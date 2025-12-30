  • Новость часаИз петербургских вузов уволили двух руководителей проукраинской секты
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Медведев: Вонючему ублюдку Зеленскому придется прятаться до конца жизни
    Минобороны сообщило детали атаки Киева на резиденцию Путина
    Экс-глава МИД Польши признал поражение Украины и Европы
    Трамп раскритиковал попытку атаки БПЛА на резиденцию Путина
    Захарова пообещала «не дипломатический ответ» Киеву
    Власти Никарагуа осудили «фашистскую атаку» БПЛА на резиденцию Путина
    Медведев назвал главный итог 2025 года
    Генштаб заявил о наступлении широким фронтом на Славянск
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах в Европе. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперёд внутренней на фоне явных трудности внутри европейских стран.

    0 комментариев
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    36 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Беда утраченного русского православного правосознания будет преодолена

    Этот год стал годом прорастания общественного присутствия русского православного человека, общественного измерения его жизни именно как русского православного человека, а не только лишь как безэтнического и безрелигиозного гражданина.

    5 комментариев
    30 декабря 2025, 08:50 • Экономика

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Скворцов

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат?

    На прошедшем в начале декабря Всероссийском кадровом форуме министр экономического развития Максим Решетников сформулировал то, что работодатели чувствуют уже несколько лет. В ближайшие семь лет, по его словам, страну ждет «замещение порядка 12 миллионов рабочих мест, что означает обновление примерно каждого пятого места в экономике, что подчеркивает беспрецедентную динамику и масштаб предстоящих изменений».

    Речь, по сути, о смене модели роста экономики. С одного трека – глубокой встройки в глобальные торговые и финансовые цепочки – Россия окончательно переходит на другой: рост производящих отраслей, оборонно-промышленного комплекса, машиностроения, химии, агросектора и обслуживающей их логистики.

    На этом фоне рынок труда выглядит почти парадоксально благополучным. По данным Росстата, к августу 2025 года безработица опустилась до 2,1%, это около 1,6 млн человек – исторический минимум за весь период наблюдений. Занятых – примерно 75 млн, трудоспособное население, участвующее в рынке труда, – около 76-77 млн человек. Формально свободных работников почти не осталось. Это видно не только в статистике, но и в жалобах бизнеса: опросы показывают, что значительная часть предприятий по-прежнему испытывает нехватку кадров, особенно рабочих и квалифицированных специалистов.

    Но перестройка экономики означает не только формирование точек роста, но и появление сегментов, в которых деловая активность снижается. Ситуацию хорошо описал глава Минтруда Антон Котяков. По словам главы Минтруда Антона Котякова, 2025 год завершает четырехлетний цикл адаптации рынка труда к структурной перестройке экономики – и выводит нас на «плато» по численности занятых.

    Смена траектории: от сырьевого экспорта к производству и логистике

    Перестройка последних лет началась не с рынка труда, а с экономики в целом. После 2022 года внешние ограничения и уход части иностранных компаний резко обрезали старую модель роста, в которой ключевыми драйверами были экспорт сырья, доступ к дешевым внешним заимствованиям и расширение внутренней торговли импортными потребительскими и инвестиционными товарами.

    На их место пришла другая логика: инвестиции в оборонно-промышленный комплекс; ускоренное импортозамещение в машиностроении, ИТ, химии, фарме; развитие внутренних логистических коридоров, портов, железных дорог и складской инфраструктуры; рост агросектора и продовольственного экспорта. В такой модели спрос на труд идет прежде всего от производственных отраслей и логистики. Именно это и запускает тот самый масштабный переток кадров.

    Одним из главных бенефициаров перестройки стал ИТ-сектор. Заграничные поставщики ПО и сервисов ушли, оставив после себя огромный объем задач. По оценкам Минцифры, число ИТ-специалистов в России в 2025 году превысило 1 млн человек, причем за последние пять лет штат отрасли вырос примерно на 50%. При этом дефицит кадров, по разным оценкам, по-прежнему составляет от 500-700 тыс. до 1 млн специалистов.

    Но дефицит этот очень неравномерный. Рынок 2025 года – это две параллельные реальности: в одной компании продолжают «войну за таланты», перекупая друг у друга сильных middle и senior-разработчиков; в другой тысячи выпускников курсов и начинающих junior-программистов не могут получить первый оффер. Это говорит о том, что система образования – вузы, СПО, частные и корпоративные курсы – в целом справилась с вызовом, и подготовка программистов удовлетворяет отраслевой спрос. Узкое место теперь – наращивание экспертизы и опыта, а не поток первичного выпуска.

