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Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.
Глава государства поручил принять решения относительно оказания финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам Курганской, Оренбургской и Тюменской областей, говорится в сообщении на сайте Кремля. Путин ждет доклад по этому поручению до 1 июня и далее – ежеквартально.
Правительству поручено до 1 июня внести в законодательство изменения, касающиеся выплат пострадавшим от паводков. Они должны предусматривать в том числе повышение и последующую индексацию размеров единовременной выплаты гражданам в связи с утратой имущества первой необходимости в результате ЧС природного и техногенного характера, а также размеров единовременных пособий, выплачиваемых гражданам, здоровью которых причинен вред, и членам семей граждан, погибших в результате таких ЧС.
Кроме того, Путин поручил обеспечить повышение и последующую индексацию стоимости капитального ремонта одного квадратного метра жилья, поврежденного в результате ЧС.
Поручено также предусмотреть выплаты на приобретение, строительство или капремонт жилья гражданам, фактически постоянно проживавшими на момент возникновения ЧС, вызванной весенними паводками в этом году.
До 15 декабря правительство должно внести изменения в законодательство, предусматривающие право пострадавших в результате ЧС природного или техногенного характера на получение оплачиваемых выходных или отпуска без сохранения зарплаты.
Властям Курганской, Оренбургской и Тюменской областей при организации выплат пострадавшим от паводков поручено уделить отдельное внимание наиболее уязвимым категориям граждан, а также обеспечить организацию летнего отдыха детей, проживающих в зонах затопления и подтопления.
Путин также поручил усовершенствовать порядок организации приема заявлений граждан, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе с помощью портала Госуслуг.