Адвокат объяснил задержание редактора Ura.ru Аллаярова борьбой за влияние

Адвокат объяснил задержание редактора Ura. ru конфликтом вокруг контроля над СМИ

Tекст: Вера Басилая

Почетный адвокат России Александр Почуев заявил, что обвинения против журналиста «натянутые». По его словам, задержание свердловского редактора Ura.ru Дениса Аллаярова и обыски в редакции могут быть связаны с клановой борьбой за влияние на рынок СМИ и контроль общественного мнения, передает Ura.ru.

В настоящее время выдвигается версия, что Аллаяров якобы передал своему родственнику взятку в размере 20 тыс. рублей.

По мнению Почуева, Аллаяров мог подвергнуться ложным обвинениям со стороны дяди, который таким образом стремится смягчить свою ответственность по другому уголовному делу.

Почуев также подчеркнул, что действия силовиков – это «признание» социальной значимости Ura.ru и его вклада в региональную информационную повестку. Он порекомендовал обжаловать действия силовиков в Центральном аппарате Следственного комитета России, обратившись лично к Александру Бастрыкину, отметив его открытость к диалогу со СМИ. Адвокат выразил уверенность, что «разумность восстановит справедливость».

Ранее Ленинский райсуд Екатеринбурга избрал меру пресечения в виде домашнего ареста для бывшего начальника отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрея Карпова, обвиняемого в получении взятки и превышении должностных полномочий.

В отношении редактора свердловского отделения издания Ura.ru Дениса Аллаярова возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу.

В четверг журналистов Ura.ru задержали по подозрению в приобретении сведений криминального характера у сотрудников полиции.