    Не менее заметна перестройка в торговле и сервисах. Стремительный рост маркетплейсов и онлайн-торговли создает десятки тысяч рабочих мест для курьеров, водителей, сотрудников складов и пунктов выдачи, а также для целой волны новых профессий – менеджеров маркетплейсов, контент-фотографов, специалистов по продвижению продавцов. Параллельно традиционный офлайн-ретейл сокращает число кассиров, переходя на кассы самообслуживания и автоматизацию процессов в зале. На горизонте 2-3 лет – уже не фантастика, а реальные планы – массовое внедрение роботов-курьеров и беспилотной доставки.

    В сумме это дает классический структурный сдвиг. Рабочие места исчезают в одних форматах розницы и появляются в других, более технологичных, где к человеку предъявляются иные требования – от навыков работы с приложениями до элементарной аналитики.

    Зарплаты: быстрый рост и «война за людей»

    При рекордно низкой безработице рынок труда ожидаемо становится рынком работника. Зарплаты растут заметно быстрее инфляции. По данным Росстата, реальная заработная плата за январь–сентябрь 2025 года выросла примерно на 4,5%, а в сентябре прирост к аналогичному месяцу прошлого года составил около 4,7%. Номинальные зарплаты за девять месяцев прибавили порядка 14%.

    Банк России и Минэкономразвития отмечают, что рост зарплат стал одним из ключевых драйверов внутреннего спроса: он поддерживает промышленное производство и розничную торговлю, но одновременно добавляет инфляционных рисков, из-за чего денежно-кредитная политика остается относительно жесткой.

    На уровне отдельных компаний это выглядит как обострившаяся конкуренция за квалифицированных сотрудников. Но повышение зарплат – это не только необходимость удержать людей. Президент и правительство прямо говорят:

    рост реальных заработков – это способ поддержать экономику за счет внутреннего спроса, который должен опираться все меньше на импорт и все больше – на отечественное производство.

    Быстрое удорожание рабочей силы подталкивает бизнес к двум стратегическим решениям. Первое – ускоренная автоматизация: установка касс самообслуживания, роботизация складов, внедрение ИИ-систем для обработки документов, звонков, рутинных операций. Второе – переразметка занятости. На фоне дефицита кадров компаний на ключевых направлениях они поднимают зарплаты «якорным» сотрудникам, а по менее загруженным позициям пытаются экономить за счет неполного рабочего дня, совмещения должностей или передачи ряда функций сторонним подрядчикам.

    Именно поэтому мы наблюдаем, казалось бы, парадоксальную картину: на фоне дефицита соискателей и роста числа вакансий растет и доля тех, кто работает неполный день или совмещает несколько занятостей. При этом, как подчеркивают эксперты и данные Росстата, в массе случаев это не скрытая безработица, а совместительство и подработка – способ людей зафиксировать базовую занятость и одновременно повысить доход, а для компаний – сохранить кадровый резерв на будущее.

    Отдельная линия перестройки – платформенная занятость и самозанятость. По оценкам аналитиков, через цифровые платформы (маркетплейсы, агрегаторы такси, доставки, онлайн-сервисы услуг) получают доход около 25% работающих россиян – более 18 млн человек. Объем рынка «скрытого наемного труда» оценивается примерно в 11,4 трлн руб., в статусе самозанятых зарегистрировано более 12 млн человек, причем их число за год выросло на 40+%.

    Для миллионов людей платформы стали второй работой или способом постепенно выйти в малый бизнес. Для компаний это удобный инструмент сгладить пики спроса, не раздувая постоянный штат.

    К этому добавляются вахтовые форматы в промышленности, строительстве и логистике, которые позволяют закрывать кадровый голод в регионах – донорах промышленного роста. В официальных документах Минэкономразвития и Банка России прямо говорится о необходимости развивать «альтернативные формы занятости» и гибкие модели трудовой миграции.

    Ответ государства: нацпроект «Кадры» и ставка на СПО

    Государственная реакция на структурные сдвиги – национальный проект «Кадры», стартовавший в обновленном формате в 2025 году. Его цель – обеспечить экономику квалифицированными специалистами, повысить вовлеченность граждан в рынок труда и сделать образовательные траектории более гибкими и «приближенными» к реальному производству.

    В структуре нацпроекта – несколько крупных блоков: «Управление рынком труда» – про мониторинг спроса на профессии и адресную помощь в трудоустройстве; «Образование для рынка труда» – про обновление программ и инфраструктуры;  «Активные меры содействия занятости» – переобучение, стажировки, поддержку занятости отдельных групп.

