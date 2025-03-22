Когда кто-то шибко умный спрашивал, что будет с сетями, когда у вас станет по миллиону электрокаров в каждом городе, его объявляли еретиком. Теперь оказалось, что заправляться гораздо дольше, по цене – не меньше, чем дизтопливом, ехать гораздо меньше, а вне городов вообще полная беда.19 комментариев
В 12 регионах России паводок затопил 13 жилых домов и 173 приусадебных участка
В результате паводка в 12 регионах России подтоплены 13 жилых домов и 173 приусадебных участка, в том числе активно ведутся работы по откачке воды в Челябинской области и проведено 25 взрывных работ в Башкортостане, сообщает МЧС России.
Из-за паводка в 12 субъектах России оказались затоплены 13 жилых домов, 22 дачных дома и 173 приусадебных участка. Всего под водой находятся 73 населенных пункта и 48 низководных мостов, передает РИА «Новости».
В Челябинской области, в городе Аша, паводковые воды успели освободить все затопленные жилые и садовые дома, а также приусадебные участки. Ведутся работы по откачке воды из погребов и низменных участков с использованием пожарно-насосных станций и мотопомп.
В Республике Башкортостан велись взрывные работы на заторных участках рек. По данным МЧС, за сутки вода ушла с 224 участков и 97 жилых домов. Эвакуация затронула 204 человека, включая 49 детей, пять человек остаются в пункте временного размещения.
Паводковая ситуация остается сложной, основными силами МЧС задействованы более ста сотрудников и 57 единиц техники для ликвидации последствий разлива вод.
Ранее сообщалось, что в 11 регионах России из-за паводка затоплены 107 жилых домов и 310 приусадебных участков, больше всего пострадавших в Башкортостане.
Активная фаза весеннего паводка привела к подтоплению 63 домов и 35 участков автодорог в 11 регионах России, включая 363 приусадебных участка и 54 моста.
Президент России Владимир Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.