Можно обсуждать, что приключилось с западной цивилизацией – куда делись те качества, которые веками обеспечивали ей преимущество в конкурентной гонке. А вот текущим успехам и прорывам России может удивляться только тот, кто ничегошеньки про нее не понимает.18 комментариев
В Тюменской области резко поднялся уровень воды в реке Ишим
В Тюменской области за сутки уровень воды в реке Ишим поднялся на полтора метра
Уровень воды в реке Ишим в селе Абатском Тюменской области за сутки поднялся на 149 см и достиг 919 см, сообщает правительство региона.
Ранее власти предупреждали о приближении волны паводка к селу Абатскому. Во вторник экстренная эвакуация была объявлена в селе Коркино, деревнях Губина и Старая Шадрина Упоровского района, передает ТАСС.
В Тюменской области заблаговременно введен режим чрезвычайной ситуации из-за неблагоприятного прогноза по паводкам. Прогнозируется высокий уровень воды в реках Ишим и Тобол.