тонн ежегодной закупки у «Ямал СПГ». Теперь, судя по всему, Берлин хочет очень широко протрактовать 19-й пакет антироссийских санкций», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Дело в том, что в новом пакете рестрикций запрещена поставка российского СПГ в страны Евросоюза. А ФРГ пытается трактовать так, будто компаниям, зарегистрированным в ЕС, нельзя в целом покупать наш газ, даже если в итоге он не доставляется на территорию Евросоюза», – допускает аналитик.

Он при этом указал, что те объемы, которые SEFE покупает у «Ямал СПГ», далее перепродаются Индии. «Именно поэтому Москва со своей стороны сохранила этот контракт три года назад. Это предотвратило неприятные последствия для индийских потребителей. В то же время все другие дочерние компании Газпрома, которые были арестованы или национализированы в Европе, оказались под российскими санкциями», – детализирует собеседник.

«К слову, против SEFE тоже были введены рестрикции. Причиной стало несоблюдение контракта. Однако в итоге для «Ямал СПГ» сделали исключение. Если же сейчас немцы откажутся от контракта, то это будет даже выгодно Москве. Ведь по долгосрочным контрактам цены, как правило, ниже, чем по краткосрочным или на споте», – объясняет эксперт.

«Также стороны могут договориться, что Индия будет напрямую закупать газ у «Ямал СПГ». Как бы то ни было, Москва всячески дала понять, что заботится о Дели и не хочет, чтобы у них возникали проблемы. Но раз SEFE этого не хочет, то и не надо», – сказал он. Тем более что «Ямал СПГ» в итоге заработает даже больше, чем планировалось.

«Другими словами, европейцы в очередной раз ударят по себе. Если раньше они могли оставлять себе хотя бы часть закупленного, то теперь и этой возможности они лишаются», – заключил Юшков.

Ранее сообщалось, что бывшая «дочка» Газпрома Securing Energy for Europe (SEFE) может прекратить прием газа по контракту с «Ямал СПГ» и объявить о форс-мажоре. Это станет результатом действия программы RePowerEU по сокращению зависимости ЕС от российского газа и 19-го санкционного пакета. Соответствующее заявление выпустило министерство экономики и энергетики ФРГ.

Берлин сетует, что несмотря на европейские санкции против российских энергоносителей, введенные после начала СВО, импорт голубого топлива до сих пор полностью не запрещен. «Напротив: в 2024 году поставки газа в ЕС увеличились почти на 20% по сравнению с предыдущим годом», – говорится в докладе. В этой связи деятельность SEFE «вызывает особую озабоченность», отмечают в ФРГ.

Евросоюз поставил цель отказаться от российского газа даже после разрешения украинского кризиса. Совет ЕС уже принял соответствующий двухлетний поэтапный план. Газета ВЗГЛЯД выясняла, что будет с поставками энергоносителя из России и как европейские потребители справятся с такими изменениями.