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В Ишимском районе Тюменской области из-за паводка эвакуировано более 1 тыс. человек
Из-за разлива реки Ишим в Ишимском районе Тюменской области эвакуировано более тысячи человек, сообщил глава района Сергей Ломовцев.
Он уточнил, что многие из эвакуированных находятся у своих родных, близких, знакомых, друзей. Другая часть находится в развернутых пунктах временного пребывания, передает РИА «Новости».
Из-за разлива реки оказались отрезанными от «большой земли» деревни Синицына, Симаново, Орловка, поселки Детский дом 29, Дом отдыха. Тем, кто решил остаться в своих домах, власти оказывают помощь и поддержку.
Ломовцев добавил, что из соседнего села предприниматели завозят продукты питания, воду, товары, необходимые для обычной жизнедеятельности.
В воскресенье стало известно, что участок автодороги Ишим – Маслянское в Тюменской области перекрыли из-за работ во время паводка.