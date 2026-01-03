Врагам Ирана и в 2025-м не удалось парализовать его волю и лишить его инициативы. Страна по-прежнему остается региональным центром силы, ценным партнером России, Китая и Индии. Что же касается неудач, то фортуна – дама переменчивая.9 комментариев
Ряд населенных пунктов в Румынии остался без питьевой воды из-за загрязнения
В Брашовском уезде Румынии сразу четыре населенных пункта остались без питьевой воды из-за загрязнения источника дизельным топливом, сообщил департамент по чрезвычайным ситуациям МВД страны.
Причиной стало загрязнение основного источника воды дизельным топливом после аварии грузового автомобиля, произошедшей в конце декабря возле коммуны Арпашу-Маре, передает ТАСС.
Из баков поврежденного грузовика дизель попал в источник, из которого снабжались водой Виктория, Уча, Виштя и Дрэгуш. Общее население затронутых поселков составляет 11 тыс. человек.
Департамент по чрезвычайным ситуациям МВД сообщил, что организована доставка питьевой воды из резерва уездной компании по водоснабжению. По данным ведомства, уже доставлено 4 тыс. литров питьевой воды, приоритет в распределении которой отдан дому престарелых, больнице и местной администрации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы пресной воды стремительно сокращаются на юге и в центре Европы из-за глобального потепления: за два десятилетия свежей воды стало заметно меньше в Испании, Италии и Польше.