Генпрокурор пообещал привлечь к ответу виновных в масштабном ущербе от паводка

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Генпрокуратура добьется ответственности всех виновных. Краснов добавил, что одной из причин затопления стало то, что гидрологическая сеть не применялась для прогнозирования паводка, а из тысячи автоматизированных комплексов и постов пятая часть на момент проверки в 2023 году не работала, передает ТАСС.

Еще в январе генпрокурор потребовал от министра природных ресурсов и главы Росгидромета устранить нарушения, но, по его словам, принятые ими меры оказались неэффективными. По словам Краснова, отсутствие достоверной информации не позволило предотвратить глобальное затопление территорий нескольких регионов и стало одной из причин чрезвычайного происшествия.

«В результате пострадали десятки тысяч людей. Их имуществу, экономике нанесен значительный ущерб, который еще предстоит оценить. О ситуации мною доложено главе государства», – сообщил Краснов.

Ранее в среду уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области за сутки поднялся на 149 см и достиг 919 см.