    Особый акцент делается на среднем профессиональном образовании (СПО): федеральный проект «Профессионалитет» расширяется, колледжи получают новое оборудование и прямые партнерства с предприятиями, а сроки подготовки рабочих и техников сокращаются и увязываются с реальными кадровыми запросами бизнеса. Именно СПО должно закрыть главный «узел» ближайших лет: острый дефицит квалифицированных рабочих, техников, мастеров, операторов станков, монтажников, сварщиков, логистов – тех самых людей, без которых рост производственного сектора останется на бумаге.

    Что дальше: производительность, роботы и возвращение бойцов

    Если первый этап перестройки – 2022-2025 годы – был фазой экстренной адаптации и «затягивания» людей в новые отрасли, то второй этап будет сложнее.

    Во-первых, демографическая ситуация неблагоприятна: новых работников на рынок выходит меньше, чем уходит на пенсию. При уже достигнутых максимумах занятости это означает, что рост экономики дальше можно обеспечивать в основном за счет роста производительности труда, а не простого расширения штатов. Отсюда вытекает ставка на  автоматизацию и роботизацию производства и логистики; более глубокую цифровизацию управленческих процессов; повышение квалификации тех, кто уже работает.

    Но рост производительности труда – это одновременно и рост заработных плат, и расширение потребительского спроса, который подталкивает бизнес к инвестициям. Сейчас эта связка стала жизненно важной: чтобы сохранить высокий внутренний спрос и бюджетные доходы, зарплаты должны продолжать расти вместе с эффективностью.

    Во-вторых, к гражданской жизни уже начали возвращаться и будут массово возвращаться контрактники и участники СВО. Президент отдельно обращался к губернаторам: «Люди возвращаются и будут возвращаться… они должны трудоустраиваться и работать, причем работать достойно, с достойным уровнем заработной платы».

    Это важный вызов для рынка труда. Многие из этих людей привыкают к определенному уровню денежного довольствия и вряд ли согласятся на низкооплачиваемую работу. Значит, экономика должна предлагать им реальные карьерные траектории – в промышленности, логистике, безопасности, государственном и муниципальном управлении – с зарплатами, сопоставимыми с прежними доходами, но уже в мирных профессиях.

    Первый этап перестройки рынка труда завершился в 2025 году: занятость на исторических максимумах, безработица – на исторических минимумах, а структуры спроса на труд заметно изменились. Впереди – более сложная задача: удержать этот уровень занятости и продолжить рост зарплат не за счет «раздувания» штатов, а за счет роста производительности, автоматизации и развития человеческого капитала. От того, насколько успешно Россия справится с этим, будет зависеть и темп экономического роста, и качество жизни, и то, насколько мягко пройдет интеграция ветеранов в мирную экономику.

    Главное
    Западные СМИ отметили отсутствие торжественной встречи Зеленского в США
    FT назвала перепалку Трампа с Зеленским одним из ключевых событий года
    В Сирии поменяли банкноты с портретами Асада
    Казначейство России объявило о готовности принимать цифровые рубли
    В Институте русского языка назвали самые популярные слова 2025 года
    С нового года россиянам разрешили ставить шесть отметок в паспорте
    Сотни россиян застряли в Стамбуле из-за «несуществующего» рейса

    В России 2025 год начал масштабную перекройку рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают, что означает рекордно низкий уровень безработицы – и почему все эти изменения означают для россиян, в том числе, рост зарплат? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский готовил удар против Путина и Трампа

    «Покушение на национального лидера России дает Москве право на ответ любой мощности». Такими словами эксперты комментируют украинскую террористическую атаку, направленную на резиденцию Владимира Путина. Однако в итоге киевский режим добился только ужесточения переговорной позиции – причем не только России, но и президента США Дональда Трампа. Подробности

    Перейти в раздел

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    Перейти в раздел

    На переговорах Трампа и Зеленского незримо присутствовала российская армия

    «Вам лучше заключить сделку сейчас» – такой совет по итогам переговоров дал главе киевского режима Дональд Трамп. В чем Зеленский надеялся убедить хозяина Белого дома, какими стали главные итоги этой встречи и как она в результате подчеркнула договоренности между Россией и США? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Китай против Японии: новая война в 2026-м?

      Отношения двух главных экономик Азии – Китая и Японии – обрушились всего за месяц. Агрессивность Санаэ Такаити – первой женщины во главе японского правительства – подталкивает Пекин к решительным мерам, вплоть до начала собственной СВО.

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации