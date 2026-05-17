Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.

Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.

Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.

Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.

Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.

Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.

До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.