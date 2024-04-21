В Ишимском районе Тюменской области из-за паводка эвакуировано более 1 тыс. человек

Tекст: Ольга Иванова

Он уточнил, что многие из эвакуированных находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Другая часть находится в развернутых пунктах временного пребывания, передает РИА «Новости».

Из-за разлива реки оказались отрезанными от «большой земли» деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29, Дом отдыха. Тем, кто решил остаться в своих домах, власти оказывают помощь и поддержку.

Ломовцев добавил, что из соседнего села предприниматели завозят продукты питания, воду, товары, необходимые для обычной жизнедеятельности.

В воскресенье стало известно, что участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыли из-за работ во время паводка.