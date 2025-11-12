Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.10 комментариев
В Петербурге за взятки задержан глава пресс-службы ГУ МВД
Следователи сообщили о взятках в МВД Петербурга на сумму 660 тыс рублей
Начальник управления информации петербургского главка МВД и администратор Telegram-канала «Конкретно.ру» задержаны из-за взяток за сводки о преступлениях, сообщили в пресс-службе ГСУ СК.
Начальник управления информации и общественных связей петербургского главка МВД России и администратор новостного канала «Конкретно.ру» задержаны по делу о взятках, передает ТАСС. Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Петербургу, причиной задержания стала передача сводок о преступлениях и видеозаписей с камер наружного наблюдения.
По информации следствия, с 2022 года администратор новостного канала систематически передавал взятки начальнику управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Взятки предназначались за предоставление ежедневных сводок происшествий ведомства и видео событий, зафиксированных камерами наблюдения городского мониторингового центра.
В сообщении говорится: «Всего за указанный период сотрудник полиции получил переводов на сумму не менее 660 тыс. рублей».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинский районный суд Екатеринбурга оставил редактора Ura.ru Дениса Аллаярова под стражей до 4 октября. Замоскворецкий суд Москвы отпустил главного редактора Telegram-канала Baza Глеба Трифонова из СИЗО под домашний арест. Сотрудника отдела полиции № 3 Белгорода Александра Селиванова лишили должности после обвинений во взятках и превышении полномочий.