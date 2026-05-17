Мы боимся не родственника, с которым враждуем, а себя – честного, бескорыстного, душевного, милосердного, протягивающего руку: «Давай помиримся!». В этом нам видится проявление слабости.
Путин поблагодарил президента Казахстана за визит в Москву на День Победы
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительное послание казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву, выразив признательность за совместное празднование 9 мая и высоко оценив двустороннее стратегическое партнерство, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский лидер направил телеграмму в связи с днем рождения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, выражается благодарность за личное присутствие политика на торжествах в Москве, говорится на сайте Кремля.
«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич! Примите сердечные поздравления по случаю Дня рождения. <…> Мы с вами тепло пообщались 9 мая в Москве», – подчеркнул Путин.
Президент России также обратил внимание на значительный международный авторитет именинника и уважение к нему со стороны соотечественников. Особо был отмечен вклад главы республики в укрепление союзничества и развитие стратегического партнерства двух государств.
Кроме того, российский лидер выразил уверенность в успехе предстоящих переговоров во время своего будущего государственного визита в Астану. Политик пожелал коллеге здоровья, благополучия и успехов в работе, напомнив о важности грядущего заседания Высшего Евразийского экономического совета.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России назвал приезд казахстанского коллеги на торжества доказательством высокого уровня отношений.
Накануне праздника главы государств провели двустороннюю встречу в Представительском кабинете Кремля.
В день рождения Касым-Жомарта Токаева зарубежные лидеры направили ему многочисленные поздравительные телеграммы.