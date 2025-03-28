Прокуроры выявили неготовность к паводкам в регионах России

Прокуроры обнаружили недостаток резервных фондов и плохую работу служб при паводках

Tекст: Вера Басилая

Генпрокуратура выявила в ряде регионов России нарушения в подготовке к весенним паводкам. Прокуроры обнаружили недостаток средств для формирования резервных фондов и проблемы в организации работы аварийно-спасательных служб. В сообщении отмечается, что в десяти регионах страны затопило более 160 жилых и 90 дачных домов, свыше 840 приусадебных участков и ряд инфраструктурных объектов, передает РИА «Новости».

В результате проверок прокуроры выявили формальное проведение заседаний комиссий по предотвращению чрезвычайных ситуаций, отсутствие достаточных бюджетных средств для резервов и несогласованность систем оповещения между муниципальными и региональными уровнями. Были также зафиксированы нарушения в работе аварийно-спасательных служб.

В Оренбургской области прокуратура обнаружила недостатки в работе департамента пожарной безопасности и гражданской защиты. В феврале было внесено представление губернатору региона из-за ненадлежащей подготовки к возможным чрезвычайным ситуациям. В Челябинской области прокуратура начала проверку по факту прорыва плотины, вызвавшей затопление в десяти районах.

В Красноярском крае на контроль поставлено устранение последствий прорыва насыпи у реки Минусинка. В феврале Генеральная прокуратура внесла представление губернатору Оренбургской области из-за аналогичных проблем подготовки. Режим ЧС в Оренбургской области был объявлен 7 апреля 2024 года после прорыва дамбы на реке Урал.

Ранее 12 апреля прошлого года уровень воды в реке Урал в Оренбурге вырос на 9 см и достиг исторического максимума в 1129 см. Сообщалось, что на территории региона были подтоплены почти 12 тыс. жилых домов и около 15 тыс. приусадебных участков, эвакуированы 7,8 тыс. человек, включая более 2,1 тыс. детей. Власти Оренбуржья направили 1 млрд рублей на компенсации пострадавшим от паводка.

Между тем, в результате паводка в 12 регионах России уже подтоплены 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, в том числе активно ведутся работы по откачке воды в Челябинской области и проведено 25 взрывных работ в Башкортостане.

Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.