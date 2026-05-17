Средства ПВО за сутки сбили ракеты «Фламинго», «Нептун-МД» и 1054 беспилотника
Российские войска за минувшие сутки нанесли значительные потери украинским формированиям, суточные потери ВСУ превысили 1100 военных. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника, сообщили в Минобороны.
Согласно сводке, опубликованной Минобороны в MAX, подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные позиции и нанесли поражение украинским механизированным, десантно-штурмовым бригадам и подразделениям теробороны в Сумской и Харьковской областях. Потери противника составили до 155 военнослужащих, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.
Группировка «Запад» улучшила тактическое положение и атаковала силы трех механизированных, одной штурмовой бригады ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР. Украинская сторона потеряла более 180 человек, танк, две боевые бронированные машины, 20 автомобилей, реактивную систему залпового огня и два артиллерийских орудия.
Подразделения группировки «Юг» продвинулись по переднему краю и нанесли удары по нескольким украинским бригадам в районах Донецкой народной республики, ликвидировав более 160 военнослужащих, пять бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.
Группировка «Центр» заняла выгодные позиции и поразила живую силу и технику ВСУ в Донецкой народной республике и Днепропетровской области. Потери противника превысили 280 человек, было уничтожено четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, реактивная система залпового огня, три артиллерийских орудия, а также радиолокационная и радиоэлектронная станции.
Подразделения «Восток» продолжили продвижение, нанеся удары по штурмовым и десантным бригадам ВСУ, уничтожив более 285 военнослужащих, две бронированные машины, семь автомобилей и артиллерийское орудие. Группировка «Днепр» нанесла поражение трем механизированным бригадам ВСУ в Запорожской области, уничтожив до 55 военнослужащих, бронемашину, девять автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы.
Оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили цели в 164 районах. Средства ПВО сбили восемь управляемых авиабомб, ракету HIMARS, крылатую ракету «Фламинго», управляемую ракету «Нептун-МД» и 1054 беспилотника. Черноморский флот уничтожил шесть безэкипажных катеров ВСУ.
Суммарно с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 147 тыс. беспилотников, 29 тыс. танков и бронемашин, свыше 34 тыс. артиллерийских орудий и почти 62 тыс. единиц спецтехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне подразделения группировки «Запад» освободили населенные пункты Боровая и Кутьковка в Харьковской области.
Днем ранее российские военные взяли под контроль харьковскую Чайковку и запорожское Чаривное.
До этого бойцы группировки «Север» продвинулись вглубь приграничных территорий для формирования буферной зоны.