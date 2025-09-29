Суд в Екатеринбурге продлил арест редактору Ura. ru Аллаярову до 4 октября

Tекст: Вера Басилая

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей редактору Ura.ru Денису Аллаярову до 4 октября, сообщает Ura.ru. Следствие за почти два месяца не представило ни одного эпизода, подтверждающего его вину, отмечают адвокаты и редакция.

Адвокаты, представители всех парламентских партий, омбудсмен Татьяна Москалькова и редакция Ura.ru с самого начала называли меру пресечения слишком жесткой и несправедливой. Защитники уже заявили о намерении обжаловать новое решение суда.

Денис Аллаяров после заседания заявил, что его оставили под стражей, чтобы «оказывать давление, оговорить родных и близких ему людей в обмен на свободу».

В суд поддержать Дениса пришли десятки коллег, не только из Ura.ru, но и из других изданий, а также герои его публикаций, друзья и знакомые.

Ранее глава свердловской редакции Ura.ru Денис Аллаяров пожаловался на нарушения при расследовании дела о взятке, сумма которой увеличилась до 120 тыс. рублей.

В начале лета Аллаярова арестовали в Екатеринбурге по обвинению в даче взятки должностному лицу.

Обыски прошли в свердловской редакции Ura.ru.

Адвокат Александр Почуев выражал мнение, что задержание журналиста может говорить о борьбе за влияние на медийном рынке.