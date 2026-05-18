«Северяне» продвинулись на Сумском и Харьковском направлениях
Группировка российских войск «Север» продолжает продвижение на Сумском и Харьковском направлениях.
Российские военнослужащие нанесли массированные удары по скоплениям украинской армии в приграничных регионах. На фоне колоссальных потерь командование ВСУ вынуждено перебрасывать на передовую солдат разведывательных полков для компенсации нехватки пехоты, сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».
В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 19 участках до 800 м. Ожесточенные бои продолжаются в окрестностях Запселья и Кондратовки. Кроме того, в Шосткинском районе российские бойцы взяли в плен четверых солдат украинской территориальной обороны. В Краснопольском районе российские штурмовые группы продвинулись в селе Рясное и окрестностях населенного пункта до 250 м.
На Харьковском направлении активно работают российские артиллерия и операторы беспилотников. Российские подразделения радиационной, химической и биологической защиты четвертый день подряд применяют тяжелые огнеметные системы по позициям иностранных наемников. На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на девяти участках до 400 м.
«За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 140 в Сумской и свыше 50 в Харьковской областях)», – говорится в сообщении.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в рядах украинской армии на Сумском направлении зафиксирована вспышка инфекционного заболевания хантавирус, спровоцированная полным отсутствием гигиены и засильем грызунов в окопах.