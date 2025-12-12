Котяков заявил об отсутствии необходимости сокращать рабочий день

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, необходимости сокращения рабочего дня до шести часов сейчас нет, передает ТАСС. Котяков заявил, что в текущей рыночной ситуации такой шаг кажется нецелесообразным.

По его словам, рынок труда предоставляет возможность желающим работать полный день и зарабатывать соответствующую зарплату.

Котяков также подчеркнул, что действующее трудовое законодательство уже позволяет договариваться о гибком графике, включая гибридные и дистанционные форматы работы.

«То есть сегодня трудовое законодательство достаточно гибкое и маневренное в этом плане. И сейчас менять нормы при учете того баланса, который достигнут, мне кажется, необходимости нет», – отметил министр.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин сообщил о планах КПРФ внести в Трудовой кодекс изменения о сокращении рабочей недели до тридцати часов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков рассказал, что президент России может выдерживать тяжелый рабочий график благодаря своей уникальной выносливости. Минтруд России опубликовал график выходных и праздничных дней на 2026 